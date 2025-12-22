KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
A téli tünetek közé tartozik a nátha is, amivel a képen látható nő is küzd.

Ezeket a gyakori téli tüneteket nem szabad félvállról venni – Komoly hiányállapotra utalhatnak

betegség
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 22. 17:15
tápanyaghiányinfluenza
Ahogy belépünk a leghidegebb hónapba és kezdetét veszi a karácsonyi időszak, beköszönt az orrfolyós szezon is. Bizonyos téli tüneteket azonban nem szabad figyelmen kívül hagynod, ugyanis komolyabb hiányállapotra utalhatnak. Nézzük, melyek ezek!
Kelle Fanni
A szerző cikkei

Amint a hőmérő higanyszála lejjebb kúszik, egyre több betegség üti fel a fejét. Gondoljunk a leggyakoribb téli tünetekre, akár az állandó orrfolyásra, a tüsszögésre, a szüntelen fáradtságra vagy a fakó bőrre, amiket a legtöbb esetben a hidegre, a vírusokra és az ünnepi stresszre fogunk. De mi van akkor, ha ezek hátterében valami teljesen más áll?

Gykakori téli tünettel küzdő nő, aki teát kortyolgat és nézi a lázmérőt.
A következő téli tünetek komoly hiányállapotra utalhatnak.
Fotó: Shutterstock
  • Ha az alábbi tüneteket tapasztalod, győződj meg róla, hogy tápanyaghiány áll-e a hátterében.
  • Lehetséges, hogy olyan tápanyagok hiányoznak a szervezetedből, amelyek nélkülözhetetlenek a test egészséges működéséhez.
  • Ha kimerültséggel, orrfolyással, rossz hangulattal, izomfájdalommal vagy száraz bőrrel küzdesz, járj utána, hogy mi okozhatja ezeket.

Ezeknek a gyakori téli tüneteknek a hátterében komoly probléma állhat

Van több olyan téli tünet is, amit nem csupán a borongós és hideg időjárás vagy a stressz okozhat, hanem a szervezet tápanyaghiánya is, ami negatív hatással van a test megfelelő működésére. Ezért összegyűjtöttük azokat az általános panaszokat, amelyekre érdemes figyelned.

Állandó kimerültség gyötör és rendkívül alacsony az energiaszinted?

Szinte nincs olyan ember, aki ne ismerné az ünnepi fáradtság érzését, amikor a legnagyobb vágyunk az, hogy befeküdjünk a pihe-puha ágyba. Azonban ez a fajta fáradtság D-vitamin hiányt is jelezhet, ami elengedhetetlen az energiaellátáshoz és az immunrendszer működéséhez. Emellett utalhat B12-vitamin vagy folsav hiányállapotra is.

Szüntelenül folyik az orrod és tüsszögsz?

Télen az influenza senkit sem kímél, ugyanis egymás után szedi az áldozatait, különösen a zsúfolt irodákban és a tömött buszokon. Ilyenkor ezért nem ritka, hogy a tüneteket a vírusra fogjuk, pedig lehetséges, hogy a probléma hátterében D-vitamin, cink- vagy vashiány áll. Hiszen ezekre a tápanyagokra óriási szükséged van, ha le szeretnéd küzdeni a betegségeket.

Izomgörccsel küzdő nő, ami a gyakori téli tünetek egyike.
Az izomgörcsök is utalhatnak ásványi anyag vagy vitaminhiányra.
Fotó: Shutterstock

Állandóan rossz hangulattal küzdesz?

Nem meglepő, ha az ünnepek előtti véghajrá elveszi még a legkisebb életkedvedet is, hiába jön a karácsony és a jól megérdemelt pihenés. Ellenben, ha a folyamatos rossz érzés nem akar alábbhagyni, lehetséges, hogy a szervezetednek több D-vitaminra