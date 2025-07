Orvos figyelmeztet: durva egészségügyi kockázatot vállalsz, ha nem mosod el a kulacsod minden nap

Egy amerikai orvos komoly figyelmeztetést fogalmazott meg azoknak, akik nem tisztítják rendszeresen az újratölthető vizespalackjukat. A kulacsok a 2010-es években robbantak be a köztudatba – köszönhetően a közösségi média hatásának. Környezetbarátabbak, mint az egyszer használatos társaik, de ami talán még fontosabb: divatcikké váltak. Egyesek akár 45 dollárt (több mint 16 ezer forintot!) is kifizetnek egy letisztult, trendi kulacsért. Igen, sokáig hidegen tartja a napi 1,8 liter vizet – de ha nem tisztítod rendszeresen, akár meg is betegíthet.

Fotó: Pexels

A Los Angeles-i orvos, Dr. Myro Figura a TikTokon hívta fel a figyelmet a helyzet undorító realitására. Egy szimulációs videóra reagált, amely bemutatta, hogyan válhatnak a kedvenc kulacsaink a baktériumok igazi „melegágyává”. Dr. Figura hangsúlyozta, milyen fontos, hogy minden egyes használat után tisztítsuk meg az ivópalackunkat. Egy Water Filter Guru nevű tanulmányt is idézett, amely megdöbbentő eredményt hozott: egy újratölthető kulacs akár 40 ezerszer több baktériumot tartalmazhat, mint egy vécéülőke.

#germs #waterbottle #sanitary ♬ original sound - Dr. Myro Figura, MD @doctormyro Quick Tips to Keep Your Bottle Clean: 1️⃣ Wash daily: Scrub with warm, soapy water after each use. 2️⃣ Deep clean weekly: Use vinegar, baking soda, or run it through the dishwasher (if safe). 3️⃣ Dry it out: Let your bottle air-dry completely before putting the lid back on. 4️⃣ Clean the lid: Don’t forget to scrub the threads, spouts, and rubber seals where germs hide. 5️⃣ Don’t leave water sitting: Empty your bottle when you’re not using it. Keep your water bottle as fresh and clean as the water you drink! 💧✨ 🎥 @veil.tv #health

A baktériumok mennyisége függ a kulacs típusától is. A szívószálas verziókban 14-szer annyi baktérium lehet, mint egy kutyatálban, míg a csőrös változatok háromszor szennyezettebbek, mint egy konyhai mosogató.

Dr. Figura így magyarázta - A kulacsok teteje különösen problémás – ott szeretnek igazán elszaporodni a baktériumok.

Azt is hozzátette, hogy a szennyezett palack akut megbetegedéseket is okozhat, de hosszú távon a penész és a biofilm krónikus betegségekhez is vezethet.

De mielőtt kidobnád a drága H₂O-palackod, van megoldás – a helyes tisztítás.

Hogyan tartsd tisztán a kulacsod?

Dr. Figura szerint a legjobb, ha minden használat után meleg, mosogatószeres vízzel alaposan átsikálod a kulacsot. Igen, minden egyes alkalommal – nem hetente, nem „amikor eszedbe jut”. Ezután hagyd teljesen levegőn megszáradni, mielőtt visszacsavarod a tetejét. Fontos: a tetőt is alaposan tisztítsd ki – különös figyelemmel a menetekre, a csőrökre és a gumitömítésekre, mert ezek a helyek a baktériumok kedvenc búvóhelyei.