Kék bőr, hirtelen jött zsenialitás és a veszélyes gyümölcs: rejtélyes gyógyszermellékhatások, amikről a betegtájékoztatók hallgatnak

Bizonyos szívritmuszavar elleni gyógyszerek a napfénnyel reagálva kékes-lilára színezhetik a bőrödet.

Egy Parkinson-kórra felírt hatóanyag felszabadíthatja a benned rejlő zsenit, és hirtelen jött művészi kreativitást okozhat.

A véralvadásgátlót szedők számára a rendszeres mangófogyasztás akár életveszélyes belső vérzést is előidézhet.

Szedtél már olyan bogyót, ami után teljesen megváltozott az életed vagy éppen a kinézeted? A legújabb orvosi kutatások szerint a mindennapi készítmények és a megszokott ételeink olyan elképesztő változásokat indíthatnak el a testedben, amikre egyáltalán nem vagy felkészülve. Dr. Dobson Szabolcs gyógyszerész és gyógyszer-engedélyezési szakértő elárulta, milyen rejtett veszélyek leselkednek ránk a pirulák szedése közben: készülj fel a legbizarrabb gyógyszermellékhatás történetekre!

Egy ritka és bizarr gyógyszermellékhatás akár teljesen megváltoztathatja a külsődet vagy a mindennapi életedet

Mi az a gyógyszermellékhatás?

A gyógyszermellékhatás a szervezet nem kívánt, kedvezőtlen reakciója egy olyan készítményre, amelyet az előírásoknak megfelelően, a betegség megelőzése, diagnosztizálása vagy kezelése céljából alkalmaztak. Fontos megkülönböztetni a túladagolástól: a mellékhatások a normális, terápiás dózisok mellett jelentkeznek.

Ha nagyon pontosak akarunk lenni, akkor a szakemberek ma már nemkívánatos hatásokról beszélnek mellékhatások helyett. Ez fejezi ki azt, hogy sokszor nem kellőképpen igazolt az ok-okozati kapcsolat, de például vizsgálatokban a gyógyszer alkalmazása esetén ilyen jelenségeket figyelnek meg

– pontosít Dr. Dobson Szabolcs gyógyszerész és gyógyszer-engedélyezési szakértő.

Minden szervezet egyedi biokémiai gyár, így ami az egyik embernél hatásos gyógyszer, az a másiknál váratlan tüneteket válthat ki. A paletta a teljesen ártalmatlan, múló panaszoktól egészen a rendkívül ritka, bizarr vagy akár életveszélyes elváltozásokig terjed.

Az orvosi szakirodalomban gyakran találkozhatunk olyan nemkívánatos hatásokkal, amelyeket egy-egy gyógyszer alkalmazása során figyelnek meg. A gyártóknak egyébként kötelező saját mellékhatás-bejelentő rendszert működtetniük, de a hatóságok oldalán is van lehetőségünk jelzéssel élni. Magyarországon ezt a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ mellékhatás-bejelentő felületén tehetik meg a szakemberek és a betegek egyaránt. Amennyiben ezek a bejelentések elérnek egy olyan szintet, ami már indokolttá teszi a tájékoztatást, a gyógyszerhatóságok gondoskodnak róla, hogy a felfedezett hatások bekerüljenek a hivatalos alkalmazási előírásba és a betegtájékoztatóba is. Esetenként külön levelekben is felhívják a változásokra a szakemberek figyelmét

– tájékoztat a szakember.