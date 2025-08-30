Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
Iskolakezdésre hangolódva - Ezt a 10 szabályt vedd figyelembe a kulacs kiválasztásakor

iskolakezdés
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 30. 14:15
kulacsFanny Magazinegészség
Nyakunkon a tanévkezdés, ezzel együtt pedig az iskolatáskák újratöltése is. Az egyik legfontosabb ilyenkor a tanszerek mellett a megfelelő kulacs kiválasztása. Egy jól megválasztott darab ugyanis a szeptemberi iskolakezdési bosszúságoktól is megkímélhet, ráadásul a gyermek napi vízfogyasztását is pozitívan befolyásolhatja.
Antalfi Krisztina
A szerző cikkei

A legjobb gyerek kulacs kiválasztása nem egy nagy ördöngösség – főleg, ha tudjuk, mire figyeljünk. Egy jól megválasztott darab az iskolakezdéshez nemcsak a folyadékpótlást teszi kényelmesebbé, hanem biztonságosan használható: sok bosszúságtól megkímélheti gyermekünket, nem ázik át miatta a táska, nem törik vagy reped el egy-két használat után. Ráadásul a megfelelő kulacs pozitívan befolyásolhatja a gyermek napi vízfogyasztását is, így egészségesebb szokásokat alakíthat ki. Készüljünk fel kulacsok terén is a sulikezdésre! 

Iskolakezdéskor fontos a jó kulacs kiválasztása
Az iskolakezdés elengedhetetlen kelléke egy megfelelő, gyerekeknek való kulacs is.
Fotó: New Africa /  Shutterstock 

Nyakunkon az iskolakezdés - lényeges a megfelelő kulacs kiválasztása

A gyerekek számára a játék és a kikapcsolódás mindig sokkal izgalmasabb, mint a vízivás, de ha van egy színes, vidám kulacsuk, a folyadékpótlás máris sokkal vonzóbbá válik számukra. Egy jól megválasztott kulacs szinte játékosan segít eltüntetni a napi szükséges víz mennyiséget. Az alábbi cikkben a Fanny magazin összeállította milyen fontos szempontokat érdemes figyelembe venni a megfelelő kulacs vásárlásakor.

  • 1. Cseppmentesen záródjon

A rosszul záródó kulacs eláztathatja a hátizsákot és annak tartalmát, így érdemes mindig kipróbálni a kupakot. A visszacsapó szelepes, pattintós változatok különösen praktikusak.

  • 2. Méretre szabva

Alsósoknak kisebb, 650 ml-es, a felsősöknek nagyobb, 750-1000 ml-es kulacs javasolt. Fontos, hogy könnyen elférjen az iskolatáskában, és a súlya is megfelelő legyen.

  • 3. Nem mindegy, milyen anyagból készült

Az anyagtípus kiválasztásánál figyelembe kell venni a napi használat módját. Népszerű választás a műanyag, de fontos, hogy BPA-mentes legyen – ezt a címkén, a csomagoláson vagy a kulacs alján jelölik –, és ne szívja magába a szagokat és ízeket.

  • 4. Ha első helyen a megfelelő higiénia áll

Az üvegkulacs környezetbarát választás, viszont nehezebb és törékenyebb a társainál. Kisebb, mozgékony gyerekeknek nem ajánlott, hiszen ha eltörik, balesetveszélyes lehet. Egy szilikontok segíthet megóvni a kulacsot, így csökkentve a sérülés kockázatát.

A legjobb gyerek kulacs kiválasztása fontos
Kulacs kiválasztása: praktikus és egészséges eszköz a mindennapokra.
Fotó: Just dance /  Shutterstock 
  • 5. Strapabíró fém

A rozsdamentes acél kivitel jól tartja a hő, így meleg italokhoz kiváló választás az őszi-téli napokon. Ráadásul az élelmiszeripari minőségű acélból készült kulacsból nem oldódnak ki egészségre ártalmas anyagok – szemben az olcsóbb fémváltozatokkal, amelyekből nikkel vagy alumínium is a folyadékba kerülhet.

  • 6. Egyszerűen tisztán tartható

A sok apró alkatrész megnehezíti a mosogatást, ezért érdemes egyszerű felépítésű, könnyen szétszerelhető modellt választani, amit könnyen tisztán tudunk tartani. A szívószálas kialakítású típusok helyett válasszunk széles szájú kulacsot.

  • 7. Kiszűri a vízből a szennyeződéseket

Hasznos extra lehet például a beépített vízszűrő, amely csökkenti a vízben található klór, szennyeződések és kellemetlen ízek mennyiségét, így tisztább, frissebb ivóvizet biztosíthatunk gyermekünk számára.

  • 8. Maximális hőszigetelés

A dupla falú, vákuumszigetelt kulacs hosszú ideig megőrzi az ital hőmérsékletét – télen melegen, nyáron hűsen tartja. A belső és külső fal közötti vákuum minimálisra csökkenti a hőátadást, így az iskolában vagy sportolás közben is kellemes hőfokon ihat belőle a gyermek.

  • 9. Gyümölcsös frissesség varázsa

Ha szeretnénk, hogy a gyermek több folyadékot fogyasszon, de kerülnénk a bolti üdítőket, akkor remel megoldás az infuser kulacs, aminek a közepén található perforált rekeszbe gyümölcsöt, mentalevelet vagy más finomságot tehetünk, így a víz friss, ízesített lesz – cukor nélkül.

  • 10. A kézfejéhez igazodik

Legyen könnyen nyitható, jól megfogható, csúszásmentes felületű. Az ergonomikus forma segíti az önálló használatot.

További remek tippekért érdemes megnézni ezt a videót is:

