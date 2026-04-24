Rohantak az orvoshoz, de már hiába: édesanyja karjai közt halt meg az egyéves kislány

Tragikus módon vesztette életét egy mindössze egyéves kislány csütörtökön. A hírek szerint a gyermek rosszul érezte magát, ezért az édesanyja úgy döntött, elviszi őt a háziorvoshoz. Útközben viszont, mialatt kocsival haladtak a Konstanca megyei Valu lui Traian településről Konstanca felé, a kislány állapota rosszabbodott.

A kislányhoz mentőt riasztottak, de már túl késő volt / Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Útban az orvoshoz vesztette életét az egyéves kislány

A nő ekkor mentőt hívott, akik a helyszínen megpróbálták újraéleszteni az időközben eszméletét vesztő gyermeket, de sajnálatos módon már nem tudták megmenteni az életét. Az ügyben rendőrségi vizsgálatot indítottak - írja a Maszol.