Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Gergely névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Az orvosok szerint is nagyon veszélyes a ritkán tisztított kulacs – Így előzd meg a nagyobb bajt

betegség
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 12. 10:15
vizespalackkulacsbaktérium
Napjainkban egyre többen figyelünk a megfelelő hidratáltságra, és szinte mindenhova magunkkal visszük kedvenc vizespalackunkat, ha elmegyünk otthonról. De vajon a tisztításra is ekkora hangsúlyt fektetünk? A ritkán mosott kulacs ugyanis komoly egészségügyi kockázatot rejt magában.
Kelle Fanni
A szerző cikkei

Mindannyian jól tudjuk, hogy a hidratáltság nélkülözhetetlen, ami az egészséges életmód térnyerésével rendkívül fontossá vált. A gyerekek az iskolába, a sport szerelmesei az edzőterembe, sokan pedig a munkahelyükre viszik magukkal a kulacsukat. Ez persze nagyon dicsérendő, azonban sokan bele sem gondolnak abba, hogy mennyit árthatnak maguknak, ha nem tisztítják azt rendszeresen.

Az ablakba állított kulacs.
Te mennyire figyelsz oda a kulacsod megfelelő tisztítására? Fotó: GettyImages
  • A kulacsot, különösen azt, amit napi szinten használsz, érdemes rendszeresen tisztítani.
  • Az újrafelhasználható üvegek rengeteg káros mennyiségű baktériumot hordozhatnak.
  • Az egészségeddel játszol, ha nem figyelsz oda a kulacsod megfelelő tisztaságára.

Miért kell rendszeresen tisztítani a kulacsot? A válasz magáért beszél

Furcsa ízt érzel a kulacsodban, de inkább figyelmen kívül hagyod? Ne tedd! Az újrafelhasználható palackok ugyanis rengeteg káros mennyiségű baktériumot hordozhatnak, ami komoly egészségügyi kockázattal járhat. Csak vegyük alapul azt a tényt, hogy ezekben a tárolókban jóval több baktérium élhet, mint egy WC-ülőkén. Dr. Yuriko Fukuta belgyógyász korábban azt nyilatkozta, hogy kellemetlen következményekkel jár, ha a baktériumok elszaporodnak az üvegben. Az orvos szerint a fém vagy üveg opciók higiénikusabbak lehetnek, mint a műanyagok, emellett pedig fontos tudni, hogy a melegen hagyott üveg még jobban felgyorsíthatja a baktériumok szaporodását.

Ha nem tisztítod a kulacsodat, ezekkel a tünetekkel kell számolnod:

  • Fejfájás
  • Tüsszögés: allergiás reakció
  • Gyomorrontás vagy hányinger
Kulacsot tisztító nő.
Az egészségeddel játszol, ha nem figyelsz oda a kulacsod megfelelő tisztítására. Fotó: GettyImages

Így tisztítsd a kulacsodat típus szerint

Te melyiket preferálod: az acélt, az üveget vagy a műanyagot? Eláruljuk, hogyan tisztítsd meg a kulacsodat.

Acélpalack: az acélból készült opciók sokkal higiénikusabbak, mint a műanyag verziók, azonban rendszeresen kell őket tisztítani. Mivel az acél ellenáll a korróziónak és nem repedezik, megnehezíti a baktériumok bejutását az apróbb repedésekbe. Egy 2018-as tanulmány szerint egy csapvizes vagy szappanos öblítéssel nagyjából egyforma hatást érhetsz el.

Üvegpalack: bár egészségi szempontból jobb, mint a műanyag változat, az előzőhöz hasonlóan gyakori takarítás igényelnek. A borostyánszínű üvegpalack azonban sokkal jobb, mint az átlátszó, mivel az utóbbi könnyedén átengedi a hőt és a fényt, ami kedvez a baktériumok szaporodásának. Tisztítsd meg vízzel és szappannal, de a mosogatógépbe is bedobhatod.

Kemény műanyag vizespalack: ez talán a legrosszabb opció mind közül, ezért célszerű nagyon gyakran tisztítani. Ezek a palackok ugyanis könnyedén elnyelik és megtartják az ízeket, a szagokat és persze a baktériumokat. Tisztítsd meg szappanos vízzel, amihez használhatsz citromot vagy szódabikarbónát is, melyek a természetes szagtalanító szerepét töltik be.

Ezzel a házi praktikával gyerekjáték lesz a kulacstisztítás

A természetes oldathoz csupán 1 evőkanál szódabikarbónára lesz szükséged, illetve ugyanennyi vízre. Az ebből létrejött keverékkel súrold át a palackod belsejét, majd alaposan öblítsd ki!

Az alábbi videóból egy nagyon egyszerű trükköt leshetsz el, amivel gyorsan, könnyedén és hatékonyan tisztíthatod ki a kulacsodat:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu