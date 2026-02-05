Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
8°C Székesfehérvár

Ágota, Ingrid névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Köhögéssel megmentheted magad? Veszélyes tévhit a szívrohamról

Köhögéssel megmentheted magad? Veszélyes tévhit a szívrohamról

szívroham
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 05. 12:15
elsősegélytévhitközösségi média
Újra terjed a közösségi oldalakon egy érzelmes hangvételű, szakértelmet sugalló bejegyzés, amely azt állítja, ha valaki akkor kap szívrohamot, amikor egyedül van, erős, ismételt köhögéssel megmentheti magát, amíg kórházba ér. A gond az, hogy ez az állítás nem igaz. Mutatjuk, mit kell tenni szívroham esetén.
Porosz Viktória
A szerző cikkei
  • Újra felbukkant egy sok alkalommal megosztott poszt, amely szerint köhögéssel túlélhető a szívroham.
  • Az orvosok szerint ez nem életmentő tanács, hanem félrevezető információ.
  • Megmutatjuk, mit kell valójában tenni szívroham esetén.

Az ilyen állítások elsőre komoly tartalomnak tűnhetnek, valójában azonban inkább a figyelemfelkeltés a céljuk. Azért veszélyes ezekre hagyatkozni, mert szívroham esetén nem trükkökre, hanem gyors, célzott ellátásra van szükség. Most végigvesszük, mit mond erről a tudomány és mi az, ami csak félrevezető internetes tanács.

Szívroham gyanúja idős férfinél, lánya hívja a mentőket.
Szívroham gyanújánál az azonnali segítségkérés életet menthet.
Fotó: Studio Romantic /  Shutterstock 

Mi az a szívroham?

A szívroham, orvosi nevén szívinfarktus, akkor alakul ki, amikor a szívizom vérellátása hirtelen romlik vagy teljesen megszűnik. Ennek leggyakoribb oka, hogy egy koszorúér elzáródik, így az érintett szívizomrész nem jut elegendő oxigénhez. Kezelés nélkül a károsodás gyorsan súlyossá válhat, a szívizom egy része visszafordíthatatlanul elhal, ami életveszélyes állapothoz vezethet.
A szív a keringési rendszer központja, folyamatos, ritmusos összehúzódásokkal látja el vérrel a szervezetet. Ehhez a saját oxigénellátását a koszorúerek biztosítják. Ha ezek közül akár egy is elzáródik, a szív működése rövid időn belül veszélybe kerül.

A szívinfarktus leggyakoribb tünetei a következők lehetnek:

  • mellkasi fájdalom vagy szorító érzés, amely kisugározhat a bal karba, a vállba, a nyakba, az állkapocsba, a hátba vagy akár a hasba;
  • légszomj, nehezített légzés, fulladásérzet;
  • émelygés, hányinger, hányás;
  • erős szívdobogásérzet, szokatlanul magas pulzusszám;
  • szédülés, bizonytalanságérzés, esetenként ájulás;
  • gyomortáji fájdalom vagy kellemetlen nyomásérzet;
  • hirtelen fellépő, indokolatlan gyengeség;
  • pánikrohamhoz hasonló, erős szorongásérzet.

A tünetek nem mindenkinél egyformák. Nőknél, időseknél és cukorbetegeknél a panaszok enyhébbek is lehetnek, a mellkasi fájdalom akár hiányozhat is. Ezért minden szokatlan, hirtelen rosszullét komoly figyelmeztető jel.

Az említett szöveg egy olyan elképzelésre épít, amely elsőre logikusnak hangzik, de nem része az orvosi elsősegély-ajánlásoknak. A köhögéses technikát kizárólag ritka, kórházi helyzetekben alkalmazták korábban, monitorozott betegeknél, orvosi jelenlét mellett. Otthoni környezetben, egyedül, szívroham esetén nem tekinthető biztonságos vagy hatékony módszernek.

