G.w.M is megáldotta: Nem lehet ráismerni a Kőgazdag Fiatalok Csabijának az öccsére

Herceg Csabi, a Kőgazdag Fiatalok legpacekabb sztárja végre lerántotta a leplet a család legújabb büszkeségéről. A Kőgazdag Fiatalok sztárjának öccse, Kevin nemcsak külsőleg változott meg felismerhetetlenségig, de olyan zenei karrierbe kezdett, amitől még a legnagyobb hazai rappereknek is leesett az álla.
Sokan csak egy csendes srácként ismerték Kevint, de az elmúlt időszakban minden megváltozott. Csabi büszkén mesélte el, hogy öccse hatalmas életmódváltáson ment keresztül, és mára igazi példakép vált belőle.
A kisöcsém pár évvel ezelőtt egy kicsit túlsúlyos volt, a szobában ült, és folyamatosan csak PS-ezett, Fortnite-ozott. Most úgy néz ki konkrétan, mint egy férfi modell, lefogyott, és hatalmas pacekja van az öcskösnek, hát olyan, mint a bátyja
– árulta el Csabi a Borsnak.
A látványos fogyás mellett Kevin titokban a zenei tehetségét is csiszolta. Bár korábban csak a tükör előtt rappelgetett, mára profi szintre emelte a szövegírást. Csabi először el sem akarta hinni, hogy a családjában egy újabb szupersztár születik.
„Igazából otthon mindig folyamatosan rappelgetett, a tükör előtt játszotta el a színpadi dolgokat. És mivel most már boldog-boldogtalan befut – nem akarok példálózni az énekesekkel, de még az is befutott ilyen nyávogásokkal meg kerékcsikorgásokkal, aki nem is akar. Kíváncsi voltam, ő mire jut. Nem akarok beleállni senkibe, mert nem tartanak még ott, hogy a nevüket megemlítsem. Amúgy sem követem őket, csak látom, mi megy itthon, mivel én is Magyarországon élek. Viszont látom ezt az egészet, amit az öcsém csinál, és nagyon-nagyon jó. A pacekja is megvan hozzá, élnek-halnak érte a lányok, nagyon jól néz ki, szerintem tényleg rendben van az öcskös.”
Azt vettem észre, hogy nagyon jó, slágergyanús dalszövegeket ír. Már akkor hallottuk, hogy remek érzéke van a zeneszerzéshez, aztán a semmiből egyszer csak lett egy saját zenéje, amit meg akart mutatni. Mivel én nem a családommal, nem apámékkal élek, ezért nekem csak átküldték videón. Meghallottam, hogyan rappel, és konkrétan leesett az állam. Nem akartam elhinni, de közben láttam a felvételen, ahogy fogja a telefont, és nyomja a szöveget
– mesélte Csabi hatalmas büszkeséggel kisöccse sikertörténetét.
A siker nem a véletlen műve, hiszen a legnagyobb nevek is Kevin mellé álltak. Csabi elárulta, hogy jó barátja, a rap királya is hallotta már az anyagot, és a véleménye egyértelmű volt.
Neki is megmutattam, és ő is adta rá az áldását, hogy biztos be fog futni. G.w.M, Márk bátyám is, akivel mindennapos viszonyban vagyunk, azt mondta, hogy ez füstölni fog, ezt enni fogják az emberek.
Herceg Kevin debütáló dala május 15-én érkezik, méghozzá nem is akárkivel: Fehér Krisztiánnal közösen forgattak klipet. És hogy mivel gurul be Kevin az első fellépésre? Természetesen stílusosan, ahogy azt egy Herceg testvértől elvárhatjuk.
Minden adottsága megvan hozzá, szóval elég jóképű, elég pacek. Azért a bátyja vett neki egy Camarót is. A 18. születésnapján már egy vadonatúj Camarót kapott az udvarára, szóval a zenéje mellé mindene megvan
– tette hozzá nevetve Csabi.
