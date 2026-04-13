Ez nem mese: a Csipkerózsika-szindróma egy ritka és rejtélyes alvászavar

Az alvászavar hátterében ritka neurológiai betegség is állhat.

A Csipkerózsika-szindróma akár napi 20 órás alvást is okozhat.

A visszatérő, szokatlan tüneteket mindig érdemes kivizsgáltatni.

Köztudott, hogy a kamaszoknak nagyobb az alvásigényük, mint a felnőtteknek. Van aki napokon át szinte fel sem kel az ágyból, amire sokan csak azt gondolják, hogy biztosan kimerült. A Csipkerózsika-szindróma azonban jóval több egyszerű fáradtságnál, ez a ritka neurológiai alvászavar akár hetekre is kiszakíthatja az érintettet a mindennapokból. A szakirodalomban Kleine–Levin-szindrómaként ismert kórkép a hiperszomniák, vagyis a kórosan fokozott aluszékonysággal járó alvászavarok közé tartozik.

A Csipkerózsika-szindróma ritka alvászavar

Mi az alvászavar?

Alvászavarról akkor beszélünk, ha az alvás mennyisége vagy minősége tartósan eltér az optimálistól. Ennek lehetnek külső okai, de előfordulhat, hogy valamilyen betegség áll a háttérben. Az alvászavarokat több nagy csoportra osztják. Idegrendszeri eredetű zavar például az alvási apnoé, amikor alvás közben rövid időre leáll a légzés. Az inszomnia az elalvás vagy az átalvás nehézségét jelenti. A paraszomniák közé tartozik az alvajárás vagy az álmunkban beszélés. A hiperszomniák esetében pedig az a gond, hogy az érintett túl sokat alszik, és nehezen marad ébren.

Mi az a Csipkerózsika-szindróma?

A Csipkerózsika-szindróma – orvosi nevén Kleine–Levin-szindróma – a hiperszomniák közé tartozó, ritka neurológiai eredetű alvászavar. Jellemzője a visszatérő, extrém mértékű alvásigény: az érintett egy-egy epizód alatt akár napi 18–20 órát is alhat. Felébreszthető ugyan, de az ébren töltött rövid időszakokra többnyire nem emlékszik. A Csipkerózsika-szindróma ritka állapot, amely többnyire serdülőkorban, még a felnőtté válás előtt jelentkezik és végigkíséri az érintettek életét.

Mitől alakul ki a Csipkerózsika-szindróma?

A tünetek jellemzően valamilyen fertőzés után jelentkeznek először. A szakirodalom összefüggést talált például az Epstein–Barr-vírussal vagy bizonyos influenzatörzsekkel. A pontos ok azonban máig nem ismert. Feltételezések szerint az agy bizonyos területei, köztük a hipotalamusz érintettek lehetnek, amely az alvás-ébrenlét ciklus szabályozásában is szerepet játszik.