Tények és tévhitek a megfázásról – Végre kiderül, mi a városi legenda

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 22. 07:15
Az egyik leggyakoribb betegség, amely szinte biztos, hogy mindannyiunkat többször is utolér, mégis rengeteg félreértés övezi. A tévhitek a megfázásról már gyerekkorunk a szülői intelmekkel kezdődött: „Hideg van, öltözz melegen, különben megfázol!” vagy „Benyalsz egy baktériumot és megfázol”. De vajon mennyi igazság rejlik ezekben a mondatokban? Mi okozza a megfázás valójában, hogyan védekezhetünk ellene?
Bata Kata
A szerző cikkei

A tévhitek a megfázásról a szakembereket is foglalkoztatja, számos tanulmányban próbálták felhívni a figyelmünket arra, hogy mi igaz és mi nem, de még így is sok tévhit él a köztudatban. A megfázás nem csupán bosszantó kellemetlenség: munkából való kiesést, életminőség-romlást és szövődményeket is okozhat. Ideje tehát rendet tenni a tények és tévhitek között – lássuk, mi igaz, és mi az, ami csupán városi legenda! – írja a Fanny magazin.  Többek között szó lesz a megfázás okairól és arról is mi az, ami valóban hatásos a nátha tüneteinek enyhítésére!

tévhitek a megfázás okairól, kezeléséről
Tévhitek a megfázásról – Végre kiderül, mi a városi legenda!
Fotó: Andrii Iemelianenko /  Shutterstock 

1. Tévhit a megfázás okairól: Az eső és a hideg a felelős

Sokan hiszik, hogy a hideg időjárás, a huzat vagy az eső az oka annak, ha megfázunk, de ez nem így van. Akkor mi okozza a megfázást? Valójában a megfázást nem a hideg, hanem vírusok okozzák, amelyek cseppfertőzéssel terjednek. Akkor is megbetegedhetünk, ha sosem áztunk meg, vagy meleg szobában tartózkodtunk, amennyiben kapcsolatba kerülünk a kórokozóval. A hideg és a nedvesség legfeljebb annyiban játszanak szerepet, hogy csökkenthetik a szervezet ellenálló képességét: a lehűlt nyálkahártya kevésbé hatékony a vírusok kiszűrésében, a hidegben pedig több időt töltünk zárt, zsúfolt helyeken, ahol könnyebben átadjuk egymásnak a fertőzést. Így tehát az állítás csak félig igaz: önmagában a hideg nem okoz betegséget, de közvetve megkönnyítheti a vírusok dolgát.

2. Tévhit a megfázás terjedéséről: Egy vírus tehet az egészről

A legtöbben úgy gondolják, hogy a megfázásnak egyetlen kórokozója van, pedig a valóság sokkal bonyolultabb. Több mint 200 különböző vírus képes hasonló tüneteket előidézni, köztük a leggyakoribbak a rhinovírusok, de gyakran szerepet játszanak a koronavírusok és adenovírusok is. Ez az oka annak, hogy a megfázás újra és újra visszatérhet: szervezetünk nem tud minden típus ellen tartós védettséget kialakítani. A változatos vírusok miatt nincs egy csodaszer a megfázás ellen – a tüneti kezelés, a pihenés és az immunrendszer támogatása a leghatékonyabb stratégia. A sokféle kórokozó jelenléte magyarázza azt is, miért lehet a megfázás tünete egyik alkalommal enyhébb, máskor sokkal kellemetlenebb.  Nehéz azt is eldönteni, hogy megfázás, influenza, vagy covid a betegség, amiben szenvedünk, de vannak árulkodó jelek.

