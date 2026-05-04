A halhatatlan alkimista: valóban II. Rákóczi Ferenc fia, vagy az évszázad csalója?

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 04. 20:45
A XVIII. századi Európa udvaraiban felbukkanó Saint-Germain grófja maga volt a két lábon járó enigma, aki egyszerre bűvölte el a királyokat és hozta lázba az okkultistákat. Sokan ma is vitatkoznak azon, hogy vajon egy meg nem értett zsenit, egy spirituális mestert, vagy csupán egy rendkívül művelt, világfi szélhámos alakját tisztelhetjük-e benne.
Etédi Alexa
A szélhámos gróf eredete körüli sűrű homályt ő maga egy egészen megdöbbentő kijelentéssel próbálta oszlatni: azt állította, hogy ő II. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelem legkisebb fia. A történet szerint Lipót György néven látta meg a napvilágot, és csak azért kényszerült álnév mögé bújni, hogy elkerülje a Habsburgok bosszúját, akik a szabadságharc bukása után üldözték a Rákóczi-házat.

Saint-Germain grófja egész életét úgy élte, hogy egy különc, zseni szélhámosnak tartották. 
  • Saint-Germain grófja II. Rákóczi Ferenc fiának vallotta magát, amivel a korszak legnagyobb rejtélyét teremtette meg.
  • Az alkimista hírében álló férfi állítólag ismerte az örök élet titkát, és több száz évesnek vallotta magát.
  • Alakja a mai napig népszerű, különös története még az Outlander sorozat készítőit is megihlette.

A bujdosó fejedelem eltitkolt örököse, vagy valódi szélhámos?

Bár a hivatalos történelmi dokumentumok szerint Rákóczi ezen fia gyermekként meghalt, Saint-Germain váltig állította, hogy halálát csak megrendezték, ő pedig a Giannini család oltalma alatt, Itáliában nevelkedett fel. Ez a magyar szál különös súlyt ad a legendájának, hiszen ha igazat mondott, akkor a magyar történelem egyik legtragikusabb sorsú dinasztiájának utolsó sarja vált az európai ezotéria központi figurájává.

Titkos társaságok és az örök ifjúság elixírje

A kortársak beszámolói szerint a gróf – aki a legenda szerint a szabadkőművesek, a rózsakeresztesek és az illuminátusok titkos társaságainak tagja is volt – soha nem evett nyilvánosan, csupán egy különös, zabpehelyből és fehér húsokból álló főzetet fogyasztott, miközben asztaltársaságát fantasztikus történetekkel szórakoztatta.

Azt suttogták, birtokában van a bölcsek köve, amellyel a hibás gyémántokat megtisztítja, a rezet pedig arannyá változtatja. XV. Lajos francia király annyira bízott benne, hogy saját laboratóriumot biztosított számára a chambord-i kastélyban. Casanova, a híres kalandor, aki szintén ismerte őt, értetlenül állt a gróf trükkjei előtt, és bár gyanakodott, elismerte a férfi lenyűgöző intellektusát. Jó barátságban állt Mozarttal és Voltaire-el, a francia felvilágosodás filozófusával.

Saint-Germain állítólag folyékonyan beszélt egy tucatnyi nyelven, mesterien hegedült, és olyan történelmi eseményekről mesélt azt állítva, hogy jelen volt, mint Jézus egyik csodájának helyszíne, a kánai menyegző, mintha valóban évszázadok óta járná a földet. Azt terjesztette magáról, hogy legalább 500 éves, kortársait pedig azzal ejtette zavarba, hogy bárki, bármikor találkozott vele, mindig 40-45 év körülinek látszott.

Még a popkultúrát is meghódította

Saint-Germain gróf alakja még manapság is népszerű. Például a XVIII. században játszódó, népszerű Outlander (Az idegen) című sorozat második évadában is fontos szerepet kap, ahol mint a párizsi udvar befolyásos, veszélyes és sötét titkokat őrző alakja jelenik meg. A sorozat hűen adja vissza azt a vibráló, feszült légkört, ami a grófot valódi történelmi útja során is körülvette: a férfiét, aki egyszerre volt bizalmasa Madame de Pompadournak és gyanúsítottja a brit titkosszolgálatnak.

Halálát 1784-re teszik a németországi Eckernfördében, ám a legenda szerint sírja üresen maradt, és azt követően is látni vélték őt különböző szabadkőműves páholyok ülésein vagy éppen a francia forradalom vérzivatarában, ahol állítólag Marie Antoinette-et próbálta figyelmeztetni a közelgő végzetre.

