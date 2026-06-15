Íme a legmenőbb magyar találmányok

Bíró László József ötlete nélkül ma egészen másképp nézne ki az íróasztalunk, ugyanis neki köszönhetjük a modern golyóstollat. A technológia lényege az apró, forgó golyó volt, amely egyenletesen vitte fel a tintát a papírra, ezzel gyorsabbá és tisztábbá téve az írást. Mutatjuk a további magyar találmányokat!

A modern golyóstoll is magyar találmány

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Magyar találmány: egy szikra, ami lángra kap

A gyufa sokáig korántsem volt olyan veszélytelen apróság, mint amilyennek ma gondoljuk. A korai változatok könnyen robbantak, hangosan lobbantak fel, Irinyi János azonban 1836-ban olyan megoldást dolgozott ki, amely zajtalanabbá és kevésbé veszélyessé tette a tűzgyújtást.

A tér titka a fényben

A fény hullámtermészetét használta fel 1947-ben Gábor Dénes ahhoz, hogy háromdimenziós hatású képet hozzon létre. A holográfia elvét már a negyvenes évek végén kidolgozta, jóval azelőtt, hogy a lézer látványossá tette volna a módszert. Munkásságáért pedig később fizikai Nobel-díjat is kapott.

A paprika rejtett ereje

A magyar paprika nemcsak a konyhában, hanem a tudománytörténetben is különleges szerepet kapott, ugyanis olyan bőséges C-vitamin-forrásnak bizonyult, amely nagy lendületet adott Szent-Györgyi Albert izolálással és azonosítással kapcsolatos munkájának, amelyért orvosi-élettani Nobel-díjat kapott.

A távolság többé nem akadály

A telefonközpontok megjelenése alapjaiban változtatta meg az emberi kapcsolatokat, hiszen lehetővé tette a földrajzi távolságok áthidalását. A rendszer gyakorlati kiépítéséhez és elterjesztéséhez szorosan kapcsolódik Puskás Tivadar munkássága, aki a telefonhálózatok egyik fontos úttörője volt.

Így ússzuk meg szárazon!

Balogh Károly és Balogh Kálmán nevéhez kapcsolódik a praktikus, összecsukható esernyő technológiájának kidolgozása. Az 1920-as években a testvérpár egy olyan megoldást dolgozott ki, amely könnyebben hordozhatóvá tette az eső elleni védelmet.

Támasz a nyugodtabb alváshoz

A refluxpárna ötlete egy sokakat érintő, kellemetlen éjszakai problémára kínál praktikus megoldást, vagyis, hogy miként emeljük meg kényelmesen a felsőtestet alvás közben. A Juhász Levente által megalkotott magyar fejlesztés 2009-ben használati mintaoltalmat kapott.