Rázuhant egy fa a 15 éves fiúra: szívszorító szavakkal búcsúznak tőle

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 04. 21:00
Hiába siettek a mentők. A fa végzetes sérüléseket okozott.

Tragédia rázta meg Staffordot: életét vesztette egy 15 éves fiú, miután a beszámoló szerint egy fa zuhant rá a Holmcroft Parkban. Brodan Dubickast, a Sir Graham Balfour School 10. évfolyamos tanulóját a helyszínen halottnak nyilvánították a szombat esti baleset után.

Fa zuhant a fiúra.
Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

Fa ölte meg a 15 éves fiút

A hatóságokat május 2-án, körülbelül 18.30-kor riasztották Holmcroft Road környékére. A rendőrök mellett a mentők és a Midlands Air Ambulance légi mentői is a helyszínre siettek, de a fiú életét már nem lehetett megmenteni. Brodant nem sokkal 19.30 után nyilvánították halottnak, hozzátartozóit értesítették.

A helyszínen rendőrségi kordont állítottak fel és a beszámoló szerint egy kék sátrat is látni lehetett a lezárt területen. A tragédia után Brodan korábbi iskolája, a Tillington Manor Primary School megható üzenetben búcsúzott tőle a közösségi oldalán. Az intézmény azt írta, mély szomorúsággal és nehéz szívvel osztják meg a hírt, hogy Brodan Dubickas, egykori tanulójuk, tragikus balesetben vesztette életét a Holmcroft Parkban, különleges fiatalembernek nevezve a tinédzsert. Hozzátették: bár Brodan már továbbment a Tillington Manorból, mindig az iskolai család értékes tagja marad.

A bejegyzés szerint sokan érezhetik mélyen ezt a veszteséget a közösségben. Az iskola részvétét fejezte ki Brodan szüleinek, családjának, barátainak és mindazoknak, akik ismerték és szerették őt. Azt is jelezték, hogy a családdal egyeztetve, a megfelelő időben szeretnének méltó módon megemlékezni róla, úgy, hogy az tükrözze azt a hatást, amelyet Brodan az iskolára és a közösségre gyakorolt – írja a Mirror.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
