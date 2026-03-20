Ezért halálos a reggel 6 és dél között bekövetkező szívroham

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 20. 07:15
Tudtad, hogy a reggel különösen megterhelő a szívünk számára? Szívroham reggel 6 és dél között gyakrabban következik be, mint a nap más szakaszaiban. Mutatjuk lépésről lépésre, mi zajlik ilyenkor a szervezetben, és miért ennyire veszélyes ez az időszak.
Porosz Viktória
  • A szívroham reggel 6 és dél között gyakrabban következik be, mint a nap más szakaszaiban.
  • Ébredés után több olyan testi folyamat indul be egyszerre, amely pluszterhet jelent a szívre.
  • A figyelmeztető tüneteket különösen reggel kell komolyan venni.

Sokan azt gondolják, hogy a szívroham edzés közben, stresszes helyzetben, vagy egy nehéz étkezés után következik be. Pedig a legveszélyesebbek a reggeli órák, nem sokkal azután, hogy felkeltél, mivel ilyenkor a szervezet egyszerre több olyan változáson megy át, ami kihat a szívműködésre. Mutatjuk, mi zajlik a testünkben az ébredés utáni órákban, ami ennyire megterheli a szívet.

Fiatal nő szívrohamot kap reggel az utcán.
A szívroham nem csak az időseket érintheti.
Fotó: New Africa / Shutterstock

Szívroham reggel: ez történik a szervezetben

Ébredés után a szervezet gyorsan átvált az alvó állapotból a nappali működésre. Testüket a cirkadián ritmus, vagyis egy belső biológiai óra irányítja, amely a szív- és érrendszer működésére is hat. Ébredés után több olyan folyamat indul be egyszerre, amely nagyobb terhet ró a szívre. 

Mi történik a testeddel reggel? 

  • megemelkedik a kortizolszint, amely segít, hogy a test felébredjen és felkészüljön a nappali működésre;
  • aktiválódik a szimpatikus idegrendszer, emiatt emelkedik a pulzus és a vérnyomás;
  • az éjszakai folyadékhiány miatt a vér sűrűbbé válhat;
  • könnyebben összetapadhatnak a vérlemezkék, ezért nagyobb lehet a vérrögképződés esélye.

Szívroham akkor alakul ki, amikor a szívizom egy része hirtelen nem kap elég vért és oxigént. Ennek leggyakoribb oka, hogy a koszorúér falában lévő lerakódás felszakad, majd ott vérrög képződik, ami részben vagy teljesen elzárja az eret. Ha pedig valakinek már eleve vannak lerakódások az ereiben, vagyis sérülékenyebb a keringése, ebben az időszakban könnyebben kialakulhat az az elzáródás, amely szívrohamhoz vezethet.

Kik vannak nagyobb veszélyben?

A reggeli órákban a szervezet több olyan változáson megy át, amely egyszerre növeli a kockázatot. Ilyenkor a szívroham esélye magasabb lehet azoknál, akiknél már fennáll valamilyen ismert rizikófaktor. Ide tartozik a magas vérnyomás, a magas koleszterinszint, a cukorbetegség, a dohányzás, a túlsúly, a mozgáshiány és a tartós stressz. Az is növelheti a veszélyt, ha valaki rosszul alszik, gyakran kialvatlan, vagy már volt korábban szív- és érrendszeri problémája. Ilyenkor a szervezet nehezebben viseli az ébredés utáni hirtelen átállást, és a szív könnyebben kerül kritikus helyzetbe.

Vérrög okozta érelzáródás a szívben.
A szívrohamot gyakran az okozza, hogy egy vérrög elzárja a szív egyik fontos erét.
Fotó: Anusorn Nakdee / Shutterstock

Mit lehet tenni a szívroham megelőzésért?

A szívroham megelőzése nem egyetlen szokáson múlik, hanem azon, hogyan tartod hosszabb távon rendben a legfontosabb kockázati tényezőket. 
Fontos odafigyelni:

  • a vérnyomásra
  • a vércukorszintre
  • a koleszterinszintre
  • a testsúlyra
  • a rendszeres mozgásra
  • a pihentető alvásra
  • a dohányzás kerülésére

Az is fontos, hogy ne halogasd a kivizsgálásokat, főleg akkor, ha a családban már előfordult szív- és érrendszeri betegség, vagy nálad is van magas vérnyomás, cukorbetegség vagy magas koleszterinszint. Ha valaki tudja magáról, hogy veszélyeztetett, akkor a reggeli rosszullétet különösen komolyan kell vennie.

Mikor kell azonnal mentőt hívni?

A leggyakoribb figyelmeztető jel a mellkasi fájdalom vagy nyomás, ami pár percnél tovább tart, vagy vissza-visszatér. Ezt kísérheti karba, vállba, hátba, nyakba vagy állkapocsba sugárzó fájdalom is. Gyanús tünet lehet a hirtelen nehézlégzés, a hideg verejtékezés, a szédülés, a hányinger vagy az indokolatlan rosszullét is. Van, aki úgy írja le, mintha valami erősen ránehezedne a mellkasára. Másnál inkább tompa nyomás vagy furcsa belső feszülés jelentkezik. Ezeket a tüneteket vedd komolyan, reggel sem érdemes arra várni, hogy majd elmúlik magától.

Nőknél más tünetek is jelentkezhetnek

A nőknél a szívroham gyakran kevésbé egyértelmű tünetekkel jelentkezik. 

A szívroham jelei nőknél:

  • mellkasi nyomás vagy fájdalom 
  • légszomj
  • hányinger
  • szédülés
  • hideg verejtékezés
  • szokatlan gyengeség
  • erős fáradtság
  • gyomorégés-szerű
  • hátba, vállba, karba, nyakba vagy állkapocsba sugárzó fájdalom

Éppen ezért ezeket a panaszokat sem szabad félvállról venni. 

Szívinfarktus tünetei esetén azonnal hívd a 112-t, és kérj mentőt! A mentők kiérkezését félig ülő helyzetben, teljes fizikai nyugalomban várd, kerüld a felesleges megterhelést.

A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.

Milyen érzés egy szívroham? Nézd meg a videón:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
