Édesanyja alkoholbetegségéről vallott a reflektorfényből eltűnt Boggie: "Rájössz, hogy nem lesz semmi, ha te nem oldod meg"

Csemer Boglárka Boggie néven robbant be a köztudatba évekkel ezelőtt a Parfüm című dalával és az ahhoz forgatott, igen különleges klippel. Azt azonban sokan nem tudhatták eddig, hogy az egy ideje visszahúzódott énekesnő édesanyja alkoholbeteg volt, ez pedig rányomta a bélyegét az ő gyermekkorára, felnövésére is.

Boggie nagyon hamar felnőtt édesanyja alkoholizmusa miatt

Gyermekkoráról vallott Boggie: "Hamarabb fölnyílt a szemem..."

Boggie a Palikék Világa vendégeként mesélt gyermekkoráról és édesanyja alkoholbetegségéről.

Hamarabb fölnyílt a szemem, meg hamarabb elkezdtem önálló lenni, döntéseket hozni, mert anyukám alkoholbeteg volt. Amikor ilyen szituban felnősz, akkor rájössz, hogy ja, ezt nekem kell megoldani, ja, itt akkor nem lesz semmi, ha így nem oldom meg

– magyarázta Boggie, hozzátéve: ugyanakkor úgy érzi, az, hogy hamarabb kellett felnőnie, mint a kortársainak, az az előnyére vált végső soron.

"Nagyon sok kortársamat is látom, akik még mindig nem elég önállóak szerintem, vagy nem tudnak olyan felnőtt döntéseket hozni. Közben meg az élet erről is szól, hogy igenis a saját döntéseidet meg kell hozni, a saját életedet valahogy menedzselni kell, föl kell építeni. Tehát én most már úgy vagyok ezzel, hogy inkább az előnyeit nézem" – tette hozzá a műsorban, amelyben eltűnése okairól is beszélt.

Mint elárulta, a Parfüm után túl sok volt az elvárás, túl nagy volt a rá nehezedő teher, ami mára enyhült, és újra az alkotás öröme kerülhetett a középpontba.