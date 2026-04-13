Ez nem mese: a Csipkerózsika-szindróma egy ritka és rejtélyes alvászavar

Köztudott, hogy a kamaszoknak nagyobb az alvásigényük, mint a felnőtteknek. Van aki napokon át szinte fel sem kel az ágyból, amire sokan csak azt gondolják, hogy biztosan kimerült. A Csipkerózsika-szindróma azonban jóval több egyszerű fáradtságnál, ez a ritka neurológiai alvászavar akár hetekre is kiszakíthatja az érintettet a mindennapokból. A szakirodalomban Kleine–Levin-szindrómaként ismert kórkép a hiperszomniák, vagyis a kórosan fokozott aluszékonysággal járó alvászavarok közé tartozik.
Alvászavarról akkor beszélünk, ha az alvás mennyisége vagy minősége tartósan eltér az optimálistól. Ennek lehetnek külső okai, de előfordulhat, hogy valamilyen betegség áll a háttérben. Az alvászavarokat több nagy csoportra osztják. Idegrendszeri eredetű zavar például az alvási apnoé, amikor alvás közben rövid időre leáll a légzés. Az inszomnia az elalvás vagy az átalvás nehézségét jelenti. A paraszomniák közé tartozik az alvajárás vagy az álmunkban beszélés. A hiperszomniák esetében pedig az a gond, hogy az érintett túl sokat alszik, és nehezen marad ébren.
A Csipkerózsika-szindróma – orvosi nevén Kleine–Levin-szindróma – a hiperszomniák közé tartozó, ritka neurológiai eredetű alvászavar. Jellemzője a visszatérő, extrém mértékű alvásigény: az érintett egy-egy epizód alatt akár napi 18–20 órát is alhat. Felébreszthető ugyan, de az ébren töltött rövid időszakokra többnyire nem emlékszik. A Csipkerózsika-szindróma ritka állapot, amely többnyire serdülőkorban, még a felnőtté válás előtt jelentkezik és végigkíséri az érintettek életét.
A tünetek jellemzően valamilyen fertőzés után jelentkeznek először. A szakirodalom összefüggést talált például az Epstein–Barr-vírussal vagy bizonyos influenzatörzsekkel. A pontos ok azonban máig nem ismert. Feltételezések szerint az agy bizonyos területei, köztük a hipotalamusz érintettek lehetnek, amely az alvás-ébrenlét ciklus szabályozásában is szerepet játszik.
A leggyakoribb tünetek egy epizód során:
Az első epizód gyakran még nem kelt különösebb gyanút. A család azt látja, hogy a fiatal nagyon sokat alszik, talán kimerült vagy beteg. Azonban már több visszatérő ciklus után kezdenek gyanakodni, hogy komolyabb problémáról lehet szó. A diagnózis felállításához elengedhetetlen, hogy minden más, hasonló tüneteket okozó betegséget kizárjanak. A Csipkerózsika-szindróma kivizsgálásában neurológiai vizsgálatok, MRI és EEG segíthetnek a diagnózis felállításában. Az alváslaborban végzett poliszomnográfiás vizsgálat részletes képet ad az alvás szerkezetéről, a légzésről és az ébredésekről.
A betegségre jelenleg nincs gyógymód. A kezelés célja inkább az, hogy az epizódok idején biztonságos környezetet és megfelelő támogatást kapjon az érintett. Ilyenkor a legfontosabb, hogy a beteg annyit aludhasson, amennyire szüksége van, és átmenetileg mentesüljön az iskola vagy a munka alól. Bizonyos esetekben gyógyszereket is alkalmaznak, emellett sokat számít a pszichológiai támogatás is, különösen akkor, ha hangulatingadozás, szorongás vagy viselkedésbeli változás kíséri az állapotot.
Ha a környezetünkben valakinél szokatlanul hosszú, visszatérő alvásidőszakokat, zavartságot vagy emlékezetkiesést tapasztalunk, érdemes mielőbb szakemberhez fordulni. A tartósan fennálló, ciklikusan ismétlődő tünetek kivizsgálása fontos, mert csak így derülhet ki, áll-e a háttérben ritka alvászavar vagy más neurológiai eltérés. A korai diagnózis segíthet abban, hogy az érintett időben megkapja a szükséges támogatást és ellátást.
A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.
