Másodjára is apa lett a Szívek szállodájának sztárja: Megható poszttal jelentették be az örömhírt

Alig másfél évvel első gyermekük születése után ismét bővült Milo Ventimiglia családja. A Szívek szállodája és a Rólunk szól sztárja, valamint felesége, Jarah Mariano bejelentették második gyermekük érkezését. Az örömhír különösen megható, hiszen a család az elmúlt időszakban súlyos megpróbáltatásokon ment keresztül: tavaly elveszítették a már meglévő és a még épülő otthonukat is a Los Angeles környéki erdőtüzekben.
Milo Ventimiglia és felesége, Jarah Mariano hétfőn osztották meg a rajongókkal az örömhírt. Ezúttal egy kisfiút köszönthetettek a családban, akinek a Rock-Anthony Makoa Ventimiglia nevet adták. Jarah Mariano több családi fotót is közzétett Instagram-oldalán, köztük egy meghitt képet a négytagú családról és hűséges kutyájukról, Duke-ról. A modell a bejegyzésében kiemelte, hogy az elmúlt hetek kaotikusak voltak, de a lehető legjobb értelemben, és alig várja az előttük álló közös kalandokat immár ötfős családként, hiszen Duke-ot is teljes jogú családtagnak tekintik. A bejegyzést pillanatok alatt elárasztották a gratulációk, a rajongók és a hírességek egyaránt jókívánságokat küldtek az újdonsült szülőknek.
A kisfiú érkezése alig másfél évvel azután történt, hogy megszületett a házaspár első gyermeke, Ke'ala Coral. Jarah Mariano már januárban, lánya első születésnapján elárulta, hogy ismét babát vár. Akkor egy tengerparton készült fotót osztott meg, amelyen már jól látszott gömbölyödő pocakja. A Szívek szállodája sztárja néhány héttel később a People magazinnak adott interjúban pedig azt is bevallotta, hogy leginkább annak örül, hogy lánya testvért kap.
A második gyermek születése azért is különösen megható számukra, mert az elmúlt másfél évben komoly veszteségeket éltek át. 2025 januárjában a Los Angeles környéki erdőtüzekben teljesen megsemmisült az otthonuk. Az utolsó pillanatban kellett elmenekülniük a lángok elől, miközben Jarah Mariano már a terhessége végén járt. Nemcsak az a ház égett le, amelyben akkor éltek, hanem az új otthonuk is, amely éppen építés alatt állt. Gyakorlatilag minden személyes tárgyukat elveszítették. A modell akkor egy megható üzenetben azt írta, hogy otthon nélkül maradtak, de nem lettek hajléktalanok, mert a családjuk együtt maradt. Most pedig, hogy megszületett második gyermekük is, sok rajongó úgy érzi, végre egy örömteli fejezet kezdődött Milo Ventimiglia családja életében.
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