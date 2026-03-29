Megszakad a szíved? A bánat akár halálos is lehet

A megtört szív szindróma tünetei szinte teljesen megegyeznek a szívinfarktus jeleivel.

A szindróma leggyakrabban erős érzelmi vagy fizikai stressz után alakul ki.

Többnyire átmeneti állapot, de sürgős kivizsgálást igényel.

A Takotsubo cardiomyopathia, közismertebb nevén a megtört szív szindróma hasonló tünetekkel jár, mint egy szívroham. Ez az állapot azonban a szív átmeneti működési zavara, amelyet leggyakrabban extrém érzelmi vagy fizikai stressz vált ki. A tünetek ijesztőek, a lefolyása szerencsére enyhébb, de a kivizsgálás ebben az esetben is elengedhetetlen.

Megtört szív szindróma tünetei hasonlóak az infarktushoz

Megtört szív szindróma vagy szívinfarktus?

A panaszok hirtelen indulnak, és szinte teljesen megegyeznek az akut szívinfarktus tüneteivel:

erős, szorító mellkasi fájdalom

nehézlégzés

szapora vagy szabálytalan szívverés

verejtékezés

intenzív szorongás

Az EKG eltérést mutathat, a laborértékek is jelezhetnek szívizom-érintettséget. A legfőbb különbség a koszorúerek állapotában van. Infarktus esetén elzáródás okozza a problémát, Takotsubo cardiomyopathia során viszont az erek nem záródnak el teljesen. A szív bal kamrája gyengül el átmenetileg, és nem képes hatékonyan pumpálni. A név japán eredetű: a képalkotó vizsgálatokon a szív formája egy polipcsapdára emlékeztető edényhez hasonlíthat.

Kik a leginkább érintettek?

Az esetek döntő többsége 50 év feletti nőknél fordul elő. A menopauza utáni időszak különösen érzékeny periódus, feltehetően az ösztrogén védőhatásának csökkenése miatt. Férfiaknál is előfordul, de jóval ritkábban.

A kiváltó ok szinte mindig egy erős stresszhatás:

egy szeretett személy elvesztése

komoly baleset vagy műtét

súlyos diagnózis

erős vita vagy sokkhatás

asztmás roham vagy hirtelen vérnyomásesés

bizonyos gyógyszerek hirtelen elhagyása

A háttérben valószínűleg a stresszhormonok – például az adrenalin – hirtelen megugrása áll. Ezek átmenetileg károsíthatják a szívizomsejteket és befolyásolhatják a koszorúerek működését.

Hogyan derül ki, hogy nem infarktus?

Mivel a tünetek alapján nem lehet különbséget tenni, minden esetben az infarktus kizárása az első lépés. Ez gyakran szívkatéterezéssel történik, amely során láthatóvá válik, hogy nincs jelentős ér-elzáródás. Ezt követheti szívultrahang vagy MR-vizsgálat, amely kimutatja a jellegzetes falmozgászavart. A diagnózis azért is lényeges, mert bár az állapot általában átmeneti, szövődmények előfordulhatnak. Ritkán szívelégtelenség, szívritmuszavar vagy tüdőödéma is kialakulhat.