Fontos bejelentést tett a tűzszünetről Donald Trump

Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy három héttel meghosszabbítják az Izrael és Libanon között hétfőn lejáró tűzszünetet.

Az amerikai elnök ezt azután közölte, hogy Izrael és Libanon washingtoni nagykövetei egyeztettek egymással.

Donald Trump a Truth Social közösségi oldalon jelentette be a tűzszünet meghosszabbítását. Az Ovális Irodában lezajlott megbeszélés "nagyon jól alakult, de gondolkodniuk kell a Hezbollahról. Alig várom, hogy a közeljövőben a Fehér Házban fogadhassam Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnököt és Joseph Aoun libanoni elnököt."

Az Irán által támogatott Hezbollah csoport ellenezte a tárgyalásokat, és amióta Libanon és Izrael között a tűzszünet múlt pénteken életbe lépett, mindkét fél többször is megsértette a megállapodást. A közelmúltban több évtized után először tárgyalt közvetlenül Libanon és Izrael, amelynek eredményeként megszületett a hétfőn lejáró tíznapos tűzszünet - írja az MTI.