Ezekkel az egyszerű trükkökkel búcsút mondhatsz a pollenallergia kellemetlen tüneteinek

A pollenallergia tavasszal sokaknál orrfolyást, tüsszögést és szemviszketést okoz.

Néhány egyszerű trükkel érezhetően csökkenthetők a pollenallergia tünetei.

Ha a panaszok erősek vagy elhúzódnak, érdemes orvossal is egyeztetni.

Mi is az a pollen? Egy apró, porszerű anyag, amelyet a fák, füvek és gyomnövények termelnek a szaporodásukhoz. A természet csodás rendszere szerint a pollent a rovarok vagy a szél szállítja, de sajnos a mi orrunk és szemünk sem marad ki a szórásból. Az allergiások immunrendszere ellenségként tekint a pollenre és heves reakcióval védekezik ellene – jön a jól ismert orrfolyás, szemviszketés és tüsszögés, a pollenallergia tünetei.

A pollenallergia esetén tartsd zárva az ablakokat, különösen, ha fúj a szél.

Melyek a pollenallergia tünetei?

Míg egyesek lelkesen fogadják a melegebb időt, mások könnyező szemmel és állandó tüsszögéssel élik meg a tavaszi virágzást. Ha gyakran küzdesz az alábbi tünetekkel, lehet, hogy pollenallergiád van:

viszkető, könnyező, piros szemek;

orrdugulás, orrfolyás;

tüsszögés;

torokkaparás;

fáradtság és fejfájás;

súlyosabb esetben asztmás tünetek, mint légszomj és sípoló légzés.

Növények, amikből bőven jut a levegőbe

Nem minden fa és fű egyformán veszélyes az allergiásokra. Főként a szélbeporzású növények pollenjei okozzák az allergiás betegségeket:

Tavasszal a leggyakoribb tüneteket okozó fák, cserjék: mogyoró, éger, nyár, fűz, nyír, tölgy, kőris és a platán.

Késő tavasszal és kora nyáron: fűfélék, csalánfélék, útifű, vadsóska.

Nyár végén-ősszel: a parlagfű, a fekete üröm, a libatopfélék és a disznóparéjfélék.

5 tipp pollenallergia ellen

Bár teljesen megszabadulni a pollenek okozta kellemetlenségektől nehéz, néhány trükkel csökkentheted a tüneteidet:

Kerüld a reggeli szellőztetést: a pollenkoncentráció reggel a legmagasabb, így inkább estefelé engedj be friss levegőt. Védd a szemed és az orrod: napszemüveg és egy könnyű sál sokat segíthet a pollenek elleni védekezésben. Ne fűnyírózz! Ha teheted, bízd másra a fűnyírást, vagy viselj maszkot közben. Zárt ablakok, tiszta otthon: használj légtisztítót, és tartsd zárva az ablakokat, különösen a szeles napokon. Pollen előrejelzés: ellenőrizd az aktuális pollenjelentéseket, például az NNGYK oldalán és ha magas az érték, próbálj meg minél kevesebb időt tölteni a szabadban.

Gyógymódok és kezelések

Ha a pollenallergia már megnehezíti a mindennapokat, érdemes orvosi segítséget kérni. A háziorvos antihisztamint javasolhat a tüsszögés, az orrfolyás és a szemviszketés csökkentésére, emellett kortikoszteroid tartalmú orrspray is szóba jöhet, amely mérsékli az orrdugulást és az irritációt. Súlyosabb, visszatérő panaszok esetén allergológus által felügyelt immunterápia is rendelkezésre áll, amelynek célja, hogy a szervezet fokozatosan hozzászokjon a pollenekhez.