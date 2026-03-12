Az orvosok szerint is nagyon veszélyes a ritkán tisztított kulacs – Így előzd meg a nagyobb bajt

Mindannyian jól tudjuk, hogy a hidratáltság nélkülözhetetlen, ami az egészséges életmód térnyerésével rendkívül fontossá vált. A gyerekek az iskolába, a sport szerelmesei az edzőterembe, sokan pedig a munkahelyükre viszik magukkal a kulacsukat. Ez persze nagyon dicsérendő, azonban sokan bele sem gondolnak abba, hogy mennyit árthatnak maguknak, ha nem tisztítják azt rendszeresen.

Te mennyire figyelsz oda a kulacsod megfelelő tisztítására? Fotó: GettyImages

A kulacsot, különösen azt, amit napi szinten használsz, érdemes rendszeresen tisztítani.

Az újrafelhasználható üvegek rengeteg káros mennyiségű baktériumot hordozhatnak.

Az egészségeddel játszol, ha nem figyelsz oda a kulacsod megfelelő tisztaságára.

Miért kell rendszeresen tisztítani a kulacsot? A válasz magáért beszél

Furcsa ízt érzel a kulacsodban, de inkább figyelmen kívül hagyod? Ne tedd! Az újrafelhasználható palackok ugyanis rengeteg káros mennyiségű baktériumot hordozhatnak, ami komoly egészségügyi kockázattal járhat. Csak vegyük alapul azt a tényt, hogy ezekben a tárolókban jóval több baktérium élhet, mint egy WC-ülőkén. Dr. Yuriko Fukuta belgyógyász korábban azt nyilatkozta, hogy kellemetlen következményekkel jár, ha a baktériumok elszaporodnak az üvegben. Az orvos szerint a fém vagy üveg opciók higiénikusabbak lehetnek, mint a műanyagok, emellett pedig fontos tudni, hogy a melegen hagyott üveg még jobban felgyorsíthatja a baktériumok szaporodását.

Ha nem tisztítod a kulacsodat, ezekkel a tünetekkel kell számolnod:

Fejfájás

Tüsszögés: allergiás reakció

Gyomorrontás vagy hányinger

Így tisztítsd a kulacsodat típus szerint

Te melyiket preferálod: az acélt, az üveget vagy a műanyagot? Eláruljuk, hogyan tisztítsd meg a kulacsodat.

Acélpalack: az acélból készült opciók sokkal higiénikusabbak, mint a műanyag verziók, azonban rendszeresen kell őket tisztítani. Mivel az acél ellenáll a korróziónak és nem repedezik, megnehezíti a baktériumok bejutását az apróbb repedésekbe. Egy 2018-as tanulmány szerint egy csapvizes vagy szappanos öblítéssel nagyjából egyforma hatást érhetsz el.

Üvegpalack: bár egészségi szempontból jobb, mint a műanyag változat, az előzőhöz hasonlóan gyakori takarítás igényelnek. A borostyánszínű üvegpalack azonban sokkal jobb, mint az átlátszó, mivel az utóbbi könnyedén átengedi a hőt és a fényt, ami kedvez a baktériumok szaporodásának. Tisztítsd meg vízzel és szappannal, de a mosogatógépbe is bedobhatod.