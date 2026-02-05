Köhögéssel megmentheted magad? Veszélyes tévhit a szívrohamról

Újra felbukkant egy sok alkalommal megosztott poszt, amely szerint köhögéssel túlélhető a szívroham.

Az orvosok szerint ez nem életmentő tanács, hanem félrevezető információ.

Megmutatjuk, mit kell valójában tenni szívroham esetén.

Az ilyen állítások elsőre komoly tartalomnak tűnhetnek, valójában azonban inkább a figyelemfelkeltés a céljuk. Azért veszélyes ezekre hagyatkozni, mert szívroham esetén nem trükkökre, hanem gyors, célzott ellátásra van szükség. Most végigvesszük, mit mond erről a tudomány és mi az, ami csak félrevezető internetes tanács.

Szívroham gyanújánál az azonnali segítségkérés életet menthet.

Fotó: Studio Romantic / Shutterstock

Mi az a szívroham?

A szívroham, orvosi nevén szívinfarktus, akkor alakul ki, amikor a szívizom vérellátása hirtelen romlik vagy teljesen megszűnik. Ennek leggyakoribb oka, hogy egy koszorúér elzáródik, így az érintett szívizomrész nem jut elegendő oxigénhez. Kezelés nélkül a károsodás gyorsan súlyossá válhat, a szívizom egy része visszafordíthatatlanul elhal, ami életveszélyes állapothoz vezethet.

A szív a keringési rendszer központja, folyamatos, ritmusos összehúzódásokkal látja el vérrel a szervezetet. Ehhez a saját oxigénellátását a koszorúerek biztosítják. Ha ezek közül akár egy is elzáródik, a szív működése rövid időn belül veszélybe kerül.

A szívinfarktus leggyakoribb tünetei a következők lehetnek:

mellkasi fájdalom vagy szorító érzés, amely kisugározhat a bal karba, a vállba, a nyakba, az állkapocsba, a hátba vagy akár a hasba;

légszomj, nehezített légzés, fulladásérzet;

émelygés, hányinger, hányás;

erős szívdobogásérzet, szokatlanul magas pulzusszám;

szédülés, bizonytalanságérzés, esetenként ájulás;

gyomortáji fájdalom vagy kellemetlen nyomásérzet;

hirtelen fellépő, indokolatlan gyengeség;

pánikrohamhoz hasonló, erős szorongásérzet.

A tünetek nem mindenkinél egyformák. Nőknél, időseknél és cukorbetegeknél a panaszok enyhébbek is lehetnek, a mellkasi fájdalom akár hiányozhat is. Ezért minden szokatlan, hirtelen rosszullét komoly figyelmeztető jel.

Az említett szöveg egy olyan elképzelésre épít, amely elsőre logikusnak hangzik, de nem része az orvosi elsősegély-ajánlásoknak. A köhögéses technikát kizárólag ritka, kórházi helyzetekben alkalmazták korábban, monitorozott betegeknél, orvosi jelenlét mellett. Otthoni környezetben, egyedül, szívroham esetén nem tekinthető biztonságos vagy hatékony módszernek.