3. Tévhit a nátha kezeléséről: Az antibiotikum megoldja a bajt

Az egyik leggyakoribb téveszme, hogy antibiotikum szedésével gyorsabban felépülhetünk a megfázásból. Az igazság azonban az, hogy a megfázást vírusok okozzák, az antibiotikum pedig csak baktériumok ellen hatásos. A feleslegesen szedett antibiotikum nem gyorsítja a gyógyulást, viszont mellékhatásokat és rezisztencia kialakulását okozhatja. Az orvos csak akkor írja fel indokoltan, ha a vírusos fertőzés szövődményeként bakteriális felülfertőződés – például arcüreggyulladás vagy hörghurut – lép fel. A megfázás kezelésének kulcsa a tünetek enyhítése (fájdalom- és lázcsillapítás, orrcsepp, folyadékpótlás), valamint a szervezet pihenéssel és vitaminbevitellel való támogatása. Az antibiotikum tehát nem csodaszer, hanem olyan eszköz, amelyet csak indokolt esetben szabad bevetni.

4. Tévhit a megfázás elleni védekezésről: A kézmosás nem nyújt védelmet

A vírusok leggyakrabban kézről kézre terjednek, majd a szemhez, orrhoz vagy szájhoz érve jutnak be a szervezetbe. Ezért a rendszeres, alapos kézmosás szappannal és vízzel az egyik leghatékonyabb megelőzési módszere a megfázásnak. Ugyanilyen fontos a zsúfolt helyeken való óvatosság: tömegközlekedés, irodák vagy iskolák a vírusok kedvenc játszóterei. A közvetlen kontaktus mellett a tüsszentés és köhögés apró cseppjei is sokáig a levegőben maradhatnak, ezért érdemes zsebkendővel vagy a könyökhajlatba tüsszenteni. A gyakori szellőztetés, a közös tárgyak fertőtlenítése és a saját pohár, evőeszköz használata szintén sokat segíthet a fertőzések visszaszorításában. A higiénia tehát nem túlzás, hanem a megfázás elleni egyik legerősebb fegyverünk.

5. Tévhit és tény a megfázásról: A C-vitamin megóv

A C-vitamin szerepéről megoszlanak a vélemények. Tévhit, hogy a nagy dózisú C-vitamin teljesen megakadályozza a megfázást: a kutatások szerint nem épít láthatatlan pajzsot a vírusok ellen. Ugyanakkor tény, hogy a rendszeres C-vitamin-bevitel erősítheti az immunrendszert, és lerövidítheti a betegség lefolyását, illetve enyhítheti a tüneteket. Fontos annak is utánanézni, hogy megfázás esetén mennyi C-vitamin ajánlott! Különösen a téli hónapokban érdemes gondoskodni a megfelelő bevitelről – elsősorban gyümölcsök és zöldségek formájában. A citrusfélék, a kivi, a paprika vagy a savanyú káposzta kiváló természetes források. 
 

Mit tegyünk, ha mégis náthásak lettünk? - A megfázás kezelésének lépései

  1. Pihenjünk eleget! A szervezetünknek időre van szüksége a regenerálódáshoz. Ne erőltessük a munkát vagy a sportot, mert az elhúzódóbb betegséget okozhat.
  2. Fogyasszunk sok folyadékot! A víz, gyógyteák és levesek segítenek megelőzni a kiszáradást, valamint hígítják a nyákot, így könnyebb a légzés.
  3. Inhaláljunk! Forró gőz vagy kamillás inhalálás megnyugtatja a légutakat, enyhíti a torok- és orrpanaszokat.
  4. Enyhítsük a tüneteket! Láz- és fájdalomcsillapítók, orrspray-k, szopogató tabletták segíthetnek a közérzet javításában. Ezek nem gyógyítják a betegséget, de elviselhetőbbé teszik a napokat.
  5. Táplálkozzunk könnyen emészthetően! Levesek, párolt zöldségek, friss gyümölcsök – nemcsak energiát adnak, hanem vitaminokkal is támogatják az immunrendszert.
  6. Tudjuk, mikor kell orvoshoz fordulni! Ha a láz magas, a köhögés elhúzódik, vagy nehézlégzés jelentkezik, mindenképp kérjünk orvosi segítséget.

Ha szeretnéd tudni, hogy milyen gyógyteát érdemes inni megfázás ellen, nézd meg a videót!

 

