Ebben a percben kaptuk: autóbalesetet szenvedett a TV2 híradósa

Mint arról már beszámoltunk, a minap baleset érte Zavaros Esztert, a TV2 Mokka műsorvezetőjét, aki emiatt nem tudott színpadra állni a Győri Nemzeti Színházban.

Zavaros Eszter után most a csatorna egy másik műsorvezetője a közösségi oldalán tudatta, hogy ő is balesetet szenvedett. Szentpéteri Eszter, a TV2 Tények műsorvezetője a Facebook-oldalán számolt be a részletekről.

Nem az én délutánom volt ez a mai, de a jó hír, hogy személyi sérülés nem történt. A helyszínelés két fárasztó, de tanulságos óra volt, mert nem akarta elismerni a felelősségét az autós, aki a párhuzamos parkolásból elindulva mondhatjuk, hogy letarolt. A helyszínt biztosító és a helyszínelést végző két rendőr előtt le a kalappal. Egy hölgy és egy úr, akik határozottak, de udvariasak voltak. Akkor is, amikor kezdett elborulni az elmém attól, hogy egy teljesen egyértelmű helyzetet, hogyan próbál valaki ennyire félremagyarázni, mint ahogy azt a vétkes sofőr tette. Aztán végül helyreállt a "világ rendje", az autóm pedig már a szervízben várja a "gyógyulását". 3 perccel a balesetem előtt arra gondoltam, hogy milyen jó lesz nemsokára otthon lenni. Most arra gondolok, milyen jó, hogy senki sem sérült meg ebben a balesetben, és, hogy milyen jó, hogy vannak olyan barátaim, akikre mindig számíthatok

- olvasható a posztjában, majd megnyugtatásul hozzátette: 6 órával később a tervezettnél, de mégis épségben hazaért.

Szentpéteri Eszternek nem indult jól az idei éve

A népszerű híradósnak nem a mostani autóbaleset volt az első sérülése 2026-ban: januárban ugyanis egy ausztriai síelés során is balszerencsésen járt. Érdekesség, hogy akkor sem a sípályán történt a baj, hanem egy hütte csúszós padlóján esett el sícipőben, aminek szintén hosszabb kényszerpihenő lett a vége.