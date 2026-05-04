Rázuhant egy fa a 15 éves fiúra: szívszorító szavakkal búcsúznak tőle

Tragédia rázta meg Staffordot: életét vesztette egy 15 éves fiú, miután a beszámoló szerint egy fa zuhant rá a Holmcroft Parkban. Brodan Dubickast, a Sir Graham Balfour School 10. évfolyamos tanulóját a helyszínen halottnak nyilvánították a szombat esti baleset után.

A hatóságokat május 2-án, körülbelül 18.30-kor riasztották Holmcroft Road környékére. A rendőrök mellett a mentők és a Midlands Air Ambulance légi mentői is a helyszínre siettek, de a fiú életét már nem lehetett megmenteni. Brodant nem sokkal 19.30 után nyilvánították halottnak, hozzátartozóit értesítették.

A helyszínen rendőrségi kordont állítottak fel és a beszámoló szerint egy kék sátrat is látni lehetett a lezárt területen. A tragédia után Brodan korábbi iskolája, a Tillington Manor Primary School megható üzenetben búcsúzott tőle a közösségi oldalán. Az intézmény azt írta, mély szomorúsággal és nehéz szívvel osztják meg a hírt, hogy Brodan Dubickas, egykori tanulójuk, tragikus balesetben vesztette életét a Holmcroft Parkban, különleges fiatalembernek nevezve a tinédzsert. Hozzátették: bár Brodan már továbbment a Tillington Manorból, mindig az iskolai család értékes tagja marad.

A bejegyzés szerint sokan érezhetik mélyen ezt a veszteséget a közösségben. Az iskola részvétét fejezte ki Brodan szüleinek, családjának, barátainak és mindazoknak, akik ismerték és szerették őt. Azt is jelezték, hogy a családdal egyeztetve, a megfelelő időben szeretnének méltó módon megemlékezni róla, úgy, hogy az tükrözze azt a hatást, amelyet Brodan az iskolára és a közösségre gyakorolt – írja a Mirror.