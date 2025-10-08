Nátha, influenza vagy Covid? - ezek a legárulkodóbb tünetek Mangó doktornő szerint

Ahogy beköszöntött az ősz, ismét sokan teszik fel a kérdést: vajon csak megfáztunk, influenzásak lettünk, vagy a Covid tért vissza? A hasonló tünetek miatt ugyanis nem mindig könnyű eldönteni, hogy melyik betegség támadta meg ismét a szervezetünket – de azért vannak árulkodó jelek. Dr. Mangó Gabriella, az ország háziorvosa szerint ebben az időszakban különösen oda kell figyelni az immunrendszerünk megerősítésére is.
Az őszi-téli időszak a felső légúti megbetegedések szezonja. Bár sokan a hidegre fogják a betegségeket, valójában a vírusok a zárt terekben, az emberek közötti szoros kontaktus révén terjednek.
Épphogy beköszöntött az igazi ősz, máris rengeteg a beteg, a náthás megbetegedés
– mondta a Borsnak Dr. Mangó Gabriella háziorvos, aki szerint jelentősen megnőtt a betegek száma a rendelőkben: „Csak egyetlen nap az egyik rendelőmben 90, a másikban pedig 70 fölött volt a beteglétszám. Nagyjából 20–30 százalékkal nőtt azoknak a száma, akik felső légúti huruttal, gyomorpanasszal vagy hőemelkedéssel érkeztek” – mondta el a doktornő. A szakember azt tapasztalja, hogy a legtöbben influenzaszerű, náthás tünetekről panaszkodnak.
Az őszi-téli időszak felső légúti megbetegedései mögött nagyon sokféle kórokozó meghúzódhat. Ráadásul a Covid-járvány kirobbanását követően immár az új koronavírus (SARS-CoV-2) is belépett a szezonális fertőzések sorába.
De vajon honnan tudhatjuk, hogy éppen milyen fertőzéssel van dolgunk? Dr. Mangó Gabriella háziorvos szerint a tünetek sok esetben árulkodóak lehetnek.
Az egyszerű megfázás például általában lassan alakul ki. Ebben az esetben először csak orrfolyás, torokkaparás, majd köhögés jelentkezik és bár nem dönt ágynak, a kellemetlen tünetek napokra megnehezítik a mindennapokat. Az influenza viszont ezzel szemben hirtelen tör ránk, és gyakran jár magas lázzal, hidegrázással, izom- és végtagfájdalommal, fejfájással és általános gyengeséggel
- tudtuk meg a doktornőtől.
A koronavírus tünetei pedig a háziorvos szerint nagyon hasonlítanak az influenzáéra, de egy fontos jel árulkodó lehet: a szaglás és ízérzék elvesztése. A legújabb variánsok, a Stratus és a Nimbus azonban új tüneteket is hoztak: intenzív torokfájást és emésztési panaszokat, például hasmenést.
Pánikra azonban semmi ok. Dr. Mangó Gabriella elárulta, hogyan vértezzük fel az immunrendszerünket a kórokozók ellen. Szerinte a legjobb védekezés az, ha az immunrendszerünket felkészítjük a "támadásra".
Reggel szerves szelént, este szerves cinket érdemes szedni, emellett C- és D-vitaminokat. Ezek az alappillérei annak, hogy az immunrendszerünk jól működjön.
– tanácsolta, ugyanis a legtöbb vírusos megbetegedés néhány napon belül magától rendeződik, ahogy az immunrendszer legyűri a fertőzést.
"Az a lényeg, hogy a megbetegedésnek ne legyen súlyosabb következménye, mint a felsorolt tünetek, mert azzal pár nap alatt megküzd a szervezet" – hangsúlyozta Dr. Mangó Gabriella.
A tünetek enyhítésére Dr. Mangó Gabriella az alábbiakat javasolta:
