Orvos figyelmeztet: ez a reggeli szokás lehet a szívroham első jele

Egy kis módosítás a nap eleji rutinban különösen előnyös lehet, és akár a szívroham kockázatát is csökkentheti, mivel kiderült, hogy egy reggeli szokás körülbelül 90%-ban hozzájárul a szívrohamokhoz.

A reggeli szokás, ami növelheti a szívroham kockázatát

Dr. Sana Sadoxai, aki több mint 42 000 követővel rendelkezik a TikTokon, szerint a reggeli rutin megváltoztatása kulcsfontosságú lehet a szívrohamok megelőzésében.

Az igazi veszély pont az ébredés pillanatában kezdődik, amikor mozdulatlanul maradunk. A legtöbben az ágyból a telefonhoz mennek, majd ülnek, rohanva indulnak el, így a test alacsony mozgású, magas gyulladásszintű állapotban marad. Ez a szokás titokban gyorsítja az inzulinrezisztencia kialakulását, a hasi zsír felhalmozódását, a magas vérnyomást, a néma gyulladást és az anyagcsere-zavarokat, mindezek drámaian növelik a korai szívroham kockázatát, különösen, ha túlsúlyos vagy elhízott vagy

- mondta a szakértő.

Dr. Sadoxai, aki egészségügyi tippeket oszt meg platformján, azt javasolja, hogy csak néhány perc mozgást iktassunk be a reggeli rutinba, mivel a jótékony hatások szinte végtelenek:

Csak öt-hét perc reggeli mozgás, gyors séta, nyújtás, légzőgyakorlatok, fokozza a keringést, aktiválja az anyagcserét, stabilizálja a vércukorszintet, és jobban védi a szívet, mint azt sokan gondolják. A testsúlyod, az anyagcseréd és a szíved szoros kapcsolatban állnak egymással; ennek a reggeli szokásnak az ignorálása némán fenyegető veszélyt jelent. Megváltoztatása életmentő lehet. Ha túlsúllyal, makacs hasi zsírral, légszomjjal, cukorbetegséggel vagy fáradtsággal küzdesz, ezek korai anyagcsere-figyelmeztető jelek, amelyeket nem szabad figyelmen kívül hagyni.

Vedd át az irányítást, mielőtt szívproblémává válik!

A szívroham, akkor következik be, amikor a szív vérellátása akadályba ütközik, általában véralvadék miatt.

A szívroham tünetei lehetnek:

Mellkasi fájdalom - nyomás, nehézség, szorítás vagy feszítő érzés a mellkasban

- nyomás, nehézség, szorítás vagy feszítő érzés a mellkasban Fájdalom a test más részein - a fájdalom átterjedhet a karokra (általában a bal karra, de mindkét kar érintett lehet), állkapocsra, nyakra, hátra és hasra

- a fájdalom átterjedhet a karokra (általában a bal karra, de mindkét kar érintett lehet), állkapocsra, nyakra, hátra és hasra Szédülés vagy gyengeségérzet

Izzadás

Légszomj

Hányinger vagy hányás

Erős szorongásérzet (pánikrohamhoz hasonló)

(pánikrohamhoz hasonló) Köhögés vagy zihálás

A szívroham kockázata csökkenthető bizonyos életmódbeli változtatásokkal. Dohányzás abbahagyása és testsúlycsökkentés kulcsfontosságú az egészség javításához. Alacsony zsírtartalmú, rostban gazdag étrend, napi legalább öt adag gyümölcs és zöldség fogyasztásával, illetve a rendszeres testmozgással - számolt be róla a Ladbible.