Súlyos veszélyekkel jár, mégsem veszik komolyan: ezek a szívritmuszavar következményei

A szív működését az elektromos impulzusok irányítják, amelyek összehangolják az összehúzódásokat. Ha ebben a rendszerben zavar keletkezik, kialakul a szívritmuszavar, amely gyorsabb, lassabb vagy szabálytalan szívverést eredményezhet. Az állapot gyakori, és az esetek többségében ártalmatlan, de súlyosabb formái életveszélyt is jelenthetnek.
A tünetek változatosak: szívdobogásérzés, mellkasi nyomás, légszomj, gyengeség, szédülés vagy akár eszméletvesztés is előfordulhat. Egyes ritmuszavarok teljesen tünetmentesek, és csak orvosi vizsgálat során derülnek ki. A kiváltó okok között szerepelhet a magas vérnyomás, a szívkoszorúér-betegség, a pajzsmirigy rendellenességei, az elektrolit-egyensúly zavarai vagy a túlzott stressz és koffeinfogyasztás.
Az átmeneti, rövid ideig tartó szívdobogásérzés gyakran nem jelent komoly problémát. Akkor számít kórósnak, ha gyakran ismétlődik, hosszú ideig fennáll, vagy erős tünetekkel jár. A tartós szapora szívverés, a szabálytalan pulzus vagy az ájulással járó epizód mindenképpen kivizsgálást igényel. Az orvos EKG, 24 órás Holter-monitorozás vagy egyéb vizsgálatok segítségével tudja pontosan meghatározni a szívritmuszavar típusát és súlyosságát.
A ritmuszavar veszélyei attól függenek, mennyire befolyásolja a szív pumpafunkcióját. Vannak teljesen ártalmatlan formák, de léteznek életveszélyes típusok is, amelyek vérrögképződéshez, stroke-hoz vagy szívelégtelenséghez vezethetnek. A kezelés mindig egyénre szabott: életmódbeli változtatások, gyógyszeres terápia, katéteres beavatkozás vagy pacemaker-beültetés is szóba jöhet. A dohányzás abbahagyása, az alkoholfogyasztás mérséklése, a koffein korlátozása és a stressz csökkentése szintén hozzájárulhatnak a tünetek enyhítéséhez és a szövődmények megelőzéséhez.
A szívritmuszavar tehát sokszor ártalmatlan, de mindig érdemes komolyan venni. A rendszeres szűrés, a figyelmeztető jelek felismerése és az időben megkezdett kezelés segíthet elkerülni a súlyos következményeket, és hosszú távon biztosítani a szív egészségét.
