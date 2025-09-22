Digitális Polgári KörÁzsia ExpresszMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
29°C Székesfehérvár

Móric névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Ez az 5 magyar gyógyfürdő csodát tesz a fájó ízületekkel – Ősszel még hatásosabb

Ez az 5 magyar gyógyfürdő csodát tesz a fájó ízületekkel – Ősszel még hatásosabb

gyógyfürdő
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 22. 15:45
izületi fájdalomreuma
Ősz van, egyre hűvösebb az idő. Sajog a térd, fáj a derék és még a nyakad is valahogy könnyebben beáll, mint a fényes napsütés idején. Nem kell rögtön a gyógyszertárba rohanni, majd mindenféle tapaszt és izomlazítót bevetni, elég lehet, ha ellátogatsz hazánk egyik gyógyfürdőjébe. Most hoztunk neked 5 opciót is! Olvass tovább!
Bors
A szerző cikkei

A friss levegő és a gyógyvíz csodát tesznek az ízületekkel. Összegyűjtöttünk 5 vidéki gyógyfürdőt, ahol nemcsak kipihenheted magad, de még a fájdalmak is enyhülhetnek – akár egy hosszú hétvége alatt! 

gyógyfürdő, strandfürdő,
Ez az 5 magyar fürdő csodát tesz a fájó ízületekkel – Zsóry Gyógy- és Strandfürdő
Fotó: © Wikipédia

Lássuk, az 5 gyógyfürdőt, amit érdemes meglátogatnod idén ősszel

1. Zsóry Gyógy- és Strandfürdő – A kénes csoda

Reumától szenvedsz? A mezőkövesdi fürdő kénes gyógyvize segíthet! Hivatalosan is elismert gyógymód reumára, ízületi gyulladásra, sőt még a műtét utáni regenerációt is felgyorsítja. A Zsóry-fürdő ősszel is kellemes, nincs tömeg, a kültéri gyógyvizes medencéből pedig gyönyörű a kilátás. Sőt, akár TB-támogatott kezelések is elérhetők.

Bors tipp: próbáld ki a súlyfürdőt vagy az iszappakolást – csodát tesznek a fájó vállal vagy derékkal!

2. Ceglédi Gyógyfürdő – A Tisza-tó nyugalma  

Cegléd, gyógyfürdő
Ceglédi Gyógyfürdő – Itt a strandolás és a gyógyfürdőzés egyaránt lehetséges
Fotó:  Fotó: YouTube

Ha szereted a meleg fürdőket esténként, a ceglédi gyógyvíz biztosan kedvedre lesz. Tudtad, hogy a gyógyvíz tele van jódos, fluoridos és hidrogén-karbonátos ásványi anyagokkal? Az ilyen fürdőket a mozgásszervi panaszokra még az orvosok is rendszeresen ajánlják. Ősszel különösen pihentető itt eltölteni egy hosszú hétvégét: nincs nyári zsúfoltság, a gyógyulás garantált.

3. Hévízi-tó – A világ egyedülálló természeti kincse

Hévíz, gyógyfürdő
Hévízi gyógyiszap különösen hatásos a reuma ellen
Fotó: Szabó Judit / Zalai Hírlap

Ki ne hallott volna már Hévízről? De nem mindenki járt ott. Pedig ez az egyik olyan hazai fürdő, amit legalább egyszer az életben érdemes kipróbálni. Bár, aki egyszer járt már ott, biztosan visszatér még. Ez nem „csak” egy fürdő – Hévíz a világ egyik legnagyobb, fürdésre is alkalmas meleg vizes termáltava! A víz és az iszap gyógyhatása pedig évszázadok óta ismert: enyhíti a porckopást, gyulladást, idegi fájdalmakat. A lebegés élménye pedig páratlan.

4. Bükfürdő – Ha felejthetetlen élményre vágysz

gyógyfürdő, Bükfürdő, wellness
Bükfürdői Gyógy- és Élménycentrum vize segíthet a mozgásszervi betegségek kezelésében
Fotó: © Wikipédia

A Bükfürdő Gyógy- és Élménycentrum már-már gyógyászati komplexumnak számít. Az itt található kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos gyógyvíz kiváló porckopás, meszesedés és ízületi bántalmak esetén. Több tucat kezelési forma közül lehet választani, a TB pedig sokat támogat közülük.  

5. Makó – A gyógyiszap fővárosa

Makó, hagymatikum, gyógyfürdő, wellness
Makó, Hagymatikum – Az épület Makovecz Imre tervei szerint készült
Fotó: Karnok Csaba /  Délmagyarország

Makó nem csak a tulipános hímzéséről híres. A Maros partján található Makó különlegessége a mélyről jövő marosi gyógyiszap, amit a fürdőben hivatalos terápiaként alkalmaznak. A fájdalomcsillapító iszap és a meleg, jódos gyógyvíz bizonyára a te ízületeidnek is jót fog tenni.

Egy pár napos gyógyfürdős pihenés nem luxus, hanem befektetés az egészségedbe. Te melyikbe látogatsz el legközelebb?

Nézd meg az alábbi videót Hévízről:

Az alábbi cikkeinket se hagyd ki:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu