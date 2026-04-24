Halálos háztűz Kállóban: férjét és házát is elvesztette Marika néni

Mint arról a Bors is írt, vasárnap (április 19.) hajnalban szinte reggeli derengésre riadtak többen is otthonukban a Nógrád vármegyei Kálló településen. Hamar kiderült, hogy a derengés egy szörnyű tragédia előjele: az ugyanis egy Szabadság utcában élő idős házaspár otthona felől jött, miután a ház egyik szobája kigyulladt. A tűz szinte pillanatok alatt tovább terjedt, nem sokkal később pedig szinte már az egész épület lángokban állt. Bár kezdetben az ott élő házaspár mindkét tagja kijutott, de az idős férj végzetes döntést hozott: visszarohant a tűzbe, ahonnan már soha többé nem tért vissza. A halálos háztűz Kálló összes lakóját sokkolta.

A halálos háztűz Kálló egyik nyugodt, csendes területén történt. A házhoz azonnal értesítették a tűzoltókat, a házaspár otthona azonban teljesen kiégett Fotó: nool.hu

Halálos háztűz Kállón: mindenét elvesztette Marika néni

Úgy tudni, hogy a tűz keletkezésekor a házaspár is mélyen aludt, hiszen hajnali egy óra körül járt az idő. Szerencsére azonban idejekorán megérezték az épületben terjengő füstöt - ez ébreszthette fel őket az utolsó pillanatban. A 70 év körüli Marika néni és férje így gyorsan kimásztak az ágyból, majd sietve az ajtó felé indultak.

Bár ekkor még úgy tűnt, hogy épségben megúszták a tűzvészt, hamarosan kiderült, hogy nem így történt: az idős férfi ugyanis fogta magát és a biztonságot jelentő utcafrontról visszasietett a házba, hogy kimentse ingóságait.

A tűz viszont ekkora már életveszélyessé vált bent, olyannyira, hogy a férfi számára már nem volt menekvés és bent rekedt a lángoló házban, a tűzoltók később már csak a holttestét találták meg.

A helyiek igyekeznek segíteni Marika néninek Fotó: nool.hu

A tűzoltókat azonban azonnal riasztották, a közelben ugyanis bált tartottak, így a falu egy része még bőven mulatott, amikor kiszúrták a lángoló épületet. Sajnos azonban a gyors reakcióval sem lehetett az otthont megmenteni: az épület teljesen leégett. A férjét gyászoló Marika néninek így szinte semmije nem maradt: nem csak a férjét és a házat, de minden értékét elvesztette. Bár most a lánya otthonában húzza meg magát, a hontalanná vált asszonyért összefogott a település: ki építőanyaggal, ki anyagilag, ki pedig ruhával vagy bútorral igyekszik segíteni.

Jó emberek voltak, nagyon sajnáljuk Marikát. Ezt rendbe hozni már sehogyan sem lehet, mert idős korára elvesztette a férjét és az otthonát is. Ezen már nem tudunk segíteni, de az újrakezdésben igen

- mondta egy helybeli.