Felcsaptak a lángok Esztergomban, azonnal evakuálni kellett egy iskolát

Sérült gázvezeték gyulladt ki Esztergom-Kertvárosban, a Wesselényi Miklós utcában levő iskola alagsorában, péntek délelőtt: a tűzeset miatt több mint 100 embert evakuáltak - írja a Kemma.
Úgy tudni, a gázvezeték sérült meg, gázszivárgás volt, és a kiáramló gáz gyulladt meg. Az esztergomi és a nyergesújfalui hivatásos tűzoltók egy porral oltó készülékkel eloltották a lángokat.
A munkálatokat a Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítja. Az épületet mintegy százötven ember hagyta el a tűz miatt. Az érintett vezetékszakaszt a szolgáltató elzárta - számolt be az esetről a katasztrófavédelem.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.