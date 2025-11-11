Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
Hasmenésed van a stressztől? Kellemetlen, de van rá megoldás

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 11. 10:15
Prezentáció előtt, állásinterjú napján vagy egy első randin hirtelen rád tör a vécére menés kényszere? Nem vagy ezzel egyedül. A stressz gyakran hasmenés formájában jelentkezik, de mutatjuk, mit tehetsz ellene.
Porosz Viktória
Bár a hasmenést legtöbben valamilyen vírushoz vagy romlott ételhez kötik, valójában egy másik, kevésbé látványos ok is állhat mögötte: a stressz. Sokan tapasztalják, hogy stresszes helyzetekben – például egy fontos megbeszélés, fellépés, vagy akár csak egy kellemetlen beszélgetés előtt – hirtelen rájuk tör a hasmenés. Ez nem véletlen, a testünk ugyanis egy szorosan összekapcsolt rendszer: amit az agyunk észlel, azt a beleink is megérzik.

Stresszes helyzetekben könnyen jelentkezik hasmenés. Fotó: fizkes /  Shutterstock 

Miért okoz hasmenést a stressz?

A válasz a „második agyban” rejlik – ez a bélrendszerben található ideghálózat, amelyet enterikus idegrendszernek hívnak. Több mint 100 millió idegsejt dolgozik ott azon, hogy minden rendben legyen az emésztésünkkel. Amikor stresszesek vagyunk, az agy stresszhormonokat – például adrenalint és kortizolt – szabadít fel. Ezek a hormonok felpörgetik a szívverést, emelik a vércukorszintet, és közben az emésztést is felborítják. A bélmozgás felgyorsul, az emésztőrendszer pedig elég idő hiányában nem tudja elszívni a vizet az ételből – így lesz a végeredmény laza, vizes széklet.

Mindenkinél jelentkezik?

Ez is éppolyan egyéni, mint az, hogy ki mennyire izgul nyilvános beszéd előtt. Van, akinek hasmenése lesz tőle, másnak gyomorfájdalma vagy haspuffadása; de akadnak olyan szerencsések is, akik különösebb stressz nélkül kiállnak egy nagyobb közönség elé. A „stressz-hasmenés”tehát nem feltétlenül jelent betegséget, ám olyan is előfordulhat, hogy komolyabb bélprobléma van a háttérben, például irritábilis bél szindróma (IBS) vagy gyulladásos bélbetegség (IBD).

Mikor gyanakodj komolyabb bajra?

A stressz okozta hasmenés általában rövid ideig tart, és egy adott helyzethez köthető, például egy vizsgához, utazáshoz, vagy állásinterjúhoz. Ha viszont rendszeresen tapasztalod, különösen más tünetekkel együtt, érdemes orvoshoz fordulni.

Figyelmeztető jelek lehetnek:

  • láz
  • véres vagy fekete széklet
  • hasi görcsök, erős fájdalom
  • hasmenés, ami több napig nem múlik
  • kiszáradás jelei (szájszárazság, fáradtság, sötét vizelet)

Ha ezek közül bármelyik jelentkezik, ne csak a stresszre fogd, irány az orvos.

Mit tehetsz, ha a stressz indítja be a beleket?

A legjobb megoldás a stressz csökkentése. Vannak olyan apró technikák, amelyek tényleg segíthetnek enyhíteni a stressz okozta hasmenést:

  • Lélegezz mélyeket. Pár perc tudatos, lassú légzés segít megnyugtatni az idegrendszered és vele együtt a beleidet is.
  • Nyugtasd meg magad. Mondd azt magadnak, hogy „jól vagyok, ez az érzés csak a stressz miatt van, mindjárt elmúlik”.
  • Stabilizáld magad a térben. Nézz ki egy fix pontot magad körül – mondjuk egy lámpát vagy egy ajtókeretet. Képzeld el, mintha egy láthatatlan pókhálószál kötne össze az adott ponttal. Ez segít visszazökkenni a jelenbe; valósággal lehorgonyoz, ha nagyon zaklatott vagy, és úgy érzed, szétcsúszol.
  • Aludj rendesen. A kialvatlanság fokozza a stresszérzékenységet, ami a gyomor-bélrendszert is megviseli. A stresszes nap előtt erre különösen figyelj.
  • Mozogj rendszeresen. Már napi fél óra séta is csökkenti a kortizolszintet.
  • Csökkentsd a koffein- és cukorbevitelt. A kávé, energiaital és finomított cukor felpörget, de ilyen esetben nem erre van szükséged.
  • Egyél gyomorkímélő ételeket. Zabkása, főtt rizs, banán, reszelt alma, pirítós – ezek a legjobb barátaid.
  • Kerüld a nehezen emészthető, zsíros, fűszeres, tejszínes fogásokat, azok ugyanis csak rontanak a helyzeten.
  • Stresszes napokon ne indulj útnak üres gyomorral, de ne is tele hassal. Egy könnyű, kis adag étel stabilizálhat. Például a stresszt okozó helyzet előtt egyél egy fél banánt. 
  • Legyen B-terved. Nézd meg előre, hol van a legközelebbi mosdó. Ez már önmagában is csökkenti a szorongást.

Nem ciki és kezelhető

A „nervi hasmenés” nem szégyen. Sőt, meglepően sokan tapasztalják – csak kevesen beszélnek róla. És bár ijesztő vagy kellemetlen lehet, a legtöbb esetben teljesen ártalmatlan, és kordában tartható.

Ezek is érdekelhetnek:

 

