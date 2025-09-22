Ez az 5 magyar gyógyfürdő csodát tesz a fájó ízületekkel – Ősszel még hatásosabb

A friss levegő és a gyógyvíz csodát tesznek az ízületekkel. Összegyűjtöttünk 5 vidéki gyógyfürdőt, ahol nemcsak kipihenheted magad, de még a fájdalmak is enyhülhetnek – akár egy hosszú hétvége alatt!

Ez az 5 magyar fürdő csodát tesz a fájó ízületekkel – Zsóry Gyógy- és Strandfürdő

Fotó: © Wikipédia

Lássuk, az 5 gyógyfürdőt, amit érdemes meglátogatnod idén ősszel

1. Zsóry Gyógy- és Strandfürdő – A kénes csoda

Reumától szenvedsz? A mezőkövesdi fürdő kénes gyógyvize segíthet! Hivatalosan is elismert gyógymód reumára, ízületi gyulladásra, sőt még a műtét utáni regenerációt is felgyorsítja. A Zsóry-fürdő ősszel is kellemes, nincs tömeg, a kültéri gyógyvizes medencéből pedig gyönyörű a kilátás. Sőt, akár TB-támogatott kezelések is elérhetők.

Bors tipp: próbáld ki a súlyfürdőt vagy az iszappakolást – csodát tesznek a fájó vállal vagy derékkal!

2. Ceglédi Gyógyfürdő – A Tisza-tó nyugalma

Ceglédi Gyógyfürdő – Itt a strandolás és a gyógyfürdőzés egyaránt lehetséges

Fotó: Fotó: YouTube

Ha szereted a meleg fürdőket esténként, a ceglédi gyógyvíz biztosan kedvedre lesz. Tudtad, hogy a gyógyvíz tele van jódos, fluoridos és hidrogén-karbonátos ásványi anyagokkal? Az ilyen fürdőket a mozgásszervi panaszokra még az orvosok is rendszeresen ajánlják. Ősszel különösen pihentető itt eltölteni egy hosszú hétvégét: nincs nyári zsúfoltság, a gyógyulás garantált.

3. Hévízi-tó – A világ egyedülálló természeti kincse

Hévízi gyógyiszap különösen hatásos a reuma ellen

Fotó: Szabó Judit / Zalai Hírlap

Ki ne hallott volna már Hévízről? De nem mindenki járt ott. Pedig ez az egyik olyan hazai fürdő, amit legalább egyszer az életben érdemes kipróbálni. Bár, aki egyszer járt már ott, biztosan visszatér még. Ez nem „csak” egy fürdő – Hévíz a világ egyik legnagyobb, fürdésre is alkalmas meleg vizes termáltava! A víz és az iszap gyógyhatása pedig évszázadok óta ismert: enyhíti a porckopást, gyulladást, idegi fájdalmakat. A lebegés élménye pedig páratlan.

4. Bükfürdő – Ha felejthetetlen élményre vágysz

Bükfürdői Gyógy- és Élménycentrum vize segíthet a mozgásszervi betegségek kezelésében

Fotó: © Wikipédia

A Bükfürdő Gyógy- és Élménycentrum már-már gyógyászati komplexumnak számít. Az itt található kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos gyógyvíz kiváló porckopás, meszesedés és ízületi bántalmak esetén. Több tucat kezelési forma közül lehet választani, a TB pedig sokat támogat közülük.

5. Makó – A gyógyiszap fővárosa