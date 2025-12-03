Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Túl érzékenyek a beleid? Lehet, hogy IBS-ed van

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 03. 16:45
Az IBS egyre gyakoribb emésztőrendszeri panasz, amely visszatérő hasi görcsökkel, puffadással és kiszámíthatatlan székelési ingerekkel jár. Szakértők szerint az IBS nem szervi betegség, hanem működési zavar, amelyet a bél és az idegrendszer érzékeny együttműködése okoz. Cikkünkben bemutatjuk az IBS tüneteit és lehetséges kezelési módjait.
  • Az IBS, vagyis irritábilis bél szindróma a belek túlérzékenységét jelenti, fokozott fájdalomérzékeléssel és rendellenes bélmozgással jár.
  • A tünetek hátterében a bél-idegrendszeri tengely működészavara áll.
  • Az tünetek között szerepel a gyakori puffadás, görcsök és váltakozó széklet.
  • A panaszokat több tényező befolyásolhatja, köztük a stressz, az ételek, a bélflóra állapota.
  • Az IBS megállapítása más betegségek kizárásával történik.
  • A kezelés alapja a diéta és a személyre szabott életmód.

Az IBS, vagyis az irritábilis bél szindróma krónikus, hullámzó tünetekkel járó állapot. Habár nem jár szöveti károsodással, a panaszok jelentősen ronthatják az életminőséget. A bél működését ebben az állapotban túlzott érzékenység, fokozott fájdalomérzékelés és rendellenes bélmozgás jellemzi. Szakértők szerint a betegség kialakulását több tényező befolyásolja, az étrendtől a stresszen át a bélflóra egyensúlyáig. Ugyanakkor azt, hogy a panaszok valóban az IBS tünetei-e, az orvosok csak kizárásos alapon tudják megállapítani, vagyis ha mindennemű szervi elváltozást tekintve negatív eredmények születnek.

IBS tüneteit produkáló fiatal nő a kanapén
Az IBS tünetei közé tartozik a gyakori puffadás és hasi görcsök.
Fotó: 123RF

Mi okozza az IBS tüneteit és miért ilyen változatosak?

Az IBS tüneteinek hátterében a bél-idegrendszeri tengely működészavara áll. Ez azt jelenti, hogy a bél fokozott érzékenységgel reagál olyan ingerekre, amelyek másoknál nem okoznak panaszt. A puffadás, a görcsök és a váltakozó széklet nem azért jelentkeznek, mert a bél beteg, hanem azért, mert túl intenzíven reagál. A tüneteket több tényező provokálhatja:

  • stresszhelyzetek, amelyek fokozzák a bélmozgást,
  • bizonyos ételek – gyakran tejtermékek, hüvelyesek, hagymafélék, búza,
  • hormonális ingadozások, ezért nőknél gyakoribb az IBS,
  • bélflóra-egyensúly felborulása,
  • korábbi gyomor- vagy bélfertőzés.

A panaszok sokfélesége abból adódik, hogy az IBS különböző típusokban jelentkezhet: van, akinek a hasmenés dominál, másoknak a székrekedés, illetve sokan vegyes tüneteket tapasztalnak. A fájdalom hol éles, hol tompa, hol egyáltalán nem jelentkezik – ezért nehéz kiszámíthatóan együtt élni vele.

Hogyan diagnosztizálható az IBS és milyen vizsgálatokra van szükség?

Az IBS diagnózisa kizárásos alapon történik, mert jelenleg nincs olyan labor- vagy képalkotó vizsgálat, amely önmagában kimutatná. A szakorvos először kizárja a gyulladásos bélbetegségeket, a lisztérzékenységet, a fertőzéseket vagy az egyéb emésztőrendszeri betegségeket. A diagnosztikában fontos szerepe van a részletes kórelőzménynek:

  • mióta állnak fenn a tünetek,
  • mikor erősödnek fel,
  • mely ételek okoznak panaszt,
  • milyen a széklet jellege,
  • milyen stresszhelyzetek kapcsolódnak hozzájuk.

A szakértők kiemelik: ha valaki fogyást, éjszakai hasmenést, lázat vagy vért tapasztal a székletben, az már nem IBS, hanem más betegség jele, ezért sürgős kivizsgálást igényel.

Milyen kezelési lehetőségek hatékonyak az IBS esetén?

Az IBS kezelésének alapja a személyre szabott életmód. Nincs univerzális megoldás, de több bevált módszer jelentős javulást okoz. A diéta kiemelten fontos. A low-FODMAP étrend – amely kizárja a nehezen emészthető, fermentálódó szénhidrátokat – sok betegnél csökkenti a puffadást és a görcsöket. A laktóz és a glutén átmeneti elhagyása szintén segíthet, de mindig szakember útmutatásával.

A probiotikumok a bélflóra egyensúlyának javításán keresztül támogatják az emésztést. A stresszkezelés legalább ilyen fontos: az IBS egyik „motorja” a fokozott idegrendszeri érzékenység, ezért a relaxáció, a mindfulness, a jóga vagy a rendszeres testmozgás bizonyítottan csökkenti a tüneteket.

Gyógyszeres kezelésre akkor van szükség, ha a panaszok erősek vagy tartósak. Görcsoldók, hashajtók vagy hasfogók segíthetnek, típustól függően. Egyes esetekben a bélidegrendszer túlérzékenységét csökkentő enyhe antidepresszánsok is hatékonyak lehetnek – nem pszichés ok miatt, hanem a fájdalomérzet csökkentésére.

Az IBS nem veszélyes, de megterhelő állapot. A megfelelő életmód, az ételérzékenységek felismerése és a stressz csökkentése együtt sokat javít a mindennapi életminőségen.

