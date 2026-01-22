Tények és tévhitek a megfázásról – Végre kiderül, mi a városi legenda

A tévhitek a megfázásról a szakembereket is foglalkoztatja, számos tanulmányban próbálták felhívni a figyelmünket arra, hogy mi igaz és mi nem, de még így is sok tévhit él a köztudatban. A megfázás nem csupán bosszantó kellemetlenség: munkából való kiesést, életminőség-romlást és szövődményeket is okozhat. Ideje tehát rendet tenni a tények és tévhitek között – lássuk, mi igaz, és mi az, ami csupán városi legenda! – írja a Fanny magazin. Többek között szó lesz a megfázás okairól és arról is mi az, ami valóban hatásos a nátha tüneteinek enyhítésére!

Tévhitek a megfázásról – Végre kiderül, mi a városi legenda!

Fotó: Andrii Iemelianenko / Shutterstock

1. Tévhit a megfázás okairól: Az eső és a hideg a felelős

Sokan hiszik, hogy a hideg időjárás, a huzat vagy az eső az oka annak, ha megfázunk, de ez nem így van. Akkor mi okozza a megfázást? Valójában a megfázást nem a hideg, hanem vírusok okozzák, amelyek cseppfertőzéssel terjednek. Akkor is megbetegedhetünk, ha sosem áztunk meg, vagy meleg szobában tartózkodtunk, amennyiben kapcsolatba kerülünk a kórokozóval. A hideg és a nedvesség legfeljebb annyiban játszanak szerepet, hogy csökkenthetik a szervezet ellenálló képességét: a lehűlt nyálkahártya kevésbé hatékony a vírusok kiszűrésében, a hidegben pedig több időt töltünk zárt, zsúfolt helyeken, ahol könnyebben átadjuk egymásnak a fertőzést. Így tehát az állítás csak félig igaz: önmagában a hideg nem okoz betegséget, de közvetve megkönnyítheti a vírusok dolgát.

2. Tévhit a megfázás terjedéséről: Egy vírus tehet az egészről

A legtöbben úgy gondolják, hogy a megfázásnak egyetlen kórokozója van, pedig a valóság sokkal bonyolultabb. Több mint 200 különböző vírus képes hasonló tüneteket előidézni, köztük a leggyakoribbak a rhinovírusok, de gyakran szerepet játszanak a koronavírusok és adenovírusok is. Ez az oka annak, hogy a megfázás újra és újra visszatérhet: szervezetünk nem tud minden típus ellen tartós védettséget kialakítani. A változatos vírusok miatt nincs egy csodaszer a megfázás ellen – a tüneti kezelés, a pihenés és az immunrendszer támogatása a leghatékonyabb stratégia. A sokféle kórokozó jelenléte magyarázza azt is, miért lehet a megfázás tünete egyik alkalommal enyhébb, máskor sokkal kellemetlenebb. Nehéz azt is eldönteni, hogy megfázás, influenza, vagy covid a betegség, amiben szenvedünk, de vannak árulkodó jelek.