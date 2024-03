Alvászavar teszi pokollá az éjszakáidat? Íme pár különleges módszer, amit érdemes megismerni!

A problémánkra azonban van megoldás! Olyan különleges módszerek állnak rendelkezésünkre, amelyek egészen biztos, hogy megreformálják az alvási szokásainkat, így annak minőségét is – írja a Fanny magazin.

Alvásszinkronizálás Segítségével egy olyan rutint hozunk létre, amely összehangolja testünk cirkadián ritmusát vagy belső óráját a napi rutinunkkal. Ha minden nap ugyanabban az időben fekszünk le és ébredünk fel, azzal segíthetjük a szervezetünket abban, hogy felismerje, mikor van itt az ideje az alvásnak, ezzel pedig gyorsabban és mélyebben alszunk el. A módszer különös módon a TikTok-nak köszönhetően vált népszerűvé, ahol vírusként terjedt a felhasználók között. Ennek oka, hogy az alvásszinkronizálási törekvéseink közösségi médiában való megosztása fontos motivációt jelenthet mindannyiunk számára, ugyanis, ha közhírré tesszük, hogy szeretnénk tenni azért, hogy javuljon az alvási szokásunk, az felelősséggel jár, mondhatni egy ígéretet, fogadalmat teszünk, amelyet a közösség tagjai bizony számonkérhetnek rajtunk.

Nincs új a Nap alatt?

Az alvásszinkronizálás ötlete nem újdonság. A tudósok régóta tudják, hogy a test mesterórájának követése ideális az anatómiai funkciók megfelelő szabályozásához, így a következetes alvási ütemterv fenntartása segíthet szabályozni a cirkadián ritmust, ami viszont befolyásolja az alvás minőségét és mennyiségét.

Mit kell tennünk?

Az alvásszinkronizálás előnyei jóval túlmutatnak a szervezet alapvető funkcióin. Előnyei közé tartozik a fokozott éberség, jobb hangulat, nagyobb fókusz és termelékenység, valamint az alvással kapcsolatos gyakori problémák, például az álmatlanság vagy a nappali fáradtság kockázatának csökkentése. A módszer alaptétele egyszerű, és ez azt jelenti, hogy bárki kipróbálhatja, negatív következmény nélkül. Hozzunk létre egy helyes alvási ütemtervet, és azt következetesen tartsuk is be. Kis idő elteltével azt fogjuk tapasztalni, hogy a meghatározott időpontban mindenféle erőltetés nélkül álmosak leszünk, és hamar el is alszunk. Egyszerűen megtanulja a testünk, hogy mikor van itt az ideje az alvásnak. Ehhez fontos, hogy ne csak a dolgos hétköznapokon, hanem a hétvégén is ragaszkodjunk az alvási ütemtervünkhöz. A legideálisabb, ha este legkésőbb 10 órakor lefekszünk, és reggel 6-kor felkelünk. A rutin lényeges pontja az is, hogy alakítsunk ki elalvási szokást is, tehát mondjuk minden este elalvás előtt olvassunk vagy hallgassunk zenét, vegyünk egy meleg fürdőt, relaxáljunk, meditáljunk. A lényeg a rutin kialakítása. Az is feltétlen szükséges, hogy tartsunk be olyan alapvető szabályokat, mint például, hogy lefekvés előtt nem iszunk koffeines italokat, nem eszünk nehéz ételeket, nem használunk kütyüket, amelyek a kék fénnyel megzavarhatják a szervezetünk természetes alvás-ébrenlét ciklusát, és ezzel megnehezítheti az elalvást. A hálószobánk legyen csendes, sötét, és 20 foknál semmiképp se legyen melegebb.

Miért nem működik?

Számos oka lehet annak, hogy az alvásszinkronizálás nem működik az esetünkben. Ha például éjszakai műszakban dolgozunk, akkor egyszerűen nem követhetjük testünk természetes ritmusát, és ha sokat utazunk a munkánk miatt, az szintén felboríthatja az alvási rutinunkat. Ezenkívül bizonyos pszichiátriai és egészségügyi állapotok esetén az alvászavarok tünetként jelentkeznek, ilyenkor pedig először magát a betegséget kell kezelni.

