G.w.M is megáldotta: Nem lehet ráismerni a Kőgazdag Fiatalok Csabijának az öccsére

Herceg Csabi, a Kőgazdag Fiatalok legpacekabb sztárja végre lerántotta a leplet a család legújabb büszkeségéről. A Kőgazdag Fiatalok sztárjának öccse, Kevin nemcsak külsőleg változott meg felismerhetetlenségig, de olyan zenei karrierbe kezdett, amitől még a legnagyobb hazai rappereknek is leesett az álla.

A Kőgazdag Fiatalok sztárjának öccse is utat tör magának a hírnév felé (Fotó: Herceg Csabi)

A korábban túlsúlyos, gamer fiúból modellalkatú, stílusos fiatal férfi vált, akiért már most élnek-halnak a lányok.

Első hivatalos dala és klipje május 15-én érkezik , melyet a népszerű Fehér Krisztiánnal közösen készítettek el.

Bár Csabi nem kedveli a trágár beszédet, elismeri, hogy öccse érzi a mai „flow-t", és a keményebb rapek mellett érzelmesebb dalokkal is készül majd.

A Kőgazdag Fiatalok sztárjának öccse egy igazi rút kiskacsa volt

Sokan csak egy csendes srácként ismerték Kevint, de az elmúlt időszakban minden megváltozott. Csabi büszkén mesélte el, hogy öccse hatalmas életmódváltáson ment keresztül, és mára igazi példakép vált belőle.

A kisöcsém pár évvel ezelőtt egy kicsit túlsúlyos volt, a szobában ült, és folyamatosan csak PS-ezett, Fortnite-ozott. Most úgy néz ki konkrétan, mint egy férfi modell, lefogyott, és hatalmas pacekja van az öcskösnek, hát olyan, mint a bátyja

– árulta el Csabi a Borsnak.

„Leesett az állam, mikor meghallottam”

A látványos fogyás mellett Kevin titokban a zenei tehetségét is csiszolta. Bár korábban csak a tükör előtt rappelgetett, mára profi szintre emelte a szövegírást. Csabi először el sem akarta hinni, hogy a családjában egy újabb szupersztár születik.

„Igazából otthon mindig folyamatosan rappelgetett, a tükör előtt játszotta el a színpadi dolgokat. És mivel most már boldog-boldogtalan befut – nem akarok példálózni az énekesekkel, de még az is befutott ilyen nyávogásokkal meg kerékcsikorgásokkal, aki nem is akar. Kíváncsi voltam, ő mire jut. Nem akarok beleállni senkibe, mert nem tartanak még ott, hogy a nevüket megemlítsem. Amúgy sem követem őket, csak látom, mi megy itthon, mivel én is Magyarországon élek. Viszont látom ezt az egészet, amit az öcsém csinál, és nagyon-nagyon jó. A pacekja is megvan hozzá, élnek-halnak érte a lányok, nagyon jól néz ki, szerintem tényleg rendben van az öcskös.”

Azt vettem észre, hogy nagyon jó, slágergyanús dalszövegeket ír. Már akkor hallottuk, hogy remek érzéke van a zeneszerzéshez, aztán a semmiből egyszer csak lett egy saját zenéje, amit meg akart mutatni. Mivel én nem a családommal, nem apámékkal élek, ezért nekem csak átküldték videón. Meghallottam, hogyan rappel, és konkrétan leesett az állam. Nem akartam elhinni, de közben láttam a felvételen, ahogy fogja a telefont, és nyomja a szöveget

– mesélte Csabi hatalmas büszkeséggel kisöccse sikertörténetét.