Háború az F1-ben, folytatódik a Verstappen-Schumacher csata

A Forma-1 idei radikális szabályváltozásainak egyik kárvallottjaként Max Verstappen hetek-hónapok óta panaszkodik, sőt fenyegetőzik a visszavonulásával. A négyszeres világbajnokot és csapatát, a Red Bullt szakommentátorként élesen kritizálta Ralf Schumacher, mire a pilóta apja, Jos Verstappen ellentámadásba lendült, mondván: egykori F1-riválisa "egy rakás baromságot" hord össze a fiáról. Michael Schumacher öccse most reagált a beszólásra.
Az F1-ben 1997 és 2007 között szerepelt "Schumi II" egy podcastben elárulta: telefonon megbeszélték egymással a történteket. Ugyanakkor Ralf most is olyan kifejezéseket használt, amik nem éppen a megbékélést segítik.
"Nem volt velem udvariatlan, de világossá tette, hogy nem egyezik a véleményünk. Kedvelem Jost, kedvelem Maxot, minden rendben van. De ez most mindkettejük számára nehéz időszak, főként egy édesapának, aki ennyi siker után magyarázkodni kényszerül.
És ez egyáltalán nem Jos stílusa. Jelenleg kissé agresszív, túl érzékeny.
De ez benne van a pakliban, ő egy érzelmes ember. Engem nem zavar" – mondta most Ralf Schumacher, aki szerint elképzelhető, hogy a Red Bullt és a fiát védő Jos Verstappen valamilyen szerepet vállal az F1-istállónál, ezért szívta mellre a nekik szánt kritikát.
Az F1 állása: 1. Kimi Antonelli (Mercedes) 72 pont, 2. George Russell (Mercedes) 63, 3. Charles Leclerc (Ferrari) 49, 4. Lewis Hamilton (Ferrari) 41, ...9. Max Verstappen (Red Bull) 12.
