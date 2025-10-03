Ázsia ExpresszSallai NóraKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Helga névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Súlyos veszélyekkel jár, mégsem veszik komolyan: ezek a szívritmuszavar következményei

Súlyos veszélyekkel jár, mégsem veszik komolyan: ezek a szívritmuszavar következményei

betegség
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 03. 17:45
szívbetegségszívritmuszavar
A szívritmuszavar sokaknál előfordul, de nem minden esetben jelent betegséget. A szívritmuszavar tünetei lehetnek enyhék és átmenetiek, de ha tartósak vagy erőteljesek, kórós állapotról van szó. Az okok feltárása és a kezelés annak függvényében történik, hogy mennyire súlyos a beteg állapota.
Zedna Life
A szerző cikkei

A szív működését az elektromos impulzusok irányítják, amelyek összehangolják az összehúzódásokat. Ha ebben a rendszerben zavar keletkezik, kialakul a szívritmuszavar, amely gyorsabb, lassabb vagy szabálytalan szívverést eredményezhet. Az állapot gyakori, és az esetek többségében ártalmatlan, de súlyosabb formái életveszélyt is jelenthetnek.

Szívritmuszavar jeleit mutató orvos
A szívritmuszavar tünetei lehetnek enyhék és átmenetiek, de ha tartósak vagy erőteljesek, kórós állapotról van szó
Fotó: NMK-Studio /  Shutterstock 

A szívritmuszavar tünetei és okai

A tünetek változatosak: szívdobogásérzés, mellkasi nyomás, légszomj, gyengeség, szédülés vagy akár eszméletvesztés is előfordulhat. Egyes ritmuszavarok teljesen tünetmentesek, és csak orvosi vizsgálat során derülnek ki. A kiváltó okok között szerepelhet a magas vérnyomás, a szívkoszorúér-betegség, a pajzsmirigy rendellenességei, az elektrolit-egyensúly zavarai vagy a túlzott stressz és koffeinfogyasztás.

Mikor tekinthető kórósnak a ritmuszavar?

Az átmeneti, rövid ideig tartó szívdobogásérzés gyakran nem jelent komoly problémát. Akkor számít kórósnak, ha gyakran ismétlődik, hosszú ideig fennáll, vagy erős tünetekkel jár. A tartós szapora szívverés, a szabálytalan pulzus vagy az ájulással járó epizód mindenképpen kivizsgálást igényel. Az orvos EKG, 24 órás Holter-monitorozás vagy egyéb vizsgálatok segítségével tudja pontosan meghatározni a szívritmuszavar típusát és súlyosságát.

A szívritmuszavar veszélyei és kezelése

A ritmuszavar veszélyei attól függenek, mennyire befolyásolja a szív pumpafunkcióját. Vannak teljesen ártalmatlan formák, de léteznek életveszélyes típusok is, amelyek vérrögképződéshez, stroke-hoz vagy szívelégtelenséghez vezethetnek. A kezelés mindig egyénre szabott: életmódbeli változtatások, gyógyszeres terápia, katéteres beavatkozás vagy pacemaker-beültetés is szóba jöhet. A dohányzás abbahagyása, az alkoholfogyasztás mérséklése, a koffein korlátozása és a stressz csökkentése szintén hozzájárulhatnak a tünetek enyhítéséhez és a szövődmények megelőzéséhez.

A szívritmuszavar tehát sokszor ártalmatlan, de mindig érdemes komolyan venni. A rendszeres szűrés, a figyelmeztető jelek felismerése és az időben megkezdett kezelés segíthet elkerülni a súlyos következményeket, és hosszú távon biztosítani a szív egészségét.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu