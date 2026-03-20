Ezért halálos a reggel 6 és dél között bekövetkező szívroham

Sokan azt gondolják, hogy a szívroham edzés közben, stresszes helyzetben, vagy egy nehéz étkezés után következik be. Pedig a legveszélyesebbek a reggeli órák, nem sokkal azután, hogy felkeltél, mivel ilyenkor a szervezet egyszerre több olyan változáson megy át, ami kihat a szívműködésre. Mutatjuk, mi zajlik a testünkben az ébredés utáni órákban, ami ennyire megterheli a szívet.
Ébredés után a szervezet gyorsan átvált az alvó állapotból a nappali működésre. Testüket a cirkadián ritmus, vagyis egy belső biológiai óra irányítja, amely a szív- és érrendszer működésére is hat. Ébredés után több olyan folyamat indul be egyszerre, amely nagyobb terhet ró a szívre.
Mi történik a testeddel reggel?
Szívroham akkor alakul ki, amikor a szívizom egy része hirtelen nem kap elég vért és oxigént. Ennek leggyakoribb oka, hogy a koszorúér falában lévő lerakódás felszakad, majd ott vérrög képződik, ami részben vagy teljesen elzárja az eret. Ha pedig valakinek már eleve vannak lerakódások az ereiben, vagyis sérülékenyebb a keringése, ebben az időszakban könnyebben kialakulhat az az elzáródás, amely szívrohamhoz vezethet.
A reggeli órákban a szervezet több olyan változáson megy át, amely egyszerre növeli a kockázatot. Ilyenkor a szívroham esélye magasabb lehet azoknál, akiknél már fennáll valamilyen ismert rizikófaktor. Ide tartozik a magas vérnyomás, a magas koleszterinszint, a cukorbetegség, a dohányzás, a túlsúly, a mozgáshiány és a tartós stressz. Az is növelheti a veszélyt, ha valaki rosszul alszik, gyakran kialvatlan, vagy már volt korábban szív- és érrendszeri problémája. Ilyenkor a szervezet nehezebben viseli az ébredés utáni hirtelen átállást, és a szív könnyebben kerül kritikus helyzetbe.
A szívroham megelőzése nem egyetlen szokáson múlik, hanem azon, hogyan tartod hosszabb távon rendben a legfontosabb kockázati tényezőket.
Fontos odafigyelni:
Az is fontos, hogy ne halogasd a kivizsgálásokat, főleg akkor, ha a családban már előfordult szív- és érrendszeri betegség, vagy nálad is van magas vérnyomás, cukorbetegség vagy magas koleszterinszint. Ha valaki tudja magáról, hogy veszélyeztetett, akkor a reggeli rosszullétet különösen komolyan kell vennie.
A leggyakoribb figyelmeztető jel a mellkasi fájdalom vagy nyomás, ami pár percnél tovább tart, vagy vissza-visszatér. Ezt kísérheti karba, vállba, hátba, nyakba vagy állkapocsba sugárzó fájdalom is. Gyanús tünet lehet a hirtelen nehézlégzés, a hideg verejtékezés, a szédülés, a hányinger vagy az indokolatlan rosszullét is. Van, aki úgy írja le, mintha valami erősen ránehezedne a mellkasára. Másnál inkább tompa nyomás vagy furcsa belső feszülés jelentkezik. Ezeket a tüneteket vedd komolyan, reggel sem érdemes arra várni, hogy majd elmúlik magától.
A nőknél a szívroham gyakran kevésbé egyértelmű tünetekkel jelentkezik.
Éppen ezért ezeket a panaszokat sem szabad félvállról venni.
Szívinfarktus tünetei esetén azonnal hívd a 112-t, és kérj mentőt! A mentők kiérkezését félig ülő helyzetben, teljes fizikai nyugalomban várd, kerüld a felesleges megterhelést.
A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.
Milyen érzés egy szívroham?
