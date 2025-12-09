„A világ elveszítette a legfényesebb csillagát” - Mindössze 19 éves volt a főiskolás lány, ritka vérbetegség végzett vele

A 19 éves ohioi egyetemista lány, Cailin Joyce tragikus körülmények között vesztette életét, miután egy ritka vérbetegség alakult ki nála az Epstein-Barr vírus következtében. A legtöbb embernél ez a vírus semmilyen tünetet nem okoz, ám ritka esetben súlyosan károsíthatja az immunrendszert és a létfontosságú szerveket.

Cailin, a 19 éves egyetemista lány mindenki életét boldogabbá tette.

Fotó: Cailin Joyce/GoFundMe

A lányt nagyon sokat gyászolják

Cailin a tanév elején betegedett meg. Egy barátja a család számára indított adománygyűjtésben így fogalmazott:

„Összetört a szívem látni, mennyit szenvedett.”

A GoFundMe-oldal azért jött létre, hogy támogassa édesanyját, Terese-t, aki hónapokra kénytelen volt feladni a munkáját, hogy lánya mellett lehessen a kórházban.

A fiatal lányt olyan ritka vérbetegséggel diagnosztizálták, amely teljesen legyengítette az immunrendszerét, és rendkívül súlyos gyulladást okozott a szerveiben. Az addig aktív, táncoló, közösségi életet élő Cailin egyik napról a másikra ágyhoz kötött beteg lett.

Így írták le a mindennapjait:

„Cailin hetek óta négy fal között él a kórházban. Minden nap vérvételek, vérátömlesztések, csontvelővizsgálatok és számtalan kezelés vár rá. Nem tud megtenni olyan egyszerű dolgokat sem, amiket egészséges emberek természetesnek vesznek, nem ölelhet meg senkit, nem mehet a szabadba, nem járhat órákra, és még rövid távon sétálni is alig képes.”

A Cleveland Clinic szerint az Epstein-Barr vírus tipikusan tünetmentes, de ritkán halálos szövődményekhez vezethet, írja a People.

December 4-én érkezett a fájdalmas hír: a család számára létrehozott adománygyűjtő felületen bejelentették, hogy Cailin állapota hirtelen és drámaian rosszabbodott, és minden orvosi erőfeszítés ellenére békésen elhunyt, szerettei körében.

Cailin csapattársai az Ohio State Club Dance Team oldalán így emlékeztek meg róla:

„A világ elveszítette a legfényesebb csillagát”

„Kedves, alázatos, elszánt és elképesztően vicces volt. Tánc közben olyan tűz égett a szemében, amely hegyeket mozgatott meg. Szeretetteljes jelenléte mindenkit jobb emberré tett maga körül.”

A gyászjelentése pedig így zárult: