Ebbe a betegségbe halnak bele a legtöbben karácsonykor

A karácsonyi időszakot sokan a szeretet, a család és a pihenés idejének tartják, mégis, statisztikák szerint ez az év egyik legveszélyesebb időszaka a szív- és érrendszeri betegségek szempontjából. Az ünnepi szívszindróma egy olyan állapot, amely gyakran egészséges embereknél is hirtelen jelentkezhet, és súlyos szívritmuszavarokhoz, sőt akár halálhoz is vezethet.

Az ünnepi szívszindróma a túlzott alkoholfogyasztással hozható összefüggésbe / Fotó: voronaman / Shutterstock

A karácsonyi időszak kiemelten veszélyes lehet a szívünkre nézve.

Az ünnepi szívszindróma egy szívritmuszavar, melyet leginkább a túlzott alkoholfogyasztás vált ki, de a betegség kialakulásában közrejátszik a stressz is.

Nagyobb a kockázat a 65 év felettieknél.

Az ünnepi szívszindróma tünetei közé tartozik a szívdobogásérzés, mellkasi fájdalom, légszomj, szédülés, ájulás.

Mi az ünnepi szívszindróma?

Az ünnepi szívszindróma olyan szívritmuszavar, leggyakrabban pitvarfibrilláció, amelyet jellemzően túlzott alkoholfogyasztás vált ki, különösen az ünnepi időszakban. A jelenséget először 1978-ban írták le, amikor megfigyelték, hogy egészséges embereknél, akik nagy mennyiségű alkoholt fogyasztottak rövid idő alatt, hirtelen szívritmuszavarok léptek fel. Az állapotot azóta is az ünnepi időszakhoz kötik, mivel ilyenkor gyakoribb a túlzott alkoholfogyasztás és a stressz.

Miért veszélyes?

Bár az ünnepi szívszindróma gyakran átmeneti, és a szívritmuszavarok maguktól rendeződnek, az állapot súlyos szövődményekhez vezethet, különösen, ha nem ismerik fel időben. A pitvarfibrilláció növeli a vérrögképződés kockázatát, ami stroke-hoz vagy szívrohamhoz vezethet. Emellett a szívizom gyengülése, szívelégtelenség és más szívbetegségek is kialakulhatnak.

Kik a leginkább veszélyeztetettek?

Az ünnepi szívszindróma bárkinél előfordulhat, de bizonyos csoportoknál nagyobb a kockázat: 65 év felettiek, vagyis az idősebb korosztályban gyakoribbak a szív- és érrendszeri betegségek, így náluk nagyobb a komplikációk esélye. A szívbetegségben szenvedők is jobban érintettek. Akiknek már van diagnosztizált szívproblémájuk, azoknál a túlzott alkoholfogyasztás súlyosbíthatja az állapotot.

Az alkoholt ritkán fogyasztók, akik ritkán isznak, de az ünnepek alatt hirtelen nagy mennyiségű alkoholt fogyasztanak, különösen veszélyeztetettek. A stresszes életmódot követő embereket is jobban megterhelheti ez az időszak. Az ünnepi készülődés, a családi kötelezettségek és az anyagi terhek mind növelhetik a stresszt, ami hozzájárulhat a szívritmuszavarok kialakulásához.