Nátha, influenza vagy Covid? - ezek a legárulkodóbb tünetek Mangó doktornő szerint

Ahogy beköszöntött az ősz, ismét sokan teszik fel a kérdést: vajon csak megfáztunk, influenzásak lettünk, vagy a Covid tért vissza? A hasonló tünetek miatt ugyanis nem mindig könnyű eldönteni, hogy melyik betegség támadta meg ismét a szervezetünket – de azért vannak árulkodó jelek. Dr. Mangó Gabriella, az ország háziorvosa szerint ebben az időszakban különösen oda kell figyelni az immunrendszerünk megerősítésére is.

Érzed, hogy kerülget a betegség? Vajon éppen melyik gyötör minket? / Fotó: Photoroyalty / Shutterstock

Megnőtt a megbetegedések száma az őszi időszakban

Az őszi-téli időszak a felső légúti megbetegedések szezonja. Bár sokan a hidegre fogják a betegségeket, valójában a vírusok a zárt terekben, az emberek közötti szoros kontaktus révén terjednek.

Épphogy beköszöntött az igazi ősz, máris rengeteg a beteg, a náthás megbetegedés

– mondta a Borsnak Dr. Mangó Gabriella háziorvos, aki szerint jelentősen megnőtt a betegek száma a rendelőkben: „Csak egyetlen nap az egyik rendelőmben 90, a másikban pedig 70 fölött volt a beteglétszám. Nagyjából 20–30 százalékkal nőtt azoknak a száma, akik felső légúti huruttal, gyomorpanasszal vagy hőemelkedéssel érkeztek” – mondta el a doktornő. A szakember azt tapasztalja, hogy a legtöbben influenzaszerű, náthás tünetekről panaszkodnak.

Nátha, influenza vagy Covid-19 - melyik betegség gyötör minket?

Az őszi-téli időszak felső légúti megbetegedései mögött nagyon sokféle kórokozó meghúzódhat. Ráadásul a Covid-járvány kirobbanását követően immár az új koronavírus (SARS-CoV-2) is belépett a szezonális fertőzések sorába.

De vajon honnan tudhatjuk, hogy éppen milyen fertőzéssel van dolgunk? Dr. Mangó Gabriella háziorvos szerint a tünetek sok esetben árulkodóak lehetnek.

Az egyszerű megfázás például általában lassan alakul ki. Ebben az esetben először csak orrfolyás, torokkaparás, majd köhögés jelentkezik és bár nem dönt ágynak, a kellemetlen tünetek napokra megnehezítik a mindennapokat. Az influenza viszont ezzel szemben hirtelen tör ránk, és gyakran jár magas lázzal, hidegrázással, izom- és végtagfájdalommal, fejfájással és általános gyengeséggel

- tudtuk meg a doktornőtől.