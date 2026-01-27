Vigyázz! Ez a gyakori tünet, elfedheti a rák jeleit

Egy új tanulmány szerint a szem gyakori megbetegedése elfedheti a húgyhólyagrák egyik korai figyelmeztető jelét. Kutatók szerint látássérült embereknél nagyobb valószínűséggel diagnosztizálják a betegséget későbbi stádiumban, amikor az már előrehaladottabb állapotban van és nehezebb kezelni.

Fontos tünet utalhat a rákra Fotó: Forrás: Freepik.com

Lehet nem veszed észre a rák jeleit

Dr. Ehsan Rahimy, a Stanford Medicine szemészeti tanszékének klinikai docense reméli, hogy a tanulmány rávilágít a tudatosság fontosságára a színvaksággal élő emberek körében.

A színvakság világszerte körülbelül minden 12. férfit és minden 200. nőt érinti. Több tényező is okozhatja, legyakrabban öröklött genetikai mutációk eredménye, melyek a retina fényérzékeny csapjait érintik. A színvakság leggyakoribb formája megnehezíti a vörös és a zöld szín megkülönböztetését.

Ez azért is gyakori probléma, mert a vizeletben lévő vér, gyakran a húgyhólyagrák egyik figyelmeztetőjele és eleinte lehet, hogy fájdalommentes. A tudósok összefüggéseket kerestek, így megvizsgálták 135 húgyhólyagrákban és színvakságban és 135 csak húgyhólyagrákban szenvedő ember egészségügyi adatait.

A színvakságban szenvedőknél gyakrabban diagnosztizálták a betegséget előrehaladottabb állapotban, mivel a férfiak nagyobb valószínűséggel lesznek színvakok, így ők fokozottan veszélyeztetettek a betegséggel szemben.

A hólyagrák egy rossz betegség. Ha elhalasztja a diagnózist, az hatással lesz a prognózisra

- mondja Dr. Veeru Kasivisvanathan , a University College London urológiai onkológusa és sebésze. A 2015 és 2021 közötti adatok szerint a rák ötéves túlélési aránya 73 százalék. Ha eljut a tüdőbe, májba vagy egyéb szervbe ez a szám lecsökken 5 százalékra - számol be róla a Post.

Emellett a vastagbélrák egyik tünete esetében a színvakság miatt a véres széklet sem észlelhető. A tanulmányt befolyásolhatja a tény, hogy a színvakság sokszor észrevehetetlen, így lehet, hogy sok színvaksággal küzdő ember kapott a teszt során normál besorolást.