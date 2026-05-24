Kék bőr, hirtelen jött zsenialitás és a veszélyes gyümölcs: rejtélyes gyógyszermellékhatások, amikről a betegtájékoztatók hallgatnak

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 24. 11:15
Gondoltad volna, hogy a gyógyszered kékre színezheti a bőrödet, zsenit faraghat belőled, vagy épp a kedvenc mangód teszi életveszélyessé? Egyes gyógyszermellékhatásokról a betegtájékoztatók is mélyen hallgatnak. Készülj fel a legbizarrabb történetekre!
Porosz Viktória
  • Bizonyos szívritmuszavar elleni gyógyszerek a napfénnyel reagálva kékes-lilára színezhetik a bőrödet.
  • Egy Parkinson-kórra felírt hatóanyag felszabadíthatja a benned rejlő zsenit, és hirtelen jött művészi kreativitást okozhat.
  • A véralvadásgátlót szedők számára a rendszeres mangófogyasztás akár életveszélyes belső vérzést is előidézhet.

Szedtél már olyan bogyót, ami után teljesen megváltozott az életed vagy éppen a kinézeted? A legújabb orvosi kutatások szerint a mindennapi készítmények és a megszokott ételeink olyan elképesztő változásokat indíthatnak el a testedben, amikre egyáltalán nem vagy felkészülve. Dr. Dobson Szabolcs gyógyszerész és gyógyszer-engedélyezési szakértő elárulta, milyen rejtett veszélyek leselkednek ránk a pirulák szedése közben: készülj fel a legbizarrabb gyógyszermellékhatás történetekre!

Fiatal nő gyógyszert vesz be, gyógyszermellékhatásokra ügyel
Egy ritka és bizarr gyógyszermellékhatás akár teljesen megváltoztathatja a külsődet vagy a mindennapi életedet
Fotó: brizmaker /   shutterstock

Mi az a gyógyszermellékhatás?

A gyógyszermellékhatás a szervezet nem kívánt, kedvezőtlen reakciója egy olyan készítményre, amelyet az előírásoknak megfelelően, a betegség megelőzése, diagnosztizálása vagy kezelése céljából alkalmaztak. Fontos megkülönböztetni a túladagolástól: a mellékhatások a normális, terápiás dózisok mellett jelentkeznek. 

Ha nagyon pontosak akarunk lenni, akkor a szakemberek ma már nemkívánatos hatásokról beszélnek mellékhatások helyett. Ez fejezi ki azt, hogy sokszor nem kellőképpen igazolt az ok-okozati kapcsolat, de például vizsgálatokban a gyógyszer alkalmazása esetén ilyen jelenségeket figyelnek meg

 – pontosít Dr. Dobson Szabolcs gyógyszerész és gyógyszer-engedélyezési szakértő.

Minden szervezet egyedi biokémiai gyár, így ami az egyik embernél hatásos gyógyszer, az a másiknál váratlan tüneteket válthat ki. A paletta a teljesen ártalmatlan, múló panaszoktól egészen a rendkívül ritka, bizarr vagy akár életveszélyes elváltozásokig terjed.

Az orvosi szakirodalomban gyakran találkozhatunk olyan nemkívánatos hatásokkal, amelyeket egy-egy gyógyszer alkalmazása során figyelnek meg. A gyártóknak egyébként kötelező saját mellékhatás-bejelentő rendszert működtetniük, de a hatóságok oldalán is van lehetőségünk jelzéssel élni. Magyarországon ezt a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ mellékhatás-bejelentő felületén tehetik meg a szakemberek és a betegek egyaránt. Amennyiben ezek a bejelentések elérnek egy olyan szintet, ami már indokolttá teszi a tájékoztatást, a gyógyszerhatóságok gondoskodnak róla, hogy a felfedezett hatások bekerüljenek a hivatalos alkalmazási előírásba és a betegtájékoztatóba is. Esetenként külön levelekben is felhívják a változásokra a szakemberek figyelmét

– tájékoztat a szakember.

Avatar a valóságban

Képzeld el, hogy egy napsütéses nyári nap után belenézel a tükörbe, és egy kék lény néz vissza rád! Nem, ez nem egy sci-fi film kezdete, hanem a kőkemény valóság. Egy szívritmuszavar elleni hatóanyag, az amiodaron szedése után a betegek körülbelül 3 százalékánál palaszürke vagy kékes-lilás elszíneződés alakul ki a bőrön. A kutatók mikroszkóp alatt vizsgálták meg az érintett szöveteket, és rájöttek a rejtély nyitjára: az amiodaron annyira felpörgeti a sejtek belső újrahasznosítási folyamatát, hogy egy lipofuscin nevű sötét pigment halmozódik fel a sejtek apró zsákocskáiban. Amikor a napfény találkozik ezzel az anyaggal, valóságos kémiai reakció megy végbe, ami kékre festi a pácienst. Szerencsére az átváltozás nem végleges: ha az orvos csökkenti a napi adagot a kritikus 200 mg-os küszöb alá, és a beteg tetőtől talpig naptejbe és védőruhába burkolózik, a bőr lassan visszanyeri eredeti színét.

