Másodjára is apa lett a Szívek szállodájának sztárja: Megható poszttal jelentették be az örömhírt

Alig másfél évvel első gyermekük születése után ismét bővült Milo Ventimiglia családja. A Szívek szállodája és a Rólunk szól sztárja, valamint felesége, Jarah Mariano bejelentették második gyermekük érkezését. Az örömhír különösen megható, hiszen a család az elmúlt időszakban súlyos megpróbáltatásokon ment keresztül: tavaly elveszítették a már meglévő és a még épülő otthonukat is a Los Angeles környéki erdőtüzekben.

A Szívek szállodája sztárja, Milo Ventimiglia másodjára is apa lett (Fotó: picture alliance/dpa/Northfoto)

Megszületett a Szívek szállodája sztárjának második gyermeke: a kisfiú a Rock-Anthony Makoa nevet kapta

sztárjának második gyermeke: a kisfiú a nevet kapta Az örömhírt Milo Ventimiglia felesége, Jarah Mariano osztotta meg az Instagram-oldalán

felesége, osztotta meg az Instagram-oldalán A pár első gyermeke, Ke’ala Coral nevű kislányuk 2025-ben született, nem sokkal azután, hogy a Los Angeles-i erdőtüzek miatt elveszítették otthonukat.

A Szívek szállodája sztárja, Milo Ventimiglia másodjára is apa lett

Milo Ventimiglia és felesége, Jarah Mariano hétfőn osztották meg a rajongókkal az örömhírt. Ezúttal egy kisfiút köszönthetettek a családban, akinek a Rock-Anthony Makoa Ventimiglia nevet adták. Jarah Mariano több családi fotót is közzétett Instagram-oldalán, köztük egy meghitt képet a négytagú családról és hűséges kutyájukról, Duke-ról. A modell a bejegyzésében kiemelte, hogy az elmúlt hetek kaotikusak voltak, de a lehető legjobb értelemben, és alig várja az előttük álló közös kalandokat immár ötfős családként, hiszen Duke-ot is teljes jogú családtagnak tekintik. A bejegyzést pillanatok alatt elárasztották a gratulációk, a rajongók és a hírességek egyaránt jókívánságokat küldtek az újdonsült szülőknek.

Milo Ventimiglia családja ismét bővült

A kisfiú érkezése alig másfél évvel azután történt, hogy megszületett a házaspár első gyermeke, Ke'ala Coral. Jarah Mariano már januárban, lánya első születésnapján elárulta, hogy ismét babát vár. Akkor egy tengerparton készült fotót osztott meg, amelyen már jól látszott gömbölyödő pocakja. A Szívek szállodája sztárja néhány héttel később a People magazinnak adott interjúban pedig azt is bevallotta, hogy leginkább annak örül, hogy lánya testvért kap.