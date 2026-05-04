Közel ötszörösére nőtt a gyermekek elleni online szexuális visszaélések száma - mit tehetnek a szülők?

Egyre fiatalabbak esnek áldozatul az online zaklatóknak. A szexuális visszaélések 91%-a a 3–13 éves korosztályt érinti. Emiatt szülőként a technológiai tudatosság és a gyors reakció ma már elengedhetetlen. Mutatjuk, mit tehetünk a megelőzés érdekében és akkor, ha gyermekek elleni visszaélésre bukkanunk az interneten.

Fokozott veszélynek vannak kitéve a gyermekek az interneten / Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Aggasztó számok érkeztek a netes szexuális visszaélésekről

Az INHOPE nemzetközi szervezet 2025-ös jelentése sokkoló valóságra világít rá: egyetlen év alatt közel 4,7 millió gyanús webcímet vizsgáltak meg, amelyek kétharmada valóban illegális, gyermekek szexuális bántalmazását rögzítő tartalom volt. Ez 450%-os növekedés az előző évhez képest és azt jelzi, hogy a digitális térben a legfiatalabbak - különösen a lányok, akik az áldozatok 98%-át teszik ki - fokozott veszélynek vannak kitéve - írja a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság (NMHH).

Mit tehetnek a szülők, hogy megvédjék a gyermeküket?

A megelőzés és a helyes reakció nagyon fontos. Ezek a legfontosabb lépések, ha gyanús tartalommal találkozunk, vagy ha gyermekünk bajba kerül:

tanítsuk meg a gyereket nemet mondani - a gyermeknek tudnia kell, hogy senki, még egy online „barát” vagy távoli ismerős sem kérhet tőle intim fotót vagy videót,

beszélgessünk a gyermekünkkel az internet árnyoldalairól is, fontos, hogy tudja: ha valami olyat lát, ami zavarba ejtő, ijesztő vagy undort keltő számára, kihez fordulhat segítségért,

használjon szülői felügyeleti eszközöket,

ha illegális, gyermekbántalmazó tartalomra bukkanunk az interneten, mentsük el az URL-t (a hatóságoknak a pontos webcímre van szükségük),

ne készítsünk képernyőfotót és ne küldjük azt tovább senkinek, mert ez önmagában is bűncselekmény,

jelentsük a jogsértő tartalmat a magyar hatóságoknak, akár anonim módon.

A technikai szűrésnél is fontosabb az érzelmi biztonság A gyerekek sokszor azért nem szólnak, amikor visszaélést tapasztalnak, mert félnek, hogy elveszik tőlük a telefont vagy korlátozzák az internetezést büntetésből. Éppen ezért tudatosítsuk a gyerekben, hogy bármilyen bajba kerül (még ha ő is küldött képet vagy olyat tett, amit nem lett volna szabad), nem fogjuk megszidni vagy eltiltani, ha hozzánk fordul.

Hol jelenthető egy netes jogsértés?

Az NMHH 2011 óta működteti jogsegélyszolgálatát, amely 8 kategóriában fogad bejelentéseket, például gyermekkel szembeni online szexuális bántalmazás vagy gyermekpornográfia gyanúja esetén. Ha gyermekpornográfiát, online szexuális bántalmazást, zsarolást vagy behálózást észlelünk, az alábbi hivatalos csatornákon kérhetünk segítséget: