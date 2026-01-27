Narkolepszia: lehet, hogy te is ebben a veszélyes alvászavarban szenvedsz?

A narkolepszia egy neurológiai betegség, a tudomány a hiperszómiák közé sorolja, azon belül is a nappali aluszékonyság szindrómák csoportjába. Azoknál a személyeknél alakul ki, akiknek az agyvizéből hiányzik vagy nagyon alacsony koncentrációban van jelen az orexin nevű ébrenlét fenntartásáért felelős neuropeptid. Ennek hiányában pedig az agy bármikor képes úgymond alvó módba kapcsolni, és hirtelen mély alvásba merülni.
A narkolepszia körülbelül 2 ezer emberből 1-et érint, de a diagnosztizálatlan esetek száma ennél jóval magasabb lehet. Sok esetben ráadásul félrediagnosztizálják, depressziót, epilepsziát, agyi keringési zavart vagy skizofréniát állapítanak meg a betegeknél. Általában elég hamar, már kisgyermekkorban, vagy kamaszként jelentkeznek a tünetei, ráadásul örökölhető is.
A narkolepsziában szenvedő betegek REM-alvása eltér az egészséges emberekétől, nem ciklikusan, hanem mozaik-szerűen jelentkezik és akár nappal, egy cselekvés közben törhet rájuk, bármilyen előjel nélkül.
Mik a klasszikus tünetek?
Kezelhető, de nem gyógyítható. A nappali éberséget fokozó stimulánsokkal, valamint a REM-alvást elősegítő antidepresszánsokkal, amik segítenek az alvási paralízis és az izomtónus-vesztés elkerülésében.
Tehát, ha a diagnosztikai vizsgálatok igazolták a narkolepsziát, a megfelelő kezelési módokkal és életmódváltással kordában tartható a betegség. Viszont ha kezeletlenül marad, általános lelki-és fizikai kimerültséghez, elhízáshoz, depresszióhoz és súlyos sérülésekhez vezethet.
