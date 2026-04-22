A rajongók egyre biztosabbak benne, Palvin Barbi babát vár – friss fotókon a modell gömbölyödő pocakja

A legnépszerűbb magyar szupermodellről egy ideje mennek a találgatások, miszerint babát vár. A rajongók gyanúját megerősítette Palvin Barbi vallomása is, melyben arról áradozik, hogy bizony már szívesen babázna. Most friss fotón látszik a modell gömbölyödő pocakja!

Palvin Barbi Dylan Sporuse-zal érkezett Az ördög Pradát visel premierjére, ahol a modell egy alakját teljesen eltakaró ruhában volt (Fotó: Lev Radin)

Palvin Barbi terhességét szinte tényként kezelik már a rajongók

A napokban a rajongókat igazoló fotók láttak napvilágot, melyeken Palvin Barbara egy üzletből sétál ki éppen. Kék leggingse és pulcsija alatt pedig jól kivehető egyre gömbölyödő pocakja. Az ördög Pradát visel 2. részének premierjén sem a tőle megszokott letisztult stílust képviselte. Egy alakját nem mutató rojtos szoknyát viselt, fehér bő inggel és egy szintúgy bő szabású blézerrel, mely alatt könnyűszerrel elrejtheti alakját.

Barbi saját elmondása szerint boldogan válna anyává. A szupermodell korábban a brazil Harper’s Bazaarnak adott interjújában vallotta be, hogy már várja a családalapítást:

Csak remélem, hogy hamarosan lesz egy egészséges kisbabánk!

Palvin Barbi rajongói szerint ezen a képen kétség sem férhet hozzá, hogy állapotos a szupermodell (Fotó: Profimedia)

Szülővé válhatnak a szerelmesek

Március elején számos hírességgel együtt, Palvin Barbi férjével, Dylan Sprouse-zal látogatott el a párizsi Louvre múzeumba, hogy részt vegyenek a Grand Diner du Louvre rendezvényén. A Victoria’s Secret modell egy gyönyörű testhez simuló fehér ruhát viselt, melyben nem győzte takargatni hasát. A felvételeken jól látható, ahogyan Barbi kezét használva rejti el pocakját a kamerák elől. A rajongóknak több sem kellett, azonnal találgatni kezdtek. Sokan úgy vélik, a modell arcvonásai is megváltoztak a várandóság következtében, és még sugárzóbb, mint eddig valaha.

Palvin Barbi és férje nyolc éve alkotnak egy párt, három éve pedig örök hűséget fogadtak egymásnak. Kapcsolatuk azóta kapott hideget meleget, míg egyesek hűtlenséggel vádolják Barbi férjét, addig mások a trónörököst várják, – kinek érkezésére talán nem is kell már olyan sokat várni.

Többek szerint Palvin Barbi várandósságát a kezével igyekezett elrejteni már Párizsban is (Fotó: Olivier Borde / BESTIMAGE)

A vörös szőnyegen szólták el magukat?

Nemrég szörnyű élményben volt része a sztárpárnak, ugyanis hollywoodi birtokukra egy ismeretlen férfi hatolt be péntek hajnalban. Míg a modell a segélyhívót tárcsázta, addig a színész fegyverrel tartotta vissza, majd a teperte a földre a betörőt, míg a rendőrök ki nem értek a helyszínre.