Köhögéssel megmentheted magad? Veszélyes tévhit a szívrohamról

Az ilyen állítások elsőre komoly tartalomnak tűnhetnek, valójában azonban inkább a figyelemfelkeltés a céljuk. Azért veszélyes ezekre hagyatkozni, mert szívroham esetén nem trükkökre, hanem gyors, célzott ellátásra van szükség. Most végigvesszük, mit mond erről a tudomány és mi az, ami csak félrevezető internetes tanács.
A szívroham, orvosi nevén szívinfarktus, akkor alakul ki, amikor a szívizom vérellátása hirtelen romlik vagy teljesen megszűnik. Ennek leggyakoribb oka, hogy egy koszorúér elzáródik, így az érintett szívizomrész nem jut elegendő oxigénhez. Kezelés nélkül a károsodás gyorsan súlyossá válhat, a szívizom egy része visszafordíthatatlanul elhal, ami életveszélyes állapothoz vezethet.
A szív a keringési rendszer központja, folyamatos, ritmusos összehúzódásokkal látja el vérrel a szervezetet. Ehhez a saját oxigénellátását a koszorúerek biztosítják. Ha ezek közül akár egy is elzáródik, a szív működése rövid időn belül veszélybe kerül.
A szívinfarktus leggyakoribb tünetei a következők lehetnek:
A tünetek nem mindenkinél egyformák. Nőknél, időseknél és cukorbetegeknél a panaszok enyhébbek is lehetnek, a mellkasi fájdalom akár hiányozhat is. Ezért minden szokatlan, hirtelen rosszullét komoly figyelmeztető jel.
Az említett szöveg egy olyan elképzelésre épít, amely elsőre logikusnak hangzik, de nem része az orvosi elsősegély-ajánlásoknak. A köhögéses technikát kizárólag ritka, kórházi helyzetekben alkalmazták korábban, monitorozott betegeknél, orvosi jelenlét mellett. Otthoni környezetben, egyedül, szívroham esetén nem tekinthető biztonságos vagy hatékony módszernek.
A poszt egyik legnagyobb hibája, hogy összemossa a két állapotot. Szívrohamnál a szívizom vérellátása romlik, ilyenkor minden perc számít és azonnali ellátás szükséges. Szívleálláskor az érintett rövid időn belül elveszíti az eszméletét, ebben az állapotban nem képes tudatos köhögésre. Ilyenkor csak a gyors segítség és az azonnali újraélesztés jelenthet esélyt.
Mit javasolnak az orvosok?
Szívinfarktus tünetei esetén azonnal hívd a 112-t, és kérj mentőt. A mentők kiérkezéséig lehetőleg félig ülő helyzetben, teljes fizikai nyugalomban legyen a beteg.
Ha felmerül a szívroham gyanúja, minden perc számít, ilyenkor a gyors cselekvés menthet életet.
A poszt egyik állítása részben helytálló, hiszen nőknél gyakrabban jelentkezhetnek szokatlan tünetek, például hányinger, hátfájás, hirtelen gyengeség vagy állkapocsba sugárzó fájdalom. Ez azonban nem indokolja a köhögéses módszer terjesztését.
A szívinfarktus nemcsak a rosszullét pillanatában jelent veszélyt, hanem később is komoly következményekkel járhat. Az oxigénhiány miatt károsodott szívizom befolyásolhatja a szív működését és az egész keringési rendszer állapotát.
Azért, mert hamis biztonságérzetet adnak és a késlekedés szívrohamnál súlyos következményekkel járhat. A túlélés esélyét nem egy közösségi oldalon terjedő tanács növeli, hanem az, ha időben érkezik meg a szakszerű segítség.