A zsenialitás pirulája

Lehet, hogy egy receptre felírt tabletta hozza el valakinek a világhírnevet? Indiában két idős, Parkinson-kórban szenvedő férfi története mutatja meg, milyen csodákra képes az orvostudomány – egészen váratlan módon. Miután elkezdték szedni a mozgásukat segítő, levodopa hatóanyagú gyógyszerüket, mindkettőjüknél hirtelen robbant be a művészi kreativitás.

  • A 68 éves A. úr világéletében távol állt a művészetektől, egy egyszerű pálcikaembert sem tudott lerajzolni. A kezelés megkezdése után hat hónappal azonban ellenállhatatlan vágyat érzett az alkotásra: elkezdett kókuszdióhéjból elképesztő lámpaernyőket, tolltartókat és kézműves tárgyakat faragni. Mára egy egész kis otthoni vállalkozást épített fel a hobbijából, és mint mondja, végre boldog és elégedett.
  • A 63 éves R. úr gyerekkorában ugyan rajzolgatott, de az ecsetet évtizedekre letette. A levodopa hatására viszont valóságos alkotói láz tört ki rajta: napi 2–3 komplett festményt és szobrot készít. Ráadásul a műveit eladja, a bevételből pedig szegény sorsú betegek orvosi ellátását fizeti.
    Az orvosok alaposan megvizsgálták őket, de semmilyen pszichiátriai zavart nem találtak náluk. A hatóanyag egyszerűen úgy alakította át az agyuk kémiáját, hogy felszabadította a bennük rejlő zsenit, és egy teljesen új, tartalmas életet adott nekik.

Veszély a gyümölcsöskosárban

Ez a történet a legfontosabb figyelmeztetés azoknak, akik a vérrögök kialakulása ellen warfarin hatóanyagú véralvadásgátlót szednek: már napi egyetlen mangó is életveszélyes belső véralvadási zavart okozhat. És a legijesztőbb az egészben, hogy erről a veszélyes párosításról a hivatalos betegtájékoztatók sem tájékoztatnak.

Thaiföldi kutatók figyeltek fel 15 olyan betegre, akiknél a mangószezon beköszöntével a véralvadási időt mutató INR-érték hirtelen a veszélyes, kritikus szintre emelkedett. Kiderült, hogy a betegek naponta 1–3 mangót ettek meg jóízűen, akár egy hónapon keresztül, miközben fogalmuk sem volt róla, hogy a gyümölcs szép lassan blokkolja a warfarin lebontását a szervezetben. Amikor eltiltották őket a gyümölcstől, a vérük két hét alatt visszatért a biztonságos tartományba. Ha ilyen kezelés alatt állsz, inkább kerüld a rendszeres mangóevést, és ha mégis megkívánod, nagyon figyelj a figyelmeztető jelekre: az indokolatlan kék-zöld foltokra, az orrvérzésre vagy a vizelet elszíneződésére!

Váratlan göndör fürtök

Az orvosi akták még számtalan olyan esetet rejtenek, amikor a különféle hatóanyagok és a mindennapi életünk furcsa játékot űznek a testünkkel.
Egy 47 éves, hangulatzavarral kezelt nő esete teljesen megdöbbentette az orvosait. Fél évig szedte a számára felírt valproát hatóanyagú készítményt, amikor a szögegyenes haja hirtelen teljesen begöndörödött. Bár a hajhullás vagy a hajszínváltozás ismert probléma ennél a szernél, a göndörödés annyira ritka, hogy ez volt az első ilyen dokumentált eset a világon. A legfurcsább, hogy a hajszerkezet azután sem változott vissza, hogy a hölgy teljesen abbahagyta a tabletták szedését.

Bár a fenti történetek rendkívül bizarrnak és ijesztőnek tűnhetnek, fontos észben tartani, hogy ezek kirívóan ritka orvosi esetek. A gyógyszerek többsége biztonságos, ha az előírásoknak megfelelően szedjük őket. Ha azonban a kezelés alatt állsz, mindig érdemes rákérdezni az orvosodnál az esetleges étel-gyógyszer kölcsönhatásokra is, hogy elkerüld a váratlan meglepetéseket. 

Nézd meg videón, mit mond a szakember a gyógyszerek melléhatásairól:

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
