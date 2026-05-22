Felcsaptak a lángok Esztergomban, azonnal evakuálni kellett egy iskolát

Sérült gázvezeték gyulladt ki Esztergom-Kertvárosban, a Wesselényi Miklós utcában levő iskola alagsorában, péntek délelőtt: a tűzeset miatt több mint 100 embert evakuáltak - írja a Kemma.

Úgy tudni, a gázvezeték sérült meg, gázszivárgás volt, és a kiáramló gáz gyulladt meg. Az esztergomi és a nyergesújfalui hivatásos tűzoltók egy porral oltó készülékkel eloltották a lángokat.

A munkálatokat a Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítja. Az épületet mintegy százötven ember hagyta el a tűz miatt. Az érintett vezetékszakaszt a szolgáltató elzárta - számolt be az esetről a katasztrófavédelem.