Te is orrspray-függő vagy? Így szokhatsz le róla egyszerűen

A tartós orrdugulás nagyon kellemetlenné tud válni, hiszen amellett, hogy megfoszt az illat- és ízélményektől, gyakran az éjszakákat is megkeseríti, valamint negatívan hat a közérzetre. Ilyen esetben a legtöbben vény nélkül kapható, azonnali megoldást nyújtó készítményekhez nyúlnak, abba azonban sokan nem gondolnak bele, hogy a termékek tartós használata következtében orrspray-függőség alakulhat ki.
Az orrcseppek és orrspray-k lényege, hogy villámgyorsan fejtsék ki hatásukat és szinte azonnali megkönnyebbülést nyújtsanak a betegnek. Amikor az orr nyálkahártyájára permetezzük a vegyületet, az erek összeszűkülnek, a nyálkahártya duzzanata csillapodik, így rövid időn belül levegőhöz jutunk. Ez a felemelő érzés azonban csak ideig-óráig tart, aztán visszatér a kellemetlen tünet.
Az orrspray-t legfeljebb néhány hétig, napi 3-4 alkalommal szabad használni, a gyógyulási időszak végén pedig eltenni a fiók mélyére. Amennyiben nem így teszel, a készítmény túlzott alkalmazásának mellékhatásait fogod már csak kezelni. Ahogy ugyanis elmúlik a szer hatása, az egész folyamat kezdődik elölről, idővel pedig egyre sűrűbben és nagyobb adagokra lesz majd szükséged, holott már kigyógyultál a betegségből.
„Vannak, akiknek óránként kell használniuk ezeket a készítményeket” – magyarázta TikTok-oldalán dr. Sooj, aki szerint ezen a ponton borzalmas erőfeszítés kell ahhoz, hogy valaki letegye az orrspray-t. A szakértő kiemelte, hogy hónapokig, vagy akár egy évig is elhúzódhat a szenvedés. „A probléma az, hogy amint a spray hatása elmúlik, a vér visszaáramlik az orrba és a dugulás sokkal erősebben és gyorsabban tér vissza” – figyelmeztetett az orvos.
Ha az orrspray alkalmazása rendszeressé válik, már egy-két hét is elegendő ahhoz, hogy függővé válj. A káros szokás jelei szembeötlőek, hiszen éjszaka arra ébredhetsz, hogy nem kapsz levegőt, sőt akár már lefekvés előtt is késztetést érezhetsz arra, hogy fújj egyet az orrodba. Mindez odáig fajulhat, hogy már csak akkor érzed magad komfortosan, ha a táskádban vagy a zsebedben mindig ott lapul egy üvegcse. Sokan ilyenkor azzal áltatják magukat, hogy az elhúzódó allergia vagy megfázás miatt nem akarnak még megválni a függőséget okozó szertől.
Az orrspray hosszú távú használatának káros egészségügyi hatásai lehetnek, mivel az abban található anyagok megakadályozzák a nyálkahártya természetes működését, ezzel károsítva az orr tisztítórendszerét. Ennek következtében egy idő után a nyálkahártya nem fogja tudni ellátni a feladatát és megszűrni a szennyező anyagokat, így megnő a vírusokkal és baktériumokkal szembeni érzékenysége is.
Szélsőséges esetben atrófiás rhinitis nevű állapot lép fel, ami azt jelenti, hogy az orrnyálkahártya jelentősen elsorvad és zöldes, kórokozókkal teli pörkösödés alakul ki a légzőszervben, ami büdös szagot áraszt.
A függőségről való leszokáshoz kellő kitartásra és türelemre van szükség. Az egyik módja, hogy fokozatosan csökkentjük az adagolást, vagyis napról napra növeljük 1-2 órával a fújások között eltelt időt. Az orrnyálkahártya kiszáradása miatt érdemes tengervizes orrspray-vel vagy különböző kenőcsökkel hidratálni az orr belsejét. A leszokás ciklusában szükség lehet szteroid tartalmú orrcseppre is, így mindenképpen érdemes kikérni egy szakorvos véleményét.
Egy orrspray függő vallomása:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.