Ezekkel az egyszerű trükkökkel búcsút mondhatsz a pollenallergia kellemetlen tüneteinek

Ezekkel az egyszerű trükkökkel búcsút mondhatsz a pollenallergia kellemetlen tüneteinek

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 30. 15:45
Ahogy a természet felébred téli álmából, a fák virágba borulnak, a fű zöldell. Ez eddig idillien hangzik, azonban ilyenkor a levegő megtelik apró szemcsével és támad az allergia is. Mutatjuk, mit tehetsz a tavaszi pollenallergia ellen.
Porosz Viktória
  • A pollenallergia tavasszal sokaknál orrfolyást, tüsszögést és szemviszketést okoz.
  • Néhány egyszerű trükkel érezhetően csökkenthetők a pollenallergia tünetei.
  • Ha a panaszok erősek vagy elhúzódnak, érdemes orvossal is egyeztetni.

Mi is az a pollen? Egy apró, porszerű anyag, amelyet a fák, füvek és gyomnövények termelnek a szaporodásukhoz. A természet csodás rendszere szerint a pollent a rovarok vagy a szél szállítja, de sajnos a mi orrunk és szemünk sem marad ki a szórásból. Az allergiások immunrendszere ellenségként tekint a pollenre és heves reakcióval védekezik ellene – jön a jól ismert orrfolyás, szemviszketés és tüsszögés, a pollenallergia tünetei.

Pollenallergia tüneteivel küzdő nő becsukja az ablakot
A pollenallergia esetén tartsd zárva az ablakokat, különösen, ha fúj a szél.
Melyek a pollenallergia tünetei?

Míg egyesek lelkesen fogadják a melegebb időt, mások könnyező szemmel és állandó tüsszögéssel élik meg a tavaszi virágzást. Ha gyakran küzdesz az alábbi tünetekkel, lehet, hogy pollenallergiád van:

  • viszkető, könnyező, piros szemek;
  • orrdugulás, orrfolyás;
  • tüsszögés;
  • torokkaparás;
  • fáradtság és fejfájás;
  • súlyosabb esetben asztmás tünetek, mint légszomj és sípoló légzés.

Növények, amikből bőven jut a levegőbe

Nem minden fa és fű egyformán veszélyes az allergiásokra. Főként a szélbeporzású növények pollenjei okozzák az allergiás betegségeket:

  • Tavasszal a leggyakoribb tüneteket okozó fák, cserjék: mogyoró, éger, nyár, fűz, nyír, tölgy, kőris és a platán.
  • Késő tavasszal és kora nyáron: fűfélék, csalánfélék, útifű, vadsóska.
  • Nyár végén-ősszel: a parlagfű, a fekete üröm, a libatopfélék és a disznóparéjfélék.

5 tipp pollenallergia ellen

Bár teljesen megszabadulni a pollenek okozta kellemetlenségektől nehéz, néhány trükkel csökkentheted a tüneteidet:

  1. Kerüld a reggeli szellőztetést: a pollenkoncentráció reggel a legmagasabb, így inkább estefelé engedj be friss levegőt.
  2. Védd a szemed és az orrod: napszemüveg és egy könnyű sál sokat segíthet a pollenek elleni védekezésben.
  3. Ne fűnyírózz! Ha teheted, bízd másra a fűnyírást, vagy viselj maszkot közben.
  4. Zárt ablakok, tiszta otthon: használj légtisztítót, és tartsd zárva az ablakokat, különösen a szeles napokon.
  5. Pollen előrejelzés: ellenőrizd az aktuális pollenjelentéseket, például az NNGYK oldalán és ha magas az érték, próbálj meg minél kevesebb időt tölteni a szabadban.

Gyógymódok és kezelések

Ha a pollenallergia már megnehezíti a mindennapokat, érdemes orvosi segítséget kérni. A háziorvos antihisztamint javasolhat a tüsszögés, az orrfolyás és a szemviszketés csökkentésére, emellett kortikoszteroid tartalmú orrspray is szóba jöhet, amely mérsékli az orrdugulást és az irritációt. Súlyosabb, visszatérő panaszok esetén allergológus által felügyelt immunterápia is rendelkezésre áll, amelynek célja, hogy a szervezet fokozatosan hozzászokjon a pollenekhez.

Az orvosi kezelések mellett otthon is lehet enyhíteni a tüneteket. A gyógynövényteák közül a ginkgo, a máriatövis, a vöröshere, a csalán és a cickafark is gyulladáscsökkentő hatású, ezért jól beilleszthetők a napi rutinba pollenallergia idején. Az orrjáratok sós, langyos vizes átöblítése Neti-kannával vagy hasonló eszközzel szintén hatékony megoldás, mert segít eltávolítani a lerakódott pollent. 

A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.

Allergia okok, tünetek, anafilaxia, kezelési módok az alábbi videóban:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu