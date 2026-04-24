Fontos bejelentést tett a tűzszünetről Donald Trump

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 24. 07:20
Izrael és Libanon washingtoni nagykövetei egyeztettek egymással.
Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy három héttel meghosszabbítják az Izrael és Libanon között hétfőn lejáró tűzszünetet.

Bejelentést tett a tűzszünetről Donald Trump / Fotó: NurPhoto via AFP

Az amerikai elnök ezt azután közölte, hogy Izrael és Libanon washingtoni nagykövetei egyeztettek egymással.

Donald Trump a Truth Social közösségi oldalon jelentette be a tűzszünet meghosszabbítását. Az Ovális Irodában lezajlott megbeszélés "nagyon jól alakult, de gondolkodniuk kell a Hezbollahról. Alig várom, hogy a közeljövőben a Fehér Házban fogadhassam Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnököt és Joseph Aoun libanoni elnököt."

Az Irán által támogatott Hezbollah csoport ellenezte a tárgyalásokat, és amióta Libanon és Izrael között a tűzszünet múlt pénteken életbe lépett, mindkét fél többször is megsértette a megállapodást. A közelmúltban több évtized után először tárgyalt közvetlenül Libanon és Izrael, amelynek eredményeként megszületett a hétfőn lejáró tíznapos tűzszünet - írja az MTI.

 

