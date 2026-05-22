Felcsaptak a lángok Esztergomban, azonnal evakuálni kellett egy iskolát

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 22. 12:35
A helyszínre három tűzoltóegység érkezett.
Sérült gázvezeték gyulladt ki Esztergom-Kertvárosban, a Wesselényi Miklós utcában levő iskola alagsorában, péntek délelőtt: a tűzeset miatt több mint 100 embert evakuáltak - írja a Kemma.

Tűz miatt evakuáltak egy iskolát Esztergomban / Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

Több mint 100 embert evakuáltak a tűzeset miatt

Úgy tudni, a gázvezeték sérült meg, gázszivárgás volt, és a kiáramló gáz gyulladt meg. Az esztergomi és a nyergesújfalui hivatásos tűzoltók egy porral oltó készülékkel eloltották a lángokat. 

A munkálatokat a Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítja. Az épületet mintegy százötven ember hagyta el a tűz miatt. Az érintett vezetékszakaszt a szolgáltató elzárta - számolt be az esetről a katasztrófavédelem.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
