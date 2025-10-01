Innen tudhatod, hogy rejtett szívrohamod van

A szívrohamot legtöbben erős mellkasi fájdalommal azonosítják, ám sok esetben a tünetek jóval enyhébbek, így a beteg nem is tudja, hogy életveszélyes állapoton esett át. A rejtett szívroham elsősorban középkorú és idősebb embereknél fordul elő, de a rizikótényezők – például a dohányzás, a cukorbetegség, a magas vérnyomás és a stresszes életmód – fiatalabbaknál is előidézhetik. Az ilyen események felismerése és megelőzése kulcsfontosságú a hosszú távú szívvédelemben.

A rejtett szívroham jelei alattomosak, a következmények súlyosak lehetnek.

Fotó: peterschreiber.media / shutterstock

A rejtett szívroham alattomos jelei

A tünetek gyakran annyira enyhék, hogy a betegek egyszerű kimerülésnek, emésztési panasznak vagy influenza-szerű állapotnak vélik őket. Gyakori a tartós fáradtság, a légszomj, a hát- vagy állkapocsfájdalom, valamint az émelygés. Ezek a jelek önmagukban nem mindig utalnak szívinfarktusra, ám ismétlődve komoly figyelmeztetést jelentenek. Mivel a szívizom károsodása így is megtörténik, a következmények hosszú távon szívelégtelenséghez és ritmuszavarhoz vezethetnek.

A következmények súlyosabbak, mint gondolnánk

Az észrevétlenül lezajlott szívroham után a beteg gyakran hónapokig, akár évekig nem tud a történtekről. Addig azonban a szív gyengül, a vérkeringés romlik, és nő az ismételt szívroham esélye. Egy elmaradt diagnózis miatt a beteg nem kapja meg a szükséges gyógyszereket, életmódbeli tanácsokat és kontrollvizsgálatokat, amelyek csökkentenék a kockázatot. Ezért különösen veszélyes a rejtett szívroham, hiszen csendben, de folyamatosan rontja az életkilátásokat.

Az ismételt szívroham megelőzésének alapjai

A szív védelme elsősorban az életmódon múlik. A dohányzásról való leszokás, a rendszeres testmozgás és a szívbarát étrend bizonyítottan csökkenti az újabb infarktus kockázatát. Fontos a só- és zsírbevitel mérséklése, a zöldségekben, gyümölcsökben, teljes kiőrlésű gabonákban és halakban gazdag táplálkozás. Emellett elengedhetetlen a rendszeres orvosi kontroll, a vérnyomás, a koleszterinszint és a vércukorszint figyelemmel kísérése. Aki már átesett szívrohamon – akár rejtetten, akár diagnosztizáltan – annak különösen szigorúan be kell tartania az orvosi előírásokat és a gyógyszeres kezelést.

A szív világnapja jó alkalom arra, hogy tudatosítsuk: a szív egészsége mindennapi döntéseink eredménye. A rejtett szívroham jeleinek ismerete, a rendszeres szűrés és a felelős életmód együtt adja a legnagyobb esélyt arra, hogy elkerüljük a súlyos következményeket és hosszú, aktív életet élhessünk.

