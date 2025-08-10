Minden allergiás a parlagfűre gyanakszik, pedig az igazi baj a kert végében van

Sok kertben virágzik egy növény, amely a parlagfű közeli rokona és ugyanúgy szórja az allergéneket. Ez nem más, mint az aranyvessző, amelyet sokan dísznövénynek tartanak, de a pollenje ugyanolyan alattomosan támadhat, mint a parlagfűé. Ugyanígy a fekete üröm is gyakori allergén, amelynek a virágzási ideje szintén megegyezik a parlagfűével, és a hatása is hasonló: könnyezik, viszket tőle a szemed, kapar a torkod, és állandóan fújnod kell az orrod. Olvass tovább és tudd meg, hogyan védekezhetsz az aranyvessző és a fekete üröm okozta allergia ellen!
Sokan azt gondolják, ha becsukják az ablakot, kizárják a polleneket is. Azok azonban másféleképpen is könnyen a lakásba juthatnak, például a hajhoz, ruhához, cipőtalphoz tapadva. Az otthoni ventilátor vagy klíma aztán folyamatosan mozgásban tartja a polleneket, így hiába vagy zárt térben, a tünetek nem múlnak el. A városi levegő minősége tovább ront a helyzeten: a pollenszemcsékhez tapadt szennyező anyagok – például kipufogógáz-részecskék – még mélyebbre juthatnak a légutakban, fokozva a gyulladást és az allergiás reakciókat.
A különféle textíliák – például szőnyegek, függönyök, kárpitozott bútorok vagy plüssállatok – megkötik a pollent. Ezek a felületek hetekig is megtarthatják az allergéneket. Egy átlagos lakásban így folyamatosan jelen lehetnek olyan anyagok, amelyek irritálhatják a nyálkahártyát, és fenntartják a tüneteket.
A parlagfűre allergiások gyakran tapasztalnak keresztreakciókat bizonyos ételekkel szemben is. Ilyen lehet például a görögdinnye, a sárgadinnye, az uborka, a cukkini vagy a napraforgómag. A tünetek nem emésztőrendszeri panaszokkal jelentkeznek, hanem inkább a szájban és a torokban: viszketés, duzzanat, bizsergés jelentkezhet közvetlenül étkezés után.
(A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.)
