Brutális vírusinvázió jön, így védekezz ellene!

Épphogy beköszöntött az igazi ősz, máris rengeteg a beteg, a náthás. Dr. Mangó Gabriella mindenkit arra kér, hogy védje a szervezetét a vírusok és a baktériumok ellen, mert a kórokozók egy pillanat alatt képesek bárkit leteríteni. A háziorvos elárulta, hogyan vértezzük fel az immunrendszerünket a kórokozók ellen.

Támadnak a vírusok, máris sok embert megbetegítettek / Képünk illusztráció: Shutterstock

Gyorsan terjednek a vírusok

Országszerte hirtelen esett a hőmérséklet, regelenként azt sem tudjuk, elég egy pulcsi vagy már kabát kell. A vírusok és a baktériumok azonban éppen most vannak elemükben! Számukra kedvez, hogy éppen se túl nagy hőség, se túl hideg nincsen – ilyenkor szaporodnak a legkönnyebben és terjednek a leggyorsabban!

Mangó Gabriella a közösségi oldalán riadóztatott, hogy a kórokozók a hirtelen beköszöntött hidegben megszaporodtak. Jelentősen megugrott a betegek száma a rendelőkben.

Csak egyetlen nap az egyik rendelőmben 90, a másikban pedig 70 fölött volt a beteglétszám. Nagyjából 20-30 százalékkal megnőtt azoknak a száma, akiknek felső-légúti hurutja, gyomorpanasza és hőemelkedése volt

– mondta el a doktornő a Borsnak. A szakember azt tapasztalja, hogy a legtöbben influenzaszerű, náthás tünetekről panaszkodnak.

A betegek elsősorban az alábbi tünetekről számolnak be:

izomfájdalom,

levertség,

vérnyomás-ingadozás,

torokfájás, torokkaparás

hőemelkedés, láz

is jelentkezik.

Rámutatott, hogy bár még nem indult be az influenzaszezon, mégis ahhoz kísértetiesen hasonlítanak a betegeknél jelentkező panaszok.

Az influenza tünetei ugyanis a többi között:

magas láz, hidegrázás,

izom-és végtagfájdalom,

fejfájás,

torokfájás,

orrdugulás, orrfolyás,

köhögés és

gyengeség .

"Hirtelen nagyon sok beteg lett, az biztos. A gyógyulási idő megfelelő kezelés, ágynyugalom mellett nagyjából egy hét" – húzta alá a háziorvos.

A háziorvos szerint nehéz időszak jön, de legyűrhetjük a korokozókat / Fotó: Beküldött fotó

Védd magad!

Pánikra azonban semmi ok. Gabriella hangsúlyozta, hogy a legjobb védekezés a kórokozók ellen, ha az immunrendszerünket felkészítjük a "támadásra".

Reggel szerves szerén, este szerves cink. Azért külön bontva, hogy így támogassuk az immunrendszerünket, a méregtelenítést. Továbbá szedjünk C- és D-vitamint, az ajánlott mennyiségben. Ezek az alappillérei annak, hogy az immunrendszeretek jól működjön

– tanácsolta.