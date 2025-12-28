KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Orvos figyelmeztet: ez a reggeli szokás lehet a szívroham első jele

szívroham
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 28. 07:00
reggeli rutinszívroham kockázatszakértő
Az apró, egyszerű változtatások a napi rutinban nagy hatással lehetnek az egészségre, ezért érdemes megvizsgálni, hogyan alakíthatjuk a mindennapjainkat, hogy javítsuk fizikai állapotunkat.

Egy kis módosítás a nap eleji rutinban különösen előnyös lehet, és akár a szívroham kockázatát is csökkentheti, mivel kiderült, hogy egy reggeli szokás körülbelül 90%-ban hozzájárul a szívrohamokhoz.

Így csökkentheted a szívroham kockázatát
Így csökkentheted a szívroham kockázatát Fotó: peterschreiber.media / shutterstock

A reggeli szokás, ami növelheti a szívroham kockázatát

Dr. Sana Sadoxai, aki több mint 42 000 követővel rendelkezik a TikTokon, szerint a reggeli rutin megváltoztatása kulcsfontosságú lehet a szívrohamok megelőzésében.

Az igazi veszély pont az ébredés pillanatában kezdődik, amikor mozdulatlanul maradunk. A legtöbben az ágyból a telefonhoz mennek, majd ülnek, rohanva indulnak el, így a test alacsony mozgású, magas gyulladásszintű állapotban marad. Ez a szokás titokban gyorsítja az inzulinrezisztencia kialakulását, a hasi zsír felhalmozódását, a magas vérnyomást, a néma gyulladást és az anyagcsere-zavarokat, mindezek drámaian növelik a korai szívroham kockázatát, különösen, ha túlsúlyos vagy elhízott vagy

- mondta a szakértő.

Dr. Sadoxai, aki egészségügyi tippeket oszt meg platformján, azt javasolja, hogy csak néhány perc mozgást iktassunk be a reggeli rutinba, mivel a jótékony hatások szinte végtelenek:

Csak öt-hét perc reggeli mozgás, gyors séta, nyújtás, légzőgyakorlatok, fokozza a keringést, aktiválja az anyagcserét, stabilizálja a vércukorszintet, és jobban védi a szívet, mint azt sokan gondolják. A testsúlyod, az anyagcseréd és a szíved szoros kapcsolatban állnak egymással; ennek a reggeli szokásnak az ignorálása némán fenyegető veszélyt jelent. Megváltoztatása életmentő lehet. Ha túlsúllyal, makacs hasi zsírral, légszomjjal, cukorbetegséggel vagy fáradtsággal küzdesz, ezek korai anyagcsere-figyelmeztető jelek, amelyeket nem szabad figyelmen kívül hagyni.

Vedd át az irányítást, mielőtt szívproblémává válik!

A szívroham, akkor következik be, amikor a szív vérellátása akadályba ütközik, általában véralvadék miatt.

A szívroham tünetei lehetnek:

  • Mellkasi fájdalom - nyomás, nehézség, szorítás vagy feszítő érzés a mellkasban
  • Fájdalom a test más részein - a fájdalom átterjedhet a karokra (általában a bal karra, de mindkét kar érintett lehet), állkapocsra, nyakra, hátra és hasra
  • Szédülés vagy gyengeségérzet
  • Izzadás
  • Légszomj
  • Hányinger vagy hányás
  • Erős szorongásérzet (pánikrohamhoz hasonló)
  • Köhögés vagy zihálás

A szívroham kockázata csökkenthető bizonyos életmódbeli változtatásokkal. Dohányzás abbahagyása és testsúlycsökkentés kulcsfontosságú az egészség javításához. Alacsony zsírtartalmú, rostban gazdag étrend, napi legalább öt adag gyümölcs és zöldség fogyasztásával, illetve a rendszeres testmozgással - számolt be róla a Ladbible.

 

