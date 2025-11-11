Hasmenésed van a stressztől? Kellemetlen, de van rá megoldás

Bár a hasmenést legtöbben valamilyen vírushoz vagy romlott ételhez kötik, valójában egy másik, kevésbé látványos ok is állhat mögötte: a stressz. Sokan tapasztalják, hogy stresszes helyzetekben – például egy fontos megbeszélés, fellépés, vagy akár csak egy kellemetlen beszélgetés előtt – hirtelen rájuk tör a hasmenés. Ez nem véletlen, a testünk ugyanis egy szorosan összekapcsolt rendszer: amit az agyunk észlel, azt a beleink is megérzik.

Stresszes helyzetekben könnyen jelentkezik hasmenés. Fotó: fizkes / Shutterstock

Miért okoz hasmenést a stressz?

A válasz a „második agyban” rejlik – ez a bélrendszerben található ideghálózat, amelyet enterikus idegrendszernek hívnak. Több mint 100 millió idegsejt dolgozik ott azon, hogy minden rendben legyen az emésztésünkkel. Amikor stresszesek vagyunk, az agy stresszhormonokat – például adrenalint és kortizolt – szabadít fel. Ezek a hormonok felpörgetik a szívverést, emelik a vércukorszintet, és közben az emésztést is felborítják. A bélmozgás felgyorsul, az emésztőrendszer pedig elég idő hiányában nem tudja elszívni a vizet az ételből – így lesz a végeredmény laza, vizes széklet.

Mindenkinél jelentkezik?

Ez is éppolyan egyéni, mint az, hogy ki mennyire izgul nyilvános beszéd előtt. Van, akinek hasmenése lesz tőle, másnak gyomorfájdalma vagy haspuffadása; de akadnak olyan szerencsések is, akik különösebb stressz nélkül kiállnak egy nagyobb közönség elé. A „stressz-hasmenés”tehát nem feltétlenül jelent betegséget, ám olyan is előfordulhat, hogy komolyabb bélprobléma van a háttérben, például irritábilis bél szindróma (IBS) vagy gyulladásos bélbetegség (IBD).

Mikor gyanakodj komolyabb bajra?

A stressz okozta hasmenés általában rövid ideig tart, és egy adott helyzethez köthető, például egy vizsgához, utazáshoz, vagy állásinterjúhoz. Ha viszont rendszeresen tapasztalod, különösen más tünetekkel együtt, érdemes orvoshoz fordulni.

Figyelmeztető jelek lehetnek:

láz

véres vagy fekete széklet

hasi görcsök, erős fájdalom

hasmenés, ami több napig nem múlik

kiszáradás jelei (szájszárazság, fáradtság, sötét vizelet)

Ha ezek közül bármelyik jelentkezik, ne csak a stresszre fogd, irány az orvos.