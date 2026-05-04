A halhatatlan alkimista: valóban II. Rákóczi Ferenc fia, vagy az évszázad csalója?

A szélhámos gróf eredete körüli sűrű homályt ő maga egy egészen megdöbbentő kijelentéssel próbálta oszlatni: azt állította, hogy ő II. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelem legkisebb fia. A történet szerint Lipót György néven látta meg a napvilágot, és csak azért kényszerült álnév mögé bújni, hogy elkerülje a Habsburgok bosszúját, akik a szabadságharc bukása után üldözték a Rákóczi-házat.

Saint-Germain grófja egész életét úgy élte, hogy egy különc, zseni szélhámosnak tartották.

Fotó: wikipédia

Saint-Germain grófja II. Rákóczi Ferenc fiának vallotta magát, amivel a korszak legnagyobb rejtélyét teremtette meg.

Az alkimista hírében álló férfi állítólag ismerte az örök élet titkát, és több száz évesnek vallotta magát.

Alakja a mai napig népszerű, különös története még az Outlander sorozat készítőit is megihlette.

A bujdosó fejedelem eltitkolt örököse, vagy valódi szélhámos?

Bár a hivatalos történelmi dokumentumok szerint Rákóczi ezen fia gyermekként meghalt, Saint-Germain váltig állította, hogy halálát csak megrendezték, ő pedig a Giannini család oltalma alatt, Itáliában nevelkedett fel. Ez a magyar szál különös súlyt ad a legendájának, hiszen ha igazat mondott, akkor a magyar történelem egyik legtragikusabb sorsú dinasztiájának utolsó sarja vált az európai ezotéria központi figurájává.

Titkos társaságok és az örök ifjúság elixírje

A kortársak beszámolói szerint a gróf – aki a legenda szerint a szabadkőművesek, a rózsakeresztesek és az illuminátusok titkos társaságainak tagja is volt – soha nem evett nyilvánosan, csupán egy különös, zabpehelyből és fehér húsokból álló főzetet fogyasztott, miközben asztaltársaságát fantasztikus történetekkel szórakoztatta.

Azt suttogták, birtokában van a bölcsek köve, amellyel a hibás gyémántokat megtisztítja, a rezet pedig arannyá változtatja. XV. Lajos francia király annyira bízott benne, hogy saját laboratóriumot biztosított számára a chambord-i kastélyban. Casanova, a híres kalandor, aki szintén ismerte őt, értetlenül állt a gróf trükkjei előtt, és bár gyanakodott, elismerte a férfi lenyűgöző intellektusát. Jó barátságban állt Mozarttal és Voltaire-el, a francia felvilágosodás filozófusával.