Megszakad a szíved? A bánat akár halálos is lehet

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 29. 10:15
Ha egy váratlan veszteség után hirtelen mellkasi fájdalom jelentkezik, mindenki infarktusra gondol. Pedig létezik egy másik jelenség, ami hasonló tüneteket produkál: a megtört szív szindróma. Mi ez és mennyire veszélyes? Kiket érint és hogy lehet megelőzni? Olvass tovább és eláruljuk!
Porosz Viktória
  • A megtört szív szindróma tünetei szinte teljesen megegyeznek a szívinfarktus jeleivel.
  • A szindróma leggyakrabban erős érzelmi vagy fizikai stressz után alakul ki.
  • Többnyire átmeneti állapot, de sürgős kivizsgálást igényel.

A Takotsubo cardiomyopathia, közismertebb nevén a megtört szív szindróma hasonló tünetekkel jár, mint egy szívroham. Ez az állapot azonban a szív átmeneti működési zavara, amelyet leggyakrabban extrém érzelmi vagy fizikai stressz vált ki. A tünetek ijesztőek, a lefolyása szerencsére enyhébb, de a kivizsgálás ebben az esetben is elengedhetetlen.

Megtört szív szindróma tünetei hasonlóak az infarktushoz
Megtört szív szindróma vagy szívinfarktus?

A panaszok hirtelen indulnak, és szinte teljesen megegyeznek az akut szívinfarktus tüneteivel:

Az EKG eltérést mutathat, a laborértékek is jelezhetnek szívizom-érintettséget. A legfőbb különbség a koszorúerek állapotában van. Infarktus esetén elzáródás okozza a problémát, Takotsubo cardiomyopathia során viszont az erek nem záródnak el teljesen. A szív bal kamrája gyengül el átmenetileg, és nem képes hatékonyan pumpálni. A név japán eredetű: a képalkotó vizsgálatokon a szív formája egy polipcsapdára emlékeztető edényhez hasonlíthat.

Kik a leginkább érintettek?

Az esetek döntő többsége 50 év feletti nőknél fordul elő. A menopauza utáni időszak különösen érzékeny periódus, feltehetően az ösztrogén védőhatásának csökkenése miatt. Férfiaknál is előfordul, de jóval ritkábban.

A kiváltó ok szinte mindig egy erős stresszhatás:

  • egy szeretett személy elvesztése
  • komoly baleset vagy műtét
  • súlyos diagnózis
  • erős vita vagy sokkhatás
  • asztmás roham vagy hirtelen vérnyomásesés
  • bizonyos gyógyszerek hirtelen elhagyása

A háttérben valószínűleg a stresszhormonok – például az adrenalin – hirtelen megugrása áll. Ezek átmenetileg károsíthatják a szívizomsejteket és befolyásolhatják a koszorúerek működését.

Hogyan derül ki, hogy nem infarktus?

Mivel a tünetek alapján nem lehet különbséget tenni, minden esetben az infarktus kizárása az első lépés. Ez gyakran szívkatéterezéssel történik, amely során láthatóvá válik, hogy nincs jelentős ér-elzáródás. Ezt követheti szívultrahang vagy MR-vizsgálat, amely kimutatja a jellegzetes falmozgászavart. A diagnózis azért is lényeges, mert bár az állapot általában átmeneti, szövődmények előfordulhatnak. Ritkán szívelégtelenség, szívritmuszavar vagy tüdőödéma is kialakulhat.

A stressz csökkentésével sokat tehetünk egészségünkért
Csökkenteni kell a stresszt

Nincs egységes, minden esetben alkalmazott terápia. A kezelés többnyire a szívelégtelenségben is használt gyógyszereken alapul, például béta-blokkolókon, ACE-gátlókon vagy vízhajtókon. Ezek segítenek tehermentesíteni a szívet és mérsékelni a stresszhormonok hatását. Ezek segítik a szív munkáját és mérséklik a stresszhormonok hatását. A betegek többsége néhány héten belül jelentős javulást mutat, és a szív működése rendeződik. Ritkán előfordulhat ismételt epizód, különösen, ha újabb erős stresszhatás éri a beteget. Emiatt fontos a hosszabb távú kontroll és a stresszkezelés.

A test és a lélek kapcsolata 

A megtört szív szindróma kézzelfogható bizonyítéka annak, hogy az érzelmi megterhelésnek valódi élettani következménye lehet. A tartós stressz csökkentése, a rendszeres mozgás, a relaxáció és szükség esetén pszichés támogatás mind hozzájárulhat a kockázat mérsékléséhez. Egy dolgot azonban nem szabad elfelejteni: ha hirtelen jelentkező mellkasi fájdalmat, fulladást vagy szapora szívverést tapasztalsz, azonnal orvosi segítségre van szükség. A megtört szív szindróma kezelhető, de először mindig ki kell zárni az életveszélyes állapotokat.

A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.

Szó szerint belehalhatsz ha összetörik a szíved, nézd meg az alábbi videót:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
