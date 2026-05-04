„Nem vagyok sztár, csak sztorizni szeretek” – Koltai Róbert megszólalt a Borsnak: így gratulált neki John Malkovich

Április 30-án ünnepeltük a Magyar Film Napját. Az ünnepnapnak idén ráadásul különös pikantériája is van, hiszen az első magyar alkotás, A táncz ebben az esztendőben celebrálja megjelenésének a 125. évfordulóját. Ennek apropóján a Nemzeti Filmintézet egy komplett hetet szentelt a honi alkotások számára, aminek keretei közt számos népszerű mozifilmet vetítenek le újra. Köztük Koltai Róbert Sose halunk meg című örökzöld klasszisát is, melynek rendhagyó vetítésére a Kincsem Parkban került sor. A Borsnak itt adott interjút a 82 éves színész-rendező, aki lapunknak kedvenc filmjén kívül még nagyon sok érdekes dologról mesélt: Hogyan találkozott újra sok-sok év után Szabados Mihállyal, milyen volt Michael Madsennel forgatni, valamint kinek adja majd át a rendezői stafétát családban?

Koltai Róbert egyik legnépszerűbb filmjét, a Sose hakunk meg-et tegnap vetítették le a Kincsem Parkban (Fotó: Gabor Zoltan)

A Sose halunk meg sztorija még „álomnak is túl szép”

Bors: Hogy érzi magát? Milyen gondolatok kavarognak most Önben, hogy itt vagyunk az 1993-ban megjelent Sose halunk meg vetítésén a Kincsem Parkban?

Koltai Róbert: Ez még álomnak is túl szép. Egy vidéki színész gondol egyet, próbál egy történetet elmesélni, és el is meséli. Ez volnék én, de hogy ebből olyan film lesz, ami még harmincvalahány év múlva is az egyik legnézettebb és legszerethetőbb magyar film, az még álomnak is túl szép.

Bors: A film másik főszereplője, Szabados Mihály volt, aki már évek óta Kanadában él. Vele még tartja a kapcsolatot?

K. R.: Nagyon lazán, de tartjuk. Már többször megjelent bizonyos fellépéseimen. Van is erről egy nagyon szép történetem. Egyszer egy református templomban volt egy előadásom, épp egy monológot adtam elő, és itt jön a legszebb része: egyszer csak megláttam a Misit a nézők között, még mielőtt belekezdtem volna a szerepbe. Meg se rezdült… Én pedig zavarba jöttem, mert azt hittem, nem ismer meg. Közben meg igazából mint egy igazi profi színész, tudta, hogy itt most nincs helye semmilyen találkozásnak, mert már ott ült a közönség. Olyan rezzenéstelen arccal ült ott, hogy már kezdtem azt hinni, ez nem is a Misi. A felismerésnek a legkisebb szikrája sem látszott a szemében, de ez nagyon tehetséges dolog volt tőle, mert nem akart megzavarni. Ám, amikor vége lett, akkor végre elindult felém. Ez egy nagyon megható pillanat volt!