Teofil névnapja

Ebbe a betegségbe halnak bele a legtöbben karácsonykor

karácsony
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 20. 13:45
szívrohamstresszbetegségünnep
Az ünnepek a pihenésről, a családról és a szeretetről szólnak, legalábbis elméletben. A ünnepi szívszindróma azonban arra figyelmeztet, hogy a túlzott stressz és alkoholfogyasztás komoly veszélyt jelenthet a szívre. Egy kis odafigyeléssel azonban elkerülhető, hogy a karácsony tragédiába torkolljon.
Szabó Eszter Sára
A szerző cikkei

A karácsonyi időszakot sokan a szeretet, a család és a pihenés idejének tartják, mégis, statisztikák szerint ez az év egyik legveszélyesebb időszaka a szív- és érrendszeri betegségek szempontjából. Az ünnepi szívszindróma egy olyan állapot, amely gyakran egészséges embereknél is hirtelen jelentkezhet, és súlyos szívritmuszavarokhoz, sőt akár halálhoz is vezethet.

ünnepi szívszindróma férfi karácsonykor
Az ünnepi szívszindróma a túlzott alkoholfogyasztással hozható összefüggésbe / Fotó: voronaman /  Shutterstock 
  • A karácsonyi időszak kiemelten veszélyes lehet a szívünkre nézve.
  • Az ünnepi szívszindróma egy szívritmuszavar, melyet leginkább a túlzott alkoholfogyasztás vált ki, de a betegség kialakulásában közrejátszik a stressz is.
  • Nagyobb a kockázat a 65 év felettieknél.
  • Az ünnepi szívszindróma tünetei közé tartozik a szívdobogásérzés, mellkasi fájdalom, légszomj, szédülés, ájulás.

Mi az ünnepi szívszindróma?

Az ünnepi szívszindróma olyan szívritmuszavar, leggyakrabban pitvarfibrilláció, amelyet jellemzően túlzott alkoholfogyasztás vált ki, különösen az ünnepi időszakban. A jelenséget először 1978-ban írták le, amikor megfigyelték, hogy egészséges embereknél, akik nagy mennyiségű alkoholt fogyasztottak rövid idő alatt, hirtelen szívritmuszavarok léptek fel. Az állapotot azóta is az ünnepi időszakhoz kötik, mivel ilyenkor gyakoribb a túlzott alkoholfogyasztás és a stressz.

Miért veszélyes?

Bár az ünnepi szívszindróma gyakran átmeneti, és a szívritmuszavarok maguktól rendeződnek, az állapot súlyos szövődményekhez vezethet, különösen, ha nem ismerik fel időben. A pitvarfibrilláció növeli a vérrögképződés kockázatát, ami stroke-hoz vagy szívrohamhoz vezethet. Emellett a szívizom gyengülése, szívelégtelenség és más szívbetegségek is kialakulhatnak. 

Kik a leginkább veszélyeztetettek?

Az ünnepi szívszindróma bárkinél előfordulhat, de bizonyos csoportoknál nagyobb a kockázat: 65 év felettiek, vagyis az idősebb korosztályban gyakoribbak a szív- és érrendszeri betegségek, így náluk nagyobb a komplikációk esélye. A szívbetegségben szenvedők is jobban érintettek. Akiknek már van diagnosztizált szívproblémájuk, azoknál a túlzott alkoholfogyasztás súlyosbíthatja az állapotot.
Az alkoholt ritkán fogyasztók, akik ritkán isznak, de az ünnepek alatt hirtelen nagy mennyiségű alkoholt fogyasztanak, különösen veszélyeztetettek. A stresszes életmódot követő embereket is jobban megterhelheti ez az időszak. Az ünnepi készülődés, a családi kötelezettségek és az anyagi terhek mind növelhetik a stresszt, ami hozzájárulhat a szívritmuszavarok kialakulásához.

Hogyan ismerjük fel?

Az ünnepi szívszindróma tünetei közé tartozik:

  • Szívdobogásérzés: gyors vagy rendszertelen szívverés.
  • Mellkasi fájdalom: nyomás vagy fájdalom a mellkasban.
  • Légszomj: nehézlégzés vagy fulladásérzés.
  • Szédülés, ájulás: az agy csökkent oxigénellátása miatt.    
  • Fáradtság: általános gyengeség, kimerültség érzése.

Ha ezek közül bármelyik tünetet észleljük, különösen alkoholfogyasztás után, azonnal forduljunk orvoshoz.

Így előzhetjük meg

  • Mértékletes alkoholfogyasztás: kerüljük a túlzott alkoholfogyasztást, különösen, ha nem vagyunk hozzászokva.
  • Egészséges étkezés: figyeljünk a kiegyensúlyozott, nem túl zsíros és sós ételek fogyasztására.
  • Stresszkezelés: próbáljunk meg pihenni, relaxálni, és ne vállaljunk túl sokat az ünnepek alatt.
  • Rendszeres testmozgás: a mozgás segít csökkenteni a stresszt és javítja a szív egészségét.
  • Megfelelő alvás: biztosítsunk elegendő pihenést a szervezetünknek.

Az ünnepi szívszindróma egy valós és potenciálisan veszélyes állapot, amelyre különösen az ünnepi időszakban kell odafigyelnünk. A megelőzés kulcsa a mértékletesség és a tudatosság. Ha odafigyelünk az életmódunkra, és időben felismerjük a figyelmeztető jeleket, jelentősen csökkenthetjük a kockázatot, és biztonságosan élvezhetjük az ünnepeket.

(A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.)

