5 étel, ami rosszabb, mint az alkohol – Így nyírod ki a májad és még csak észre sem veszed

A májkárosító ételek pedig gyakran nem különleges „bűnök”, hanem hétköznapi választások, amik újra és újra visszaköszönnek a tányérunkon. Ha a máj egészségéről van szó, sokan még mindig csak az alkoholra gondolnak, pedig nem ez az egyetlen, ami károsíthatja a májat. A modern étrend legalább akkora kihívást jelent számára, mint egy pohár bor a vacsora mellé.

5 májkárosító étel, ami rosszabb, mint az alkohol – Így nyírod ki a májad és még csak észre sem veszed

Fotó: SewCreamStudio / Shuttertock

A máj sokáig nem jelezi, hogy baj van, miközben a túlterhelés zsírmájhoz és anyagcsere-gondokhoz vezethet.

Nem diéta kell, hanem tudatosabb választások a mindennapokban.

Májkárosító ételek: ezeket jobb ha messziről kerülöd

A máj az egyik legsokoldalúbb szervünk: méregtelenít, szabályozza az anyagcserét, feldolgozza a zsírokat, cukrokat, fehérjéket, közben pedig igyekszik alkalmazkodni ahhoz, amit nap mint nap beviszünk a szervezetünkbe. A gond akkor kezdődik, amikor ez az alkalmazkodás állandó túlterheléssé válik – ilyenkor jelennek meg a máj problémák, például a zsírmáj.

Az ártatlannak tűnő cukor

A májkárosító ételek listáján előkelő helyen szerepel a cukor. Nemcsak a süteményekről van szó, hanem az üdítőkről, ízesített joghurtokról, bolti smoothie-król is. A túl sok fruktózt a máj kénytelen zsírrá alakítani, ami idővel lerakódik benne. Nem fáj, nem szúr – egyszer csak ott van.

Feldolgozott ételek és gyors megoldások – népszerű májkárosító ételek

Gyorséttermi menük, félkész fogások, zacskós nassolnivalók. Kényelmesek, finomak, és pont ez a baj. A bennük lévő transzzsírok, adalékanyagok és rejtett cukrok együtt lassan dolgoznak a máj ellen.

Fotó: Dmitriy Prayzel / Shuttertock

Fehér kenyér, fehér tészta, fehér rizs

A finomított szénhidrátok gyors vércukorszint-emelkedést okoznak, ami hosszú távon inzulinrezisztenciához és zsírmájhoz vezethet. Nem arról van szó, hogy soha többé ne együnk tésztát, csak nem mindegy, mikor, mennyit és mivel együtt.

Vörös húsok és feldolgozott húsfélék

Egy jó pörköltnek nehéz ellenállni, de a gyakori, nagy mennyiségű vöröshús-fogyasztás bizony terheli a májat. A feldolgozott húsok – kolbász, szalámi, virsli – pedig még rátesznek egy lapáttal a só- és zsírtartalmukkal.