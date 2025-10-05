Ázsia ExpresszSallai NóraKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Szédülés gyötör? Ezek az okok húzódhatnak meg a háttérben

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 05. 11:15
A szédülés gyakori panasz, amely mögött ártalmatlan és komolyabb okok is állhatnak. A szédülés okai között szerepelhet a vérnyomás-ingadozás, a belső fül betegségei vagy a stressz. A kezelés mindig az alapbetegség függvényében történik.
Zedna Life
A szerző cikkei

A szédülés nem önálló betegség, hanem tünet, amelyet sokféle állapot előidézhet. Lehet rövid ideig tartó, múló kellemetlenség, de lehet a mindennapokat megnehezítő, visszatérő probléma is. Előfordulhat hirtelen felálláskor, fáradtság vagy kiszáradás miatt, ugyanakkor komolyabb idegrendszeri, keringési vagy fülészeti betegségek jele is lehet. A pontos ok felderítése ezért mindig fontos, különösen akkor, ha a szédülés rendszeresen jelentkezik vagy erős panaszokat okoz.

Szédüléssel küzdő nő támaszkodik a fejét fogva
A szédülés gyakori panasz, amely mögött ártalmatlan és komolyabb okok is állhatnak.
Fotó: BlurryMe /  Shutterstock 

A szédülés leggyakoribb okai

Az egyik legelterjedtebb kiváltó tényező a vérnyomás-ingadozás, amely alacsony vagy magas vérnyomás esetén egyaránt szédülést eredményezhet. Gyakori ok a belső fül egyensúlyrendszerének zavara, például a jóindulatú helyzeti szédülés vagy a Menière-betegség. A kiszáradás, a vérszegénység, a cukorbetegség és bizonyos gyógyszerek mellékhatásai szintén előidézhetik a panaszt. Stressz, szorongás és pánikrohamok során is előfordulhat szédülés, amely ilyenkor pszichés eredetű. Ritkábban, de előfordulhat, hogy a tünet stroke vagy más idegrendszeri betegség figyelmeztető jele.

Hogyan kezelhető a szédülés?

A szédülés kezelése mindig az ok pontos meghatározásával kezdődik. Enyhébb esetekben segíthet a bőséges folyadékfogyasztás, a megfelelő táplálkozás és a pihenés. Vérnyomás-ingadozásnál gyógyszeres terápia szükséges lehet, míg fülészeti eredet esetén speciális gyakorlatok vagy műtéti megoldások jöhetnek szóba. A vérszegénység kezelése vas- és vitaminkészítményekkel történik, míg pszichés eredetű szédülésnél a stresszkezelés és a pszichoterápia hozhat javulást. Fontos, hogy a szédülést soha ne bagatellizáljuk, és visszatérő panaszok esetén forduljunk orvoshoz, mert a korai diagnózis segít a súlyos szövődmények megelőzésében.

A szédülés tehát sokféle okra vezethető vissza, és a kezelés csak akkor lehet hatékony, ha a kiváltó tényező ismert. A tudatos életmód(https://www.life.hu/fitt-life/2025/06/szivroham-kutatas-3-etel) , a rendszeres orvosi vizsgálat és a panaszok komolyan vétele együtt biztosítják, hogy ez a gyakori tünet ne rontsa tartósan az életminőséget.

