Kvíz – Ő volt a legszerethetőbb szomszéd: ma lenne 106 éves Taki bácsi, azaz Zenthe Ferenc

1920. április 24-én született az ország Taki bácsija, Zenthe Ferenc, aki több, mint mint egy évtizedig volt a Szomszédok legszerethetőbb szereplője. Te mennyire emlékszel a sorozatra? Tedd próbára magad a Szomszédunk kvízünkkel!
A Tenkes kapitányától Taki bácsiig: a Magyar Televízió első sorozatától az első magyar szappanoperáig mindenhol szerepelt. Ő volt az ország egyik kedvenc színésze.
Ha ma élne, 106 gyertyát kellene elfújnia. Persze ő valószínűleg csak legyintett volna egyet azzal a fáradhatatlan mosollyal, ami 12 éven át tartotta életben a Szomszédokat, és talán még azt is hozzátette volna, hogy: „Hát, öregem, nem olyan nagy ügy ez." De azért mégiscsak nagy ügy. Mert Taki bácsi – vagyis Takács István, a nyugdíjas taxisofőr a 24-es lépcsőházból – olyan valaki volt, aki meghódította a nézők szívét.
10 kevésbé ismert tény Zenthe Ferencről
Kevesen tudják, de Zenthe Ferenc eredeti neve Rameshofer Ferenc volt és apja közgazdásznak szánta. El is végzett négy szemesztert a Közgazdaságtudományi Egyetemen, de azután titokban átiratkozott a Színiakadémiára, és ekkor már a Zenthe nevet használta, amit anyai nagyanyja, Zenthe Mária után vett fel. Az átiratkozás tényét közel egy évig el sem merte árulni a szüleinek. Egyszer úgy nyilatkozott, hogy erős palóc tájszólása miatt a felvételi bizottság sokat tanakodott rajta, hogy megéri-e felvenni és elég kétséges volt, hogy felveszik a Salgóbányáról érkezett ifjú tehetséget, de az egész ország köszöni, hogy végül mégis elkezdhette a pályáját.
Karrierje 1963-ban indult a Tenkes Kapitányával, a Magyar Televízió első sorozatával, ahol a furfangos Eke Mátét játszotta. Népszerűsége egyik napról a másikra az egekbe szökött. Egy visszaemlékezésben így fogalmazott „Amikor Mátyás király szerepében azt kérdezte a színpadon, hogy „Ki tesz itt igazságot?", a nézőtérről többen rákiáltottak: „A Tenkes kapitánya!” Vagyis a színpadon sem tudott szabadulni a tévészerepétől.
Kossuth-díjas és kétszeres Jászai Mari-díjas művész volt, és 2005-ben kapta meg a Nemzet Színésze címet.
47 éven át játszott A Szabó család című rádiós teleregényben. Ez volt Európa leghosszabb életű rádiós családregénye. Amikor a sorozat írói az egyik általa alakított karaktert „vízbe fullasztották", a hallgatók felháborodtak, ezért egy másik szerepben visszaírták a sorozatba.
1983-ban az Oscar-jelölt Jób lázadása című filmben tűnt fel, ami a Magyar Filmkritikusok Díját is elnyerte.
A Szomszédokban a zsörtölődős taxisofőrt, Taki bácsit a sorozat elejétől a végéig, 12 éven át, 1987-től alakította.
Zenthe Ferenc első felesége, Oláh Katalin Éva olimpiai válogatott tornász volt. Őt sajnos 1983-ban, 56 évesen elvesztette, ami nagyon megviselte. 1986-ban újra rátalált a szerelem, és Gizellával maradt egészen haláláig.
Sosem szeretett verset szavalni – úgy gondolta, hogy a szavalóként a színész önmagát adja, ő pedig szemérmes ember volt, és mindig inkább valaki mást akart játszani.
Taki bácsi azért volt hiteles, mert majnem olyan volt, mint Zenthe Ferenc a hétköznapokban.
Zenthe Ferenc 2006. július 30-án hunyt el, 86 éves korában. Utolsó éveit visszavonultan töltötte remeteszőlősi házában. A Farkasréti temetőben nyugszik, sírját nemzeti emlékhely rangjára emelték.
