Csendes szívroham jeleit tapasztaló fiatal nő

A csendes szívroham jelei: ha ezeket tapasztalod, azonnal hívj mentőt

csendes szívinfarktus
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 26. 11:45
betegségjelek
Amikor szívrohamról hallunk, a legtöbbünknek egy drámai jelenet jut eszébe: valaki a mellkasához kap, elfehéredik, verejtékezni kezd. A csendes szívroham jelei azonban sokkal kevésbé szembetűnőek.
Porosz Viktória
A szerző cikkei
  • Csendes szívroham alatt a tünetek megtévesztően enyhék, ezért sokan nem ismerik fel időben a veszélyt.
  • A rejtett infarktus ugyanúgy károsítja a szívizmot, mint a klasszikus szívroham, és akár végzetes szövődményekhez vezethet.
  • A furcsa fáradtság, légszomj, emésztési panaszok vagy hátfájás is jelezheti, hogy azonnal orvosi segítségre van szükség.

A szívroham tünetei sokszor szinte észrevétlenül jelentkeznek, ilyenkor rejtett infarktusról vagy csendes szívrohamról beszélhetünk. Sok esetben csak akkor derül rá fény, ha hetekkel vagy hónapokkal később egy rutin orvosi vizsgálat során szívkárosodásra utaló jeleket találnak.

Csendes szívroham tüneteit tapasztaló fiatal férfi egy kanapén ülve
Csendes szívroham esetén a tünetek sokszor megtévesztően enyhék.
Fotó: 123RF

Mi is az a csendes szívroham?

A csendes szívroham olyan infarktus, amely minimális vagy teljesen atipikus tünetekkel jár. Nem a klasszikus, mellkast szorító fájdalom, hanem inkább furcsa, megmagyarázhatatlan fáradtság, enyhe légszomj vagy influenzaszerű tünetek jelentkezhetnek. Egyesek hátfájást, állkapocsfájdalmat vagy emésztési zavart tapasztalnak, miközben eszükbe sem jut, hogy a szívük jelez.

Kiket fenyeget leginkább?

Kutatások szerint a csendes szívroham gyakrabban érinti a férfiakat, ám a nőknél nagyobb eséllyel jár végzetes következményekkel. Az életmódbeli tényezők – mint a dohányzás, az elhízás, a magas vérnyomás vagy a cukorbetegség – tovább növelik a kockázatot. Ha valaki stresszes életet él, keveset mozog, vagy genetikailag hajlamos szív- és érrendszeri betegségekre, akkor különösen érdemes odafigyelnie a rejtett jelekre.

Hogyan hat a szervezetre?

Az oxigénhiány miatt a szívizom egy része károsodik, tehát a csendes szívroham ugyanolyan hatással van a szívre, mint a klasszikus infarktus. A legnagyobb veszély abban rejlik, hogy mivel sokan nem is sejtik, hogy szívrohamuk volt, későn vagy egyáltalán nem kapnak megfelelő kezelést. Ez növeli a szívelégtelenség, a szívritmuszavarok és az ismételt infarktus kockázatát. Ha valaki túl sokáig vár a segítséggel, a szív maradandó károsodást szenvedhet, és akár életveszélyes állapot is kialakulhat.

Melyek a csendes szívroham tünetei?

A csendes szívroham tünetei gyakran nem egyértelműek, így sokan nem is gyanakodnak rá. Érdemes odafigyelni, ha az alábbi tünetek bármelyikét tapasztaljuk:

  1. Mellkasi diszkomfortérzet: csendes szívroham alatt a mellkasi fájdalom nem feltétlenül erős vagy éles, inkább enyhe nyomás, szorító érzés vagy kényelmetlenség formájában jelentkezhet. Ez a fájdalom rövid ideig tarthat, ezért sokan nem tulajdonítanak neki nagy jelentőséget.
  2. Légszomj és szédülés: előfordulhat hirtelen fellépő légszomj, amelyet szédülés vagy gyengeség kísér. Ezeket a tüneteket gyakran fáradtságnak vagy légúti problémának vélik, pedig szívprobléma is állhat a háttérben.
  3. Bizonytalanságérzet: az oxigénhiány miatt az agy vérellátása csökkenhet, ami egyensúlyzavart, ájulás közeli állapotot, vagy furcsa, lebegő érzést okozhat.
  4. Hideg verejtékezés:  az indokolatlan izzadás, ami nem köthető testmozgáshoz vagy magas hőmérséklethez, szintén figyelmeztető jel lehet. Gyakran összetévesztik a stressz vagy hormonális változások tüneteivel.
  5. Hányinger és emésztési panaszok: a hirtelen jelentkező hányinger, hányás vagy gyomorpanaszok – nyilvánvaló emésztési probléma nélkül – szintén utalhatnak szívrohamra. Ezeket a tüneteket sokan vírusfertőzésnek vagy gyomorrontásnak tulajdonítják.
  6. Extrém fáradtság és gyengeség: ha valaki a megszokottnál jóval fáradtabbnak érzi magát, nehezen végzi el a napi teendőit, vagy indokolatlan kimerültség jelentkezik, az akár csendes szívroham jele is lehet.
  7. Fájdalom a felsőtest különböző részein: nemcsak a mellkasban, hanem a karokban, a vállakban, a nyakban, a hátban vagy az állkapocsban is jelentkezhet fájdalom vagy kellemetlen érzés. Ez a fájdalom lehet enyhe, múló vagy állandó, hasonló egy izomhúzódáshoz.

Eltérő tünetek lehetnek nőknél

A nőknél a csendes szívroham tünetei gyakran eltérőek lehetnek a férfiakéhoz képest. Kevésbé jellemző a klasszikus mellkasi fájdalom, helyette inkább hányinger, hátfájás, extrém fáradtság vagy állkapocsfájdalom léphet fel. Emiatt a nőknél még nagyobb az esélye annak, hogy nem ismerik fel időben a szívrohamot.

A csendes szívroham észrevétlen következményei

Mivel sokan nem is tudják, hogy szívrohamuk volt, nem is kapják meg időben a megfelelő orvosi ellátást. Ebből kifolyólag a szív károsodása maradandó lehet, és nőhet a szívelégtelenség, a ritmuszavarok és egy újabb infarktus kialakulásának kockázata. A csendes szívrohamok háromszorosára növelik a szívproblémák miatti elhalálozás esélyét.

Hogyan előzheted meg?

A szíved hálás lesz, ha:

  • egészséges, szívbarát étrendet követsz;
  • rendszeresen mozogsz, legyen az séta, úszás vagy biciklizés;
  • kerülöd a dohányzást és az alkoholt;
  • figyelsz a testsúlyodra és a vérnyomásodra;
  • rendszeresen jársz orvosi ellenőrzésekre.

Figyelj a tested jelzéseire! A csendes szívroham tünetei egyénenként változhatnak. Hallgass a tested apró jelzéseire, és rendszeresen járj szűrővizsgálatokra, így nagy eséllyel megelőzheted a súlyos következményeket.

