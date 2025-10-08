Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Nátha, influenza vagy Covid? - ezek a legárulkodóbb tünetek Mangó doktornő szerint

Dr. Mangó Gabriella
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 08. 10:30
Összeszedtük, mely tünetek árulkodnak leginkább a különböző betegségekről, és mit mondanak az orvosok az idei influenzaszezonról. A betegség sokszor egy kis odafigyeléssel elkerülhető.

Ahogy beköszöntött az ősz, ismét sokan teszik fel a kérdést: vajon csak megfáztunk, influenzásak lettünk, vagy a Covid tért vissza? A hasonló tünetek miatt ugyanis nem mindig könnyű eldönteni, hogy melyik betegség támadta meg ismét a szervezetünket – de azért vannak árulkodó jelek. Dr. Mangó Gabriella, az ország háziorvosa szerint ebben az időszakban különösen oda kell figyelni az immunrendszerünk megerősítésére is. 

betegség
Érzed, hogy kerülget a betegség? Vajon éppen melyik gyötör minket? / Fotó: Photoroyalty /  Shutterstock 

Megnőtt a megbetegedések száma az őszi időszakban

Az őszi-téli időszak a felső légúti megbetegedések szezonja. Bár sokan a hidegre fogják a betegségeket, valójában a vírusok a zárt terekben, az emberek közötti szoros kontaktus révén terjednek. 

Épphogy beköszöntött az igazi ősz, máris rengeteg a beteg, a náthás megbetegedés

 – mondta a Borsnak Dr. Mangó Gabriella háziorvos, aki szerint jelentősen megnőtt a betegek száma a rendelőkben: „Csak egyetlen nap az egyik rendelőmben 90, a másikban pedig 70 fölött volt a beteglétszám. Nagyjából 20–30 százalékkal nőtt azoknak a száma, akik felső légúti huruttal, gyomorpanasszal vagy hőemelkedéssel érkeztek” – mondta el a doktornő. A szakember azt tapasztalja, hogy a legtöbben influenzaszerű, náthás tünetekről panaszkodnak.   

Nátha, influenza vagy Covid-19 - melyik betegség gyötör minket?

Az őszi-téli időszak felső légúti megbetegedései mögött nagyon sokféle kórokozó meghúzódhat. Ráadásul a Covid-járvány kirobbanását követően immár az új koronavírus (SARS-CoV-2) is belépett a szezonális fertőzések sorába.  

De vajon honnan tudhatjuk, hogy éppen milyen fertőzéssel van dolgunk? Dr. Mangó Gabriella háziorvos szerint a tünetek sok esetben árulkodóak lehetnek. 

Az egyszerű megfázás például általában lassan alakul ki. Ebben az esetben először csak orrfolyás, torokkaparás, majd köhögés jelentkezik és bár nem dönt ágynak, a kellemetlen tünetek napokra megnehezítik a mindennapokat. Az influenza viszont ezzel szemben hirtelen tör ránk, és gyakran jár magas lázzal, hidegrázással, izom- és végtagfájdalommal, fejfájással és általános gyengeséggel

- tudtuk meg a doktornőtől.

A koronavírus tünetei pedig a háziorvos szerint nagyon hasonlítanak az influenzáéra, de egy fontos jel árulkodó lehet: a szaglás és ízérzék elvesztése. A legújabb variánsok, a Stratus és a Nimbus azonban új tüneteket is hoztak: intenzív torokfájást és emésztési panaszokat, például hasmenést. 

A háziorvos szerint pokoli időszak jön a hideg miatt, de legyűrhetjük a korokozókat / Fotó: Beküldött fotó

Dr. Mangó Gabriella: „Ideje felvértezni a szervezetünket!” 

Pánikra azonban semmi ok. Dr. Mangó Gabriella elárulta, hogyan vértezzük fel az immunrendszerünket a kórokozók ellen. Szerinte a legjobb védekezés az, ha az immunrendszerünket felkészítjük a "támadásra". 

Reggel szerves szelént, este szerves cinket érdemes szedni, emellett C- és D-vitaminokat. Ezek az alappillérei annak, hogy az immunrendszerünk jól működjön.

 – tanácsolta, ugyanis a legtöbb vírusos megbetegedés néhány napon belül magától rendeződik, ahogy az immunrendszer legyűri a fertőzést. 

"Az a lényeg, hogy a megbetegedésnek ne legyen súlyosabb következménye, mint a felsorolt tünetek, mert azzal pár nap alatt megküzd a szervezet" – hangsúlyozta Dr. Mangó Gabriella. 

A tünetek enyhítésére Dr. Mangó Gabriella az alábbiakat javasolta: 

  • bőséges folyadékpótlás
  • sok pihenés
  • gyógyteák és vény nélkül kapható szerek alkalmazása, 
  • valamint antihisztamin-tartalmú készítmények, melyek segíthetik a nyálkahártya regenerálódását. 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
