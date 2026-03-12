Az orvosok szerint is nagyon veszélyes a ritkán tisztított kulacs – Így előzd meg a nagyobb bajt

Mindannyian jól tudjuk, hogy a hidratáltság nélkülözhetetlen, ami az egészséges életmód térnyerésével rendkívül fontossá vált. A gyerekek az iskolába, a sport szerelmesei az edzőterembe, sokan pedig a munkahelyükre viszik magukkal a kulacsukat. Ez persze nagyon dicsérendő, azonban sokan bele sem gondolnak abba, hogy mennyit árthatnak maguknak, ha nem tisztítják azt rendszeresen.
Furcsa ízt érzel a kulacsodban, de inkább figyelmen kívül hagyod? Ne tedd! Az újrafelhasználható palackok ugyanis rengeteg káros mennyiségű baktériumot hordozhatnak, ami komoly egészségügyi kockázattal járhat. Csak vegyük alapul azt a tényt, hogy ezekben a tárolókban jóval több baktérium élhet, mint egy WC-ülőkén. Dr. Yuriko Fukuta belgyógyász korábban azt nyilatkozta, hogy kellemetlen következményekkel jár, ha a baktériumok elszaporodnak az üvegben. Az orvos szerint a fém vagy üveg opciók higiénikusabbak lehetnek, mint a műanyagok, emellett pedig fontos tudni, hogy a melegen hagyott üveg még jobban felgyorsíthatja a baktériumok szaporodását.
Te melyiket preferálod: az acélt, az üveget vagy a műanyagot? Eláruljuk, hogyan tisztítsd meg a kulacsodat.
Acélpalack: az acélból készült opciók sokkal higiénikusabbak, mint a műanyag verziók, azonban rendszeresen kell őket tisztítani. Mivel az acél ellenáll a korróziónak és nem repedezik, megnehezíti a baktériumok bejutását az apróbb repedésekbe. Egy 2018-as tanulmány szerint egy csapvizes vagy szappanos öblítéssel nagyjából egyforma hatást érhetsz el.
Üvegpalack: bár egészségi szempontból jobb, mint a műanyag változat, az előzőhöz hasonlóan gyakori takarítás igényelnek. A borostyánszínű üvegpalack azonban sokkal jobb, mint az átlátszó, mivel az utóbbi könnyedén átengedi a hőt és a fényt, ami kedvez a baktériumok szaporodásának. Tisztítsd meg vízzel és szappannal, de a mosogatógépbe is bedobhatod.
Kemény műanyag vizespalack: ez talán a legrosszabb opció mind közül, ezért célszerű nagyon gyakran tisztítani. Ezek a palackok ugyanis könnyedén elnyelik és megtartják az ízeket, a szagokat és persze a baktériumokat. Tisztítsd meg szappanos vízzel, amihez használhatsz citromot vagy szódabikarbónát is, melyek a természetes szagtalanító szerepét töltik be.
A természetes oldathoz csupán 1 evőkanál szódabikarbónára lesz szükséged, illetve ugyanennyi vízre. Az ebből létrejött keverékkel súrold át a palackod belsejét, majd alaposan öblítsd ki!
Az alábbi videóból egy nagyon egyszerű trükköt leshetsz el, amivel gyorsan, könnyedén és hatékonyan tisztíthatod ki a kulacsodat:
