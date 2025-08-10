Minden allergiás a parlagfűre gyanakszik, pedig az igazi baj a kert végében van

Sok kertben virágzik egy növény, amely a parlagfű közeli rokona és ugyanúgy szórja az allergéneket. Ez nem más, mint az aranyvessző, amelyet sokan dísznövénynek tartanak, de a pollenje ugyanolyan alattomosan támadhat, mint a parlagfűé. Ugyanígy a fekete üröm is gyakori allergén, amelynek a virágzási ideje szintén megegyezik a parlagfűével, és a hatása is hasonló: könnyezik, viszket tőle a szemed, kapar a torkod, és állandóan fújnod kell az orrod. Olvass tovább és tudd meg, hogyan védekezhetsz az aranyvessző és a fekete üröm okozta allergia ellen!

Az aranyvessző pollenje is lehet az allergia kiváltója, valamint a meglévő tüneteket is súlyosbíthatja

Fotó: Tikhonova_Marina / Shutterstock

Városban rosszabb

Sokan azt gondolják, ha becsukják az ablakot, kizárják a polleneket is. Azok azonban másféleképpen is könnyen a lakásba juthatnak, például a hajhoz, ruhához, cipőtalphoz tapadva. Az otthoni ventilátor vagy klíma aztán folyamatosan mozgásban tartja a polleneket, így hiába vagy zárt térben, a tünetek nem múlnak el. A városi levegő minősége tovább ront a helyzeten: a pollenszemcsékhez tapadt szennyező anyagok – például kipufogógáz-részecskék – még mélyebbre juthatnak a légutakban, fokozva a gyulladást és az allergiás reakciókat.

A lakás berendezése is szerepet játszik

A különféle textíliák – például szőnyegek, függönyök, kárpitozott bútorok vagy plüssállatok – megkötik a pollent. Ezek a felületek hetekig is megtarthatják az allergéneket. Egy átlagos lakásban így folyamatosan jelen lehetnek olyan anyagok, amelyek irritálhatják a nyálkahártyát, és fenntartják a tüneteket.

Keresztallergia

A parlagfűre allergiások gyakran tapasztalnak keresztreakciókat bizonyos ételekkel szemben is. Ilyen lehet például a görögdinnye, a sárgadinnye, az uborka, a cukkini vagy a napraforgómag. A tünetek nem emésztőrendszeri panaszokkal jelentkeznek, hanem inkább a szájban és a torokban: viszketés, duzzanat, bizsergés jelentkezhet közvetlenül étkezés után.

Így csökkentheted az allergiás tüneteket

Rendszeres, célzott takarítás: használj nedves portörlőt, porszívózz HEPA-szűrővel, moss gyakran ágyneműt és függönyt. Zuhanyzás és ruhacsere hazaérkezés után: a pollen könnyen megtapad a hajban, ruhán. Érdemes rögtön átöltözni, és lezuhanyozni, ha hazaértél. Légtisztító használata: egy hatékony, HEPA-szűrős légtisztító segíthet a beltéri levegő pollenmentesítésében – főleg a hálószobában. Pollenjelentés követése az NNGYK oldalán: magas pollenkoncentráció esetén kerüld a hosszabb kültéri tartózkodást. Allergiateszt és orvosi segítség: visszatérő tünetek mögött gyakran jól kezelhető allergia áll. A vizsgálatok gyorsak, és a megfelelő terápia sokat javíthat az életminőségen.

