Kék bőr, hirtelen jött zsenialitás és a veszélyes gyümölcs: rejtélyes gyógyszermellékhatások, amikről a betegtájékoztatók hallgatnak

Szedtél már olyan bogyót, ami után teljesen megváltozott az életed vagy éppen a kinézeted? A legújabb orvosi kutatások szerint a mindennapi készítmények és a megszokott ételeink olyan elképesztő változásokat indíthatnak el a testedben, amikre egyáltalán nem vagy felkészülve. Dr. Dobson Szabolcs gyógyszerész és gyógyszer-engedélyezési szakértő elárulta, milyen rejtett veszélyek leselkednek ránk a pirulák szedése közben: készülj fel a legbizarrabb gyógyszermellékhatás történetekre!
A gyógyszermellékhatás a szervezet nem kívánt, kedvezőtlen reakciója egy olyan készítményre, amelyet az előírásoknak megfelelően, a betegség megelőzése, diagnosztizálása vagy kezelése céljából alkalmaztak. Fontos megkülönböztetni a túladagolástól: a mellékhatások a normális, terápiás dózisok mellett jelentkeznek.
Ha nagyon pontosak akarunk lenni, akkor a szakemberek ma már nemkívánatos hatásokról beszélnek mellékhatások helyett. Ez fejezi ki azt, hogy sokszor nem kellőképpen igazolt az ok-okozati kapcsolat, de például vizsgálatokban a gyógyszer alkalmazása esetén ilyen jelenségeket figyelnek meg
– pontosít Dr. Dobson Szabolcs gyógyszerész és gyógyszer-engedélyezési szakértő.
Minden szervezet egyedi biokémiai gyár, így ami az egyik embernél hatásos gyógyszer, az a másiknál váratlan tüneteket válthat ki. A paletta a teljesen ártalmatlan, múló panaszoktól egészen a rendkívül ritka, bizarr vagy akár életveszélyes elváltozásokig terjed.
Az orvosi szakirodalomban gyakran találkozhatunk olyan nemkívánatos hatásokkal, amelyeket egy-egy gyógyszer alkalmazása során figyelnek meg. A gyártóknak egyébként kötelező saját mellékhatás-bejelentő rendszert működtetniük, de a hatóságok oldalán is van lehetőségünk jelzéssel élni. Magyarországon ezt a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ mellékhatás-bejelentő felületén tehetik meg a szakemberek és a betegek egyaránt. Amennyiben ezek a bejelentések elérnek egy olyan szintet, ami már indokolttá teszi a tájékoztatást, a gyógyszerhatóságok gondoskodnak róla, hogy a felfedezett hatások bekerüljenek a hivatalos alkalmazási előírásba és a betegtájékoztatóba is. Esetenként külön levelekben is felhívják a változásokra a szakemberek figyelmét
– tájékoztat a szakember.
Képzeld el, hogy egy napsütéses nyári nap után belenézel a tükörbe, és egy kék lény néz vissza rád! Nem, ez nem egy sci-fi film kezdete, hanem a kőkemény valóság. Egy szívritmuszavar elleni hatóanyag, az amiodaron szedése után a betegek körülbelül 3 százalékánál palaszürke vagy kékes-lilás elszíneződés alakul ki a bőrön. A kutatók mikroszkóp alatt vizsgálták meg az érintett szöveteket, és rájöttek a rejtély nyitjára: az amiodaron annyira felpörgeti a sejtek belső újrahasznosítási folyamatát, hogy egy lipofuscin nevű sötét pigment halmozódik fel a sejtek apró zsákocskáiban. Amikor a napfény találkozik ezzel az anyaggal, valóságos kémiai reakció megy végbe, ami kékre festi a pácienst. Szerencsére az átváltozás nem végleges: ha az orvos csökkenti a napi adagot a kritikus 200 mg-os küszöb alá, és a beteg tetőtől talpig naptejbe és védőruhába burkolózik, a bőr lassan visszanyeri eredeti színét.
Lehet, hogy egy receptre felírt tabletta hozza el valakinek a világhírnevet? Indiában két idős, Parkinson-kórban szenvedő férfi története mutatja meg, milyen csodákra képes az orvostudomány – egészen váratlan módon. Miután elkezdték szedni a mozgásukat segítő, levodopa hatóanyagú gyógyszerüket, mindkettőjüknél hirtelen robbant be a művészi kreativitás.
Ez a történet a legfontosabb figyelmeztetés azoknak, akik a vérrögök kialakulása ellen warfarin hatóanyagú véralvadásgátlót szednek: már napi egyetlen mangó is életveszélyes belső véralvadási zavart okozhat. És a legijesztőbb az egészben, hogy erről a veszélyes párosításról a hivatalos betegtájékoztatók sem tájékoztatnak.
Thaiföldi kutatók figyeltek fel 15 olyan betegre, akiknél a mangószezon beköszöntével a véralvadási időt mutató INR-érték hirtelen a veszélyes, kritikus szintre emelkedett. Kiderült, hogy a betegek naponta 1–3 mangót ettek meg jóízűen, akár egy hónapon keresztül, miközben fogalmuk sem volt róla, hogy a gyümölcs szép lassan blokkolja a warfarin lebontását a szervezetben. Amikor eltiltották őket a gyümölcstől, a vérük két hét alatt visszatért a biztonságos tartományba. Ha ilyen kezelés alatt állsz, inkább kerüld a rendszeres mangóevést, és ha mégis megkívánod, nagyon figyelj a figyelmeztető jelekre: az indokolatlan kék-zöld foltokra, az orrvérzésre vagy a vizelet elszíneződésére!
Az orvosi akták még számtalan olyan esetet rejtenek, amikor a különféle hatóanyagok és a mindennapi életünk furcsa játékot űznek a testünkkel.
Egy 47 éves, hangulatzavarral kezelt nő esete teljesen megdöbbentette az orvosait. Fél évig szedte a számára felírt valproát hatóanyagú készítményt, amikor a szögegyenes haja hirtelen teljesen begöndörödött. Bár a hajhullás vagy a hajszínváltozás ismert probléma ennél a szernél, a göndörödés annyira ritka, hogy ez volt az első ilyen dokumentált eset a világon. A legfurcsább, hogy a hajszerkezet azután sem változott vissza, hogy a hölgy teljesen abbahagyta a tabletták szedését.
Bár a fenti történetek rendkívül bizarrnak és ijesztőnek tűnhetnek, fontos észben tartani, hogy ezek kirívóan ritka orvosi esetek. A gyógyszerek többsége biztonságos, ha az előírásoknak megfelelően szedjük őket. Ha azonban a kezelés alatt állsz, mindig érdemes rákérdezni az orvosodnál az esetleges étel-gyógyszer kölcsönhatásokra is, hogy elkerüld a váratlan meglepetéseket.
Nézd meg videón, mit mond a szakember a gyógyszerek melléhatásairól:
