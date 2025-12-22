Ezeket a gyakori téli tüneteket nem szabad félvállról venni – Komoly hiányállapotra utalhatnak

Amint a hőmérő higanyszála lejjebb kúszik, egyre több betegség üti fel a fejét. Gondoljunk a leggyakoribb téli tünetekre, akár az állandó orrfolyásra, a tüsszögésre, a szüntelen fáradtságra vagy a fakó bőrre, amiket a legtöbb esetben a hidegre, a vírusokra és az ünnepi stresszre fogunk. De mi van akkor, ha ezek hátterében valami teljesen más áll?
Van több olyan téli tünet is, amit nem csupán a borongós és hideg időjárás vagy a stressz okozhat, hanem a szervezet tápanyaghiánya is, ami negatív hatással van a test megfelelő működésére. Ezért összegyűjtöttük azokat az általános panaszokat, amelyekre érdemes figyelned.
Szinte nincs olyan ember, aki ne ismerné az ünnepi fáradtság érzését, amikor a legnagyobb vágyunk az, hogy befeküdjünk a pihe-puha ágyba. Azonban ez a fajta fáradtság D-vitamin hiányt is jelezhet, ami elengedhetetlen az energiaellátáshoz és az immunrendszer működéséhez. Emellett utalhat B12-vitamin vagy folsav hiányállapotra is.
Télen az influenza senkit sem kímél, ugyanis egymás után szedi az áldozatait, különösen a zsúfolt irodákban és a tömött buszokon. Ilyenkor ezért nem ritka, hogy a tüneteket a vírusra fogjuk, pedig lehetséges, hogy a probléma hátterében D-vitamin, cink- vagy vashiány áll. Hiszen ezekre a tápanyagokra óriási szükséged van, ha le szeretnéd küzdeni a betegségeket.
Nem meglepő, ha az ünnepek előtti véghajrá elveszi még a legkisebb életkedvedet is, hiába jön a karácsony és a jól megérdemelt pihenés. Ellenben, ha a folyamatos rossz érzés nem akar alábbhagyni, lehetséges, hogy a szervezetednek több D-vitaminra, omega-3 zsírsavra vagy B-vitaminra lenne szüksége.
Itt nem arra gondolunk, hogy kicsit túltoltad az edzés és az izomláztól szinte lábra sem tudsz állni. Ha a legnehezebb dolog, amit az elmúlt napokban tettél, hogy sétáltál 3 lépcsőfokot vagy felemelted a tepsit, és még úgy is izom-vagy ízületi fájdalom gyötör, akkor elképzelhető, hogy a kellemetlen tünet D-vitamin vagy magnéziumhiányra utal.
Teljesen természetes, hogy a téli hideg nem tesz jót a bőrnek, ha nem gondoskodsz róla megfelelően. Azonban egy-egy jó krém közel sem minden, hiszen ez a probléma arra is utalhat, hogy D-vitamin, cink- vagy omega-3-hiányban szenvedsz.
Az alábbi videóból megtudhatod, hogyan befolyásolja a 6 alapvető tápanyag a szervezetedet:
