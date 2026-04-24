Hoppá! Különleges látogatót vett fel az égboltfigyelő kamera

Fantasztikus égi jelenséget sikerült rögzítenie egy égboltfigyelő kamerának. A Lyridák az egyik legrégebben megfigyelt meteorraj, amelyet már több mint 2500 éve is említenek. Minden évben április közepén–végén aktív, a csúcspontja pedig többnyire április 21–22. körül van, a meteorraj egyik különlegessége pedig az, hogy szabad szemmel is megfigyelhető, mivel viszonylag fényes, gyors meteorokat produkálnak. A minap, csütörtökön a Csallóközi Észlelők Baráti Körének egyik alapító tagja, Németh Erik Nyárasdon elhelyezett égboltfigyelő kamerája csípett el egy látványos Lyrida-hullócsillagot.
A Lyridák jellemzően áprilisi meteorraj, a Lant csillagkép irányából érkező hullócsillagok. Ideális viszonyok mellett óránként akár 18 hullócsillagot is megfigyelhetünk
- mondta el a Paraméternek Németh Erik, majd hozzátette, bár az idei Lyrida-maximum gyengének mondható, mivel alig jöttek hullócsillagok, ez az egy azonban különösen szép volt.
