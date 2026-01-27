Narkolepszia: lehet, hogy te is ebben a veszélyes alvászavarban szenvedsz?

A narkolepszia egy neurológiai betegség, a tudomány a hiperszómiák közé sorolja, azon belül is a nappali aluszékonyság szindrómák csoportjába. Azoknál a személyeknél alakul ki, akiknek az agyvizéből hiányzik vagy nagyon alacsony koncentrációban van jelen az orexin nevű ébrenlét fenntartásáért felelős neuropeptid. Ennek hiányában pedig az agy bármikor képes úgymond alvó módba kapcsolni, és hirtelen mély alvásba merülni.

A narkolepszia a hiperszómiák közé sorolt, súlyos alvászavar, amelyet az orexin nevű neuropeptid alacsony koncentrációja vagy teljes hiánya okoz.

A narkolepszia körülbelül 2 ezer emberből 1-et érint, de a diagnosztizálatlan esetek száma ennél jóval magasabb lehet. Sok esetben ráadásul félrediagnosztizálják, depressziót, epilepsziát, agyi keringési zavart vagy skizofréniát állapítanak meg a betegeknél. Általában elég hamar, már kisgyermekkorban, vagy kamaszként jelentkeznek a tünetei, ráadásul örökölhető is.

A narkolepszia tünetei

A narkolepsziában szenvedő betegek REM-alvása eltér az egészséges emberekétől, nem ciklikusan, hanem mozaik-szerűen jelentkezik és akár nappal, egy cselekvés közben törhet rájuk, bármilyen előjel nélkül.

Mik a klasszikus tünetek?

Szakaszos éjszakai alvás: gyakori ébredések és nyugtalan alvás.

gyakori ébredések és nyugtalan alvás. Alvási paralízis: ez a tünet nem csak a narkolepsziára jellemző. Nagyon ijesztő jelenség, melynek során a tudatánál lévő személy percekig nem ura a testének, képtelen megmozdulni.

ez a tünet nem csak a narkolepsziára jellemző. Nagyon ijesztő jelenség, melynek során a tudatánál lévő személy percekig nem ura a testének, képtelen megmozdulni. Fokozott nappali álmosság: a betegek ellenállhatatlan álmosságot éreznek napközben, és alvási rohamok jelentkeznek náluk.

a betegek ellenállhatatlan álmosságot éreznek napközben, és alvási rohamok jelentkeznek náluk. Élénk hallucinációk: az elalvás és az ébredés során annyira élénk vizuális hallucinációk jelentkeznek, ami eltér a normálistól, ezért diagnosztizálhatnak a betegeknél skizofréniát.

az elalvás és az ébredés során annyira élénk vizuális hallucinációk jelentkeznek, ami eltér a normálistól, ezért diagnosztizálhatnak a betegeknél skizofréniát. Kataplexia: ha erős érzelmi hatás éri a narkolepsziást, hirtelen izomtónus-vesztés léphet fel, amit összeesés követhet, ami súlyos sérüléshez is vezethet.

Kezelhető a narkolepszia?

Kezelhető, de nem gyógyítható. A nappali éberséget fokozó stimulánsokkal, valamint a REM-alvást elősegítő antidepresszánsokkal, amik segítenek az alvási paralízis és az izomtónus-vesztés elkerülésében.

Az életmódváltás is sokat segíthet

Kerülni kell az alvást befolyásoló koffein-és alkoholfogyasztást

Rendszeresen testmozgást kell végezni

Érdemes rövid nappali alvásokat beiktatni, hogy csökkentsük a fáradtságérzetet

Alakítsunk ki szigorú napirendet, mindig ugyanakkor feküdjünk le és keljünk fel

Tehát, ha a diagnosztikai vizsgálatok igazolták a narkolepsziát, a megfelelő kezelési módokkal és életmódváltással kordában tartható a betegség. Viszont ha kezeletlenül marad, általános lelki-és fizikai kimerültséghez, elhízáshoz, depresszióhoz és súlyos sérülésekhez vezethet.