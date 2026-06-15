Oroszlán Szonja 25 év után komoly döntést hozott, eljött a változás ideje

A Valami Amerika című film sztárja, Oroszlán Szonja szőke bombázóként mutatkozott be a nagyközönségnek a nagy sikerű alkotásban. Sokan el sem tudják őt képzelni más frizurával, de a színésznő 25 év után komoly döntést hozott és arra jutott, hogy megváltoztatja a hajszínét – és azt is elárulta, hogy miért.
Azért 25 év után nem bántam meg. Nem is azért, hogy megszabadultam a szőke tincsektől, hanem ez egy nagyon egyszerű dolog: elfáradtam a hajfestésben. Azt a 4-5 órát, amit a fodrászszékben töltünk, tölthetném például a kutyámmal vagy kirándulással, úgyhogy ez igazából egy kényelmi szempont. Meg kíváncsi voltam, hogy nézek ki, érdekesség. Az embernek jó visszatérni a természetes dolgokhoz egy olyan világban, ahol sosem tudni, mi az, ami természetes
– mondta Oroszlán Szonja.
Úgy tűnik, hogy Oroszlán Szonja ha nem is végleg, de jó időre elhagyta a szőke haját, és barna frizurával éli hétköznapjait, de természetesen az is remekül áll neki – ide kattintva meg is nézhetjük.
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