Alvásturizmus A legújabb őrület, amely egyre nagyobb teret hódít világszerte. Egészen biztos, hogy mindannyian megtapasztaltuk már, hogy még a nyaralás alatt sem tudjuk kipihenni magunkat, mert sokat kattogunk, izgatottak vagyunk, rengeteg programon szeretnénk részt venni, gyakorlatilag sajnáljuk az időt az alvásra. Kivéve akkor, ha éppen azért utazunk el, hogy aludjunk. Éppen erre kínál megoldást az úgynevezett alvásturizmus. 2020 elején nyílt meg London első alvásközpontú szállodája, amely különleges hangszigeteléssel felszerelt szobákkal rendelkezik. Egy évvel később a svéd Hastens ágygyártó a portugáliai Coimbra városában hozta létre a világ első 15 szobás butikhoteljét.



Mitől más?

A válasz egyszerű: ezeken a szálláshelyeken minden a nyugodt és pihentető alvásról szól. Ebben segítenek nekünk a hipnoterapeuták, a meditációs és holisztikus vezetők, és persze a végtelenül nyugodt, csendes környezet. Még a párnák között is kedvünkre válogathatunk, ami elsőre nevetségesnek tűnhet, pedig, ha idegen helyen alszunk, ahol a párna számunkra nem megfelelő, akkor biztos, hogy nem fogunk tudni nyugodtan aludni. De kérhetünk súlyozott takarót, esti teát, aromaterápiát is. És hogy miért van ennek létjogosultsága? Egyszerűen azért, mert egyre többen felismerjük, megtapasztaljuk, hogy bizony az alvásnak nagyon fontos szerepe van a hogylétünkben, komoly hatással van a mentális egészségünkre. Ha rendszeresen rosszul alszunk, akkor annak szinte biztos következménye, hogy kialakul szorongás, depresszió, rossz hangulat, levertség.

És ez segít?

Ahogy egyre nagyobb hangsúlyt fektetünk az egészséges étkezésre, a rendszeres mozgásra, úgy az alvás fontossága is szerepet kap az életünkben. Azonban felmerül bennünk a kérdés, hogy valóban számít valamit, ha mondjuk egy hetet eltöltünk egy alvásturizmusra alkalmas szállodában? Igen. Ugyanis az egészséges alvási stratégiák megismerésével, kipróbálásával, hatásuk megtapasztalásával, otthon is képesek leszünk kialakítani a számunkra bevált módszereket, eszközöket. Ráadásul, ha ezen az alváselvonuláson nem járunk sikerrel, az arról árulkodik, hogy komolyabb alvászavarral küzdünk, esetleg valamilyen betegség áll a háttérben, például alvási apnoe, nyugtalan láb szindróma, depresszió, szorongás vagy valamilyen krónikus, gyulladásos betegség. Ezekben a szállodákban általában olyan orvosi csapat áll a rendelkezésünkre, akik ezt felismerik, és javaslatot tudnak tenni arra, hogy milyen kivizsgálásra, terápiára, kezelésre lehet szükségünk. Akad olyan szállodása is, ahol egyesítették az alvásturizmust az alvásklinikával, így nem csak a megfelelő körülményeket biztosítják számunkra a nyugodt alváshoz, de az alvásklinika orvosai tanulmányozzák az alvási szokásainkat, megfigyelnek minket alvás közben és képesek feltárni az alvászavar pontos típusát is. Szóval, ha elsőre úgy gondolnánk, hogy ez csak egy újabb úrimuri, akkor jusson eszünkbe, hogy a pihentető alvás kialakítása létszükségletünk, és éppen olyan fontos szerepe van az egészségünk megőrzésében, mint a táplálkozásnak vagy a mozgásnak.