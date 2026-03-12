Lesújtó hír érkezett: meghalt a legendás lemezlovas, Liszeckij László

Egy hónappal azután, hogy Liszeckij László életveszélyesen megsérült a budakeszi munkásszállón történt gázrobbanás utáni tűzben, a szervezete feladta a harcot.
Az egykori lemezlovas, aki a nyolcvanas években a külföldről beszivárgó, rongyosra másolt videókazetták hangalámondásának készítésével vált legendássá, február 13. óta küzdött az életéért a Honvédkórházban. Gerinctörést és súlyos égési sérüléseket szenvedett, az arca felismerhetetlenné vált, de a szerettei és a barátai bíztak a csodában. Ám ez végül nem jött el, Liszeckij László éjjel elhunyt.
A Blikknek a halálhírét fia, Martin erősítette meg. "Szörnyű ez az egész, hogy egy vétlen ember így jár. Édesapám ezelőtt egy hihetetlenül aktív ember volt, az elmúlt években 150 kilóról 70-re fogyott, mert egészséges szeretett volna lenni. Heti hatszor járt edzeni, hol színházba ment, hol a barátaival találkozott" – sorolta Martin. "Tegnap éjjel, úgy éjfél körül hívott a kórház, hogy édesapám elment."
Liszeckij László halálával ötre emelkedett azoknak a száma, akik a szörnyű tragédiában vesztették az életüket. Mint ismert, február 13-án hajnalban gázrobbanás következében egy munkásszálló felső szintjén keletkezett a tűz, s a tetőszerkezet szinte porig égett. A helyszínen három ember vesztette életét, majd később a kórházban a 43 sérült közül az egyik szintén életét vesztette.
