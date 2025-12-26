A csendes szívroham jelei: ha ezeket tapasztalod, azonnal hívj mentőt

A szívroham tünetei sokszor szinte észrevétlenül jelentkeznek, ilyenkor rejtett infarktusról vagy csendes szívrohamról beszélhetünk. Sok esetben csak akkor derül rá fény, ha hetekkel vagy hónapokkal később egy rutin orvosi vizsgálat során szívkárosodásra utaló jeleket találnak.
A csendes szívroham olyan infarktus, amely minimális vagy teljesen atipikus tünetekkel jár. Nem a klasszikus, mellkast szorító fájdalom, hanem inkább furcsa, megmagyarázhatatlan fáradtság, enyhe légszomj vagy influenzaszerű tünetek jelentkezhetnek. Egyesek hátfájást, állkapocsfájdalmat vagy emésztési zavart tapasztalnak, miközben eszükbe sem jut, hogy a szívük jelez.
Kutatások szerint a csendes szívroham gyakrabban érinti a férfiakat, ám a nőknél nagyobb eséllyel jár végzetes következményekkel. Az életmódbeli tényezők – mint a dohányzás, az elhízás, a magas vérnyomás vagy a cukorbetegség – tovább növelik a kockázatot. Ha valaki stresszes életet él, keveset mozog, vagy genetikailag hajlamos szív- és érrendszeri betegségekre, akkor különösen érdemes odafigyelnie a rejtett jelekre.
Az oxigénhiány miatt a szívizom egy része károsodik, tehát a csendes szívroham ugyanolyan hatással van a szívre, mint a klasszikus infarktus. A legnagyobb veszély abban rejlik, hogy mivel sokan nem is sejtik, hogy szívrohamuk volt, későn vagy egyáltalán nem kapnak megfelelő kezelést. Ez növeli a szívelégtelenség, a szívritmuszavarok és az ismételt infarktus kockázatát. Ha valaki túl sokáig vár a segítséggel, a szív maradandó károsodást szenvedhet, és akár életveszélyes állapot is kialakulhat.
A csendes szívroham tünetei gyakran nem egyértelműek, így sokan nem is gyanakodnak rá. Érdemes odafigyelni, ha az alábbi tünetek bármelyikét tapasztaljuk:
A nőknél a csendes szívroham tünetei gyakran eltérőek lehetnek a férfiakéhoz képest. Kevésbé jellemző a klasszikus mellkasi fájdalom, helyette inkább hányinger, hátfájás, extrém fáradtság vagy állkapocsfájdalom léphet fel. Emiatt a nőknél még nagyobb az esélye annak, hogy nem ismerik fel időben a szívrohamot.
Mivel sokan nem is tudják, hogy szívrohamuk volt, nem is kapják meg időben a megfelelő orvosi ellátást. Ebből kifolyólag a szív károsodása maradandó lehet, és nőhet a szívelégtelenség, a ritmuszavarok és egy újabb infarktus kialakulásának kockázata. A csendes szívrohamok háromszorosára növelik a szívproblémák miatti elhalálozás esélyét.
A szíved hálás lesz, ha:
Figyelj a tested jelzéseire! A csendes szívroham tünetei egyénenként változhatnak. Hallgass a tested apró jelzéseire, és rendszeresen járj szűrővizsgálatokra, így nagy eséllyel megelőzheted a súlyos következményeket.
