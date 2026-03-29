Megszakad a szíved? A bánat akár halálos is lehet

A Takotsubo cardiomyopathia, közismertebb nevén a megtört szív szindróma hasonló tünetekkel jár, mint egy szívroham. Ez az állapot azonban a szív átmeneti működési zavara, amelyet leggyakrabban extrém érzelmi vagy fizikai stressz vált ki. A tünetek ijesztőek, a lefolyása szerencsére enyhébb, de a kivizsgálás ebben az esetben is elengedhetetlen.
A panaszok hirtelen indulnak, és szinte teljesen megegyeznek az akut szívinfarktus tüneteivel:
Az EKG eltérést mutathat, a laborértékek is jelezhetnek szívizom-érintettséget. A legfőbb különbség a koszorúerek állapotában van. Infarktus esetén elzáródás okozza a problémát, Takotsubo cardiomyopathia során viszont az erek nem záródnak el teljesen. A szív bal kamrája gyengül el átmenetileg, és nem képes hatékonyan pumpálni. A név japán eredetű: a képalkotó vizsgálatokon a szív formája egy polipcsapdára emlékeztető edényhez hasonlíthat.
Az esetek döntő többsége 50 év feletti nőknél fordul elő. A menopauza utáni időszak különösen érzékeny periódus, feltehetően az ösztrogén védőhatásának csökkenése miatt. Férfiaknál is előfordul, de jóval ritkábban.
A kiváltó ok szinte mindig egy erős stresszhatás:
A háttérben valószínűleg a stresszhormonok – például az adrenalin – hirtelen megugrása áll. Ezek átmenetileg károsíthatják a szívizomsejteket és befolyásolhatják a koszorúerek működését.
Mivel a tünetek alapján nem lehet különbséget tenni, minden esetben az infarktus kizárása az első lépés. Ez gyakran szívkatéterezéssel történik, amely során láthatóvá válik, hogy nincs jelentős ér-elzáródás. Ezt követheti szívultrahang vagy MR-vizsgálat, amely kimutatja a jellegzetes falmozgászavart. A diagnózis azért is lényeges, mert bár az állapot általában átmeneti, szövődmények előfordulhatnak. Ritkán szívelégtelenség, szívritmuszavar vagy tüdőödéma is kialakulhat.
Nincs egységes, minden esetben alkalmazott terápia. A kezelés többnyire a szívelégtelenségben is használt gyógyszereken alapul, például béta-blokkolókon, ACE-gátlókon vagy vízhajtókon. Ezek segítenek tehermentesíteni a szívet és mérsékelni a stresszhormonok hatását. A betegek többsége néhány héten belül jelentős javulást mutat, és a szív működése rendeződik. Ritkán előfordulhat ismételt epizód, különösen, ha újabb erős stresszhatás éri a beteget. Emiatt fontos a hosszabb távú kontroll és a stresszkezelés.
A megtört szív szindróma kézzelfogható bizonyítéka annak, hogy az érzelmi megterhelésnek valódi élettani következménye lehet. A tartós stressz csökkentése, a rendszeres mozgás, a relaxáció és szükség esetén pszichés támogatás mind hozzájárulhat a kockázat mérsékléséhez. Egy dolgot azonban nem szabad elfelejteni: ha hirtelen jelentkező mellkasi fájdalmat, fulladást vagy szapora szívverést tapasztalsz, azonnal orvosi segítségre van szükség. A megtört szív szindróma kezelhető, de először mindig ki kell zárni az életveszélyes állapotokat.
