Kiderült, mi rakja rendbe Curtis szerelmét, Barnai Juditot

Curtis és menyasszonya, Barnai Judit nemrég még nyaraltak, mostanra azonban mindketten visszatértek a mindennapokba. Bár a válogatott kosárlabdázó a kiruccanásukon sem pihent. Tudja ugyanis, nem szabad hosszú időre szüneteltetnie a sportolást, még szezozonon kívül sem, ugyanis akkor sokkal nehezebben áll vissza. Mint fogalmazott, három nap pihenés után már amúgy is hiányzik neki az edzés.

Nem bírja sokáig edzés nélkül Fotó: TV2

Judit a Mokka reggeli vendégeként kiemelte, a sportolás mellett fontos számára a vitaminpótlás, amelyet nemcsak zöldségekből és gyümölcsökből pótol, hanem különböző étrendkiegészítőkkel is: kollagénnel, magnéziummal, C-vitaminnal és spirulina algával.

Utóbbit régen utálta, mostanra viszont a kedvence lett:

Energikussá tesz, rendbe rak. Ha valamitől nem érzem jól magam, egyből ezt iszom meg

- vallotta be, hozzátéve, azért is fontos számára az állandó tápanyagpótlás, mert edzésen mindent kiizzad. Arról nem is beszélve, 20 év sport után már mindene recseg, ropog. Épp ezért a sérülések elkerülése és a kellő regenerálódás érdekében rendkívüli módon odafigyel a vitaminszintjére.