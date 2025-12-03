Túl érzékenyek a beleid? Lehet, hogy IBS-ed van

Hogyan diagnosztizálható az IBS és milyen vizsgálatokra van szükség?

Az IBS diagnózisa kizárásos alapon történik, mert jelenleg nincs olyan labor- vagy képalkotó vizsgálat, amely önmagában kimutatná. A szakorvos először kizárja a gyulladásos bélbetegségeket, a lisztérzékenységet, a fertőzéseket vagy az egyéb emésztőrendszeri betegségeket. A diagnosztikában fontos szerepe van a részletes kórelőzménynek:

mióta állnak fenn a tünetek,

mikor erősödnek fel,

mely ételek okoznak panaszt,

milyen a széklet jellege,

milyen stresszhelyzetek kapcsolódnak hozzájuk.

A szakértők kiemelik: ha valaki fogyást, éjszakai hasmenést, lázat vagy vért tapasztal a székletben, az már nem IBS, hanem más betegség jele, ezért sürgős kivizsgálást igényel.

Milyen kezelési lehetőségek hatékonyak az IBS esetén?

Az IBS kezelésének alapja a személyre szabott életmód. Nincs univerzális megoldás, de több bevált módszer jelentős javulást okoz. A diéta kiemelten fontos. A low-FODMAP étrend – amely kizárja a nehezen emészthető, fermentálódó szénhidrátokat – sok betegnél csökkenti a puffadást és a görcsöket. A laktóz és a glutén átmeneti elhagyása szintén segíthet, de mindig szakember útmutatásával.

A probiotikumok a bélflóra egyensúlyának javításán keresztül támogatják az emésztést. A stresszkezelés legalább ilyen fontos: az IBS egyik „motorja” a fokozott idegrendszeri érzékenység, ezért a relaxáció, a mindfulness, a jóga vagy a rendszeres testmozgás bizonyítottan csökkenti a tüneteket.

Gyógyszeres kezelésre akkor van szükség, ha a panaszok erősek vagy tartósak. Görcsoldók, hashajtók vagy hasfogók segíthetnek, típustól függően. Egyes esetekben a bélidegrendszer túlérzékenységét csökkentő enyhe antidepresszánsok is hatékonyak lehetnek – nem pszichés ok miatt, hanem a fájdalomérzet csökkentésére.

Az IBS nem veszélyes, de megterhelő állapot. A megfelelő életmód, az ételérzékenységek felismerése és a stressz csökkentése együtt sokat javít a mindennapi életminőségen.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: