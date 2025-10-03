Súlyos veszélyekkel jár, mégsem veszik komolyan: ezek a szívritmuszavar következményei

A szív működését az elektromos impulzusok irányítják, amelyek összehangolják az összehúzódásokat. Ha ebben a rendszerben zavar keletkezik, kialakul a szívritmuszavar, amely gyorsabb, lassabb vagy szabálytalan szívverést eredményezhet. Az állapot gyakori, és az esetek többségében ártalmatlan, de súlyosabb formái életveszélyt is jelenthetnek.

A szívritmuszavar tünetei lehetnek enyhék és átmenetiek, de ha tartósak vagy erőteljesek, kórós állapotról van szó

Fotó: NMK-Studio / Shutterstock

A szívritmuszavar tünetei és okai

A tünetek változatosak: szívdobogásérzés, mellkasi nyomás, légszomj, gyengeség, szédülés vagy akár eszméletvesztés is előfordulhat. Egyes ritmuszavarok teljesen tünetmentesek, és csak orvosi vizsgálat során derülnek ki. A kiváltó okok között szerepelhet a magas vérnyomás, a szívkoszorúér-betegség, a pajzsmirigy rendellenességei, az elektrolit-egyensúly zavarai vagy a túlzott stressz és koffeinfogyasztás.

Mikor tekinthető kórósnak a ritmuszavar?

Az átmeneti, rövid ideig tartó szívdobogásérzés gyakran nem jelent komoly problémát. Akkor számít kórósnak, ha gyakran ismétlődik, hosszú ideig fennáll, vagy erős tünetekkel jár. A tartós szapora szívverés, a szabálytalan pulzus vagy az ájulással járó epizód mindenképpen kivizsgálást igényel. Az orvos EKG, 24 órás Holter-monitorozás vagy egyéb vizsgálatok segítségével tudja pontosan meghatározni a szívritmuszavar típusát és súlyosságát.

A szívritmuszavar veszélyei és kezelése

A ritmuszavar veszélyei attól függenek, mennyire befolyásolja a szív pumpafunkcióját. Vannak teljesen ártalmatlan formák, de léteznek életveszélyes típusok is, amelyek vérrögképződéshez, stroke-hoz vagy szívelégtelenséghez vezethetnek. A kezelés mindig egyénre szabott: életmódbeli változtatások, gyógyszeres terápia, katéteres beavatkozás vagy pacemaker-beültetés is szóba jöhet. A dohányzás abbahagyása, az alkoholfogyasztás mérséklése, a koffein korlátozása és a stressz csökkentése szintén hozzájárulhatnak a tünetek enyhítéséhez és a szövődmények megelőzéséhez.

A szívritmuszavar tehát sokszor ártalmatlan, de mindig érdemes komolyan venni. A rendszeres szűrés, a figyelmeztető jelek felismerése és az időben megkezdett kezelés segíthet elkerülni a súlyos következményeket, és hosszú távon biztosítani a szív egészségét.

