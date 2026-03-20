Ezért halálos a reggel 6 és dél között bekövetkező szívroham

A szívroham reggel 6 és dél között gyakrabban következik be, mint a nap más szakaszaiban.

Ébredés után több olyan testi folyamat indul be egyszerre, amely pluszterhet jelent a szívre.

A figyelmeztető tüneteket különösen reggel kell komolyan venni.

Sokan azt gondolják, hogy a szívroham edzés közben, stresszes helyzetben, vagy egy nehéz étkezés után következik be. Pedig a legveszélyesebbek a reggeli órák, nem sokkal azután, hogy felkeltél, mivel ilyenkor a szervezet egyszerre több olyan változáson megy át, ami kihat a szívműködésre. Mutatjuk, mi zajlik a testünkben az ébredés utáni órákban, ami ennyire megterheli a szívet.

Szívroham reggel: ez történik a szervezetben

Ébredés után a szervezet gyorsan átvált az alvó állapotból a nappali működésre. Testüket a cirkadián ritmus, vagyis egy belső biológiai óra irányítja, amely a szív- és érrendszer működésére is hat. Ébredés után több olyan folyamat indul be egyszerre, amely nagyobb terhet ró a szívre.

Mi történik a testeddel reggel?

megemelkedik a kortizolszint, amely segít, hogy a test felébredjen és felkészüljön a nappali működésre;

aktiválódik a szimpatikus idegrendszer, emiatt emelkedik a pulzus és a vérnyomás;

az éjszakai folyadékhiány miatt a vér sűrűbbé válhat;

könnyebben összetapadhatnak a vérlemezkék, ezért nagyobb lehet a vérrögképződés esélye.

Szívroham akkor alakul ki, amikor a szívizom egy része hirtelen nem kap elég vért és oxigént. Ennek leggyakoribb oka, hogy a koszorúér falában lévő lerakódás felszakad, majd ott vérrög képződik, ami részben vagy teljesen elzárja az eret. Ha pedig valakinek már eleve vannak lerakódások az ereiben, vagyis sérülékenyebb a keringése, ebben az időszakban könnyebben kialakulhat az az elzáródás, amely szívrohamhoz vezethet.

Kik vannak nagyobb veszélyben?

A reggeli órákban a szervezet több olyan változáson megy át, amely egyszerre növeli a kockázatot. Ilyenkor a szívroham esélye magasabb lehet azoknál, akiknél már fennáll valamilyen ismert rizikófaktor. Ide tartozik a magas vérnyomás, a magas koleszterinszint, a cukorbetegség, a dohányzás, a túlsúly, a mozgáshiány és a tartós stressz. Az is növelheti a veszélyt, ha valaki rosszul alszik, gyakran kialvatlan, vagy már volt korábban szív- és érrendszeri problémája. Ilyenkor a szervezet nehezebben viseli az ébredés utáni hirtelen átállást, és a szív könnyebben kerül kritikus helyzetbe.