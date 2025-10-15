A helyes kézmosás életeket menthet – így védd meg magad és másokat

A kézmosás az egyik leghatékonyabb, mégis legolcsóbb fertőzésmegelőzési módszer, amit mindannyian naponta többször végzünk – vagy legalábbis kellene. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adatai szerint a fertőzések közel 80 százaléka kézről kézre terjed, és már 20 másodperces, helyes technikával végzett kézmosással drasztikusan csökkenthető a kórokozók mennyisége.

Bemutatjuk a helyes kézmosás 4 lépését

Fotó: Bogdan Sonjachnyj / Shutterstock

A helyes kézmosás menete

A szakértők egyetértenek abban, hogy nem mindegy, hogyan mossuk meg a kezünket. A gyors, pár másodperces öblítés önmagában nem elegendő. A hatékony kézmosás menete:

Nedvesítés: meleg, folyó víz alá tartva a kezet. Szappanozás: tenyér, kézfej, ujjak közötti részek, körmök és hüvelykujj alapos átdörzsölése legalább 20 másodpercig. Öblítés: folyó víz alatt, a szappanmaradványok teljes eltávolításával. Szárítás: tiszta törölközővel vagy papírtörlővel, lehetőleg nem közös használatúval.

Ha nincs lehetőség vízzel és szappannal történő kézmosásra, az alkoholos kézfertőtlenítő is hatékony megoldás, de csak tiszta, láthatóan nem szennyezett kézen.

Milyen gyakran kell kezet mosni?

A szakértők szerint az alapos kézmosás napi legalább 10–15 alkalommal javasolt, de ez az életmódtól és környezettől is függ. Kézmosás különösen fontos:

étkezés előtt és után,

WC-használatot követően,

köhögés, tüsszentés vagy orrfújás után,

tömegközlekedés vagy közösségi terek használata után,

gyermekek gondozása vagy sebek ellátása előtt.

A gyerekeknek is korán meg kell tanulniuk a helyes technikát, mert a jó szokás kialakítása már óvodás korban csökkenti a fertőzések számát.

Milyen betegségeket előzhetünk meg?

A kézmosás nemcsak az influenzától véd, hanem számos más kórokozótól is. A rendszeres kézmosás megelőzheti:

a hányásos-hasmenéses megbetegedéseket (pl. norovírus, rotavírus),

a légúti fertőzéseket (megfázás, influenza, RSV, COVID-19),

a bakteriális fertőzéseket (pl. szalmonella, E. coli),

valamint a bőr- és szemfertőzéseket.

A WHO adatai szerint azokban az országokban, ahol a kézmosás gyakoribb és tudatosabb, akár 30–40 százalékkal kevesebb a fertőző megbetegedés aránya. A szakértők hangsúlyozzák: a kézmosás hatékonyságát nem lehet túlértékelni – egyszerre védi az egyént és a közösséget is.