Szívroham vagy szívleállás? Nem mindegy

A poszt egyik legnagyobb hibája, hogy összemossa a két állapotot. Szívrohamnál a szívizom vérellátása romlik, ilyenkor minden perc számít és azonnali ellátás szükséges. Szívleálláskor az érintett rövid időn belül elveszíti az eszméletét, ebben az állapotban nem képes tudatos köhögésre. Ilyenkor csak a gyors segítség és az azonnali újraélesztés jelenthet esélyt.

Mit javasolnak az orvosok? 
Szívinfarktus tünetei esetén azonnal hívd a 112-t, és kérj mentőt. A mentők kiérkezéséig lehetőleg félig ülő helyzetben, teljes fizikai nyugalomban legyen a beteg.

Mit tegyünk szívrohamnál, ha egyedül vagyunk?

Ha felmerül a szívroham gyanúja, minden perc számít, ilyenkor a gyors cselekvés menthet életet.

  • Azonnal hívjuk a 112-t, akkor is, ha még nem vagyunk biztosak benne, hogy valóban szívrohamról van szó. Ne várjunk arra, hogy elmúljon, és ne próbáljuk egyedül átvészelni a rosszullétet.
  • Ha vezetünk, azonnal húzódjunk félre egy biztonságos helyen. Üljünk le vagy félig ülő helyzetben maradjunk, lazítsuk meg a ruházatot és próbáljunk mozdulatlanok maradni. A fizikai terhelés tovább ronthatja az állapotot.
  • Kérjünk segítséget a környezetünktől. Ha van rá lehetőség, szóljunk szomszédnak, járókelőnek, kollégának. Nyissuk ki az ajtót, hogy a mentők könnyebben bejuthassanak.
  • Aszpirin elrágása is megfontolható. Ha nincs rá allergiánk és korábban sem tiltották meg az orvosok, egy aszpirin elrágása segíthet a vérrögképződés lassításában. Az elrágás gyorsabb hatást eredményezhet, mint ha lenyeljük.
  • Maradjunk vonalban a diszpécserrel. A segélyhívás során kövessük pontosan az utasításokat és mondjunk el minden tünetet, akkor is, ha elsőre jelentéktelennek tűnik.

Nőknél más jelek is megjelenhetnek

A poszt egyik állítása részben helytálló, hiszen nőknél gyakrabban jelentkezhetnek szokatlan tünetek, például hányinger, hátfájás, hirtelen gyengeség vagy állkapocsba sugárzó fájdalom. Ez azonban nem indokolja a köhögéses módszer terjesztését.

A szívinfarktus lehetséges szövődményei

A szívinfarktus nemcsak a rosszullét pillanatában jelent veszélyt, hanem később is komoly következményekkel járhat. Az oxigénhiány miatt károsodott szívizom befolyásolhatja a szív működését és az egész keringési rendszer állapotát.

  • Szívritmuszavar alakulhat ki, mert az infarktus során sérülhet a szív ingerületvezető rendszere, ami szabálytalan szívverést okozhat.
  • Szívelégtelenség jelentkezhet, amikor a károsodott szívizom már nem képes megfelelő erővel pumpálni a vért.
  • Kardiogén sokk esetén a szív teljesítménye hirtelen és jelentősen romlik, ami az egész szervezet vérellátását veszélyezteti.
  • Szívizomrepedés ritkán fordul elő, de rendkívül súlyos állapot, amely az infarktus következtében meggyengült szívizom sérülése miatt alakulhat ki.

Miért veszélyes az ilyen bejegyzések terjedése?

Azért, mert hamis biztonságérzetet adnak és a késlekedés szívrohamnál súlyos következményekkel járhat. A túlélés esélyét nem egy közösségi oldalon terjedő tanács növeli, hanem az, ha időben érkezik meg a szakszerű segítség.

A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.

Ismerd meg a szívroham jeleit és tüneteit az alábbi videóból:

 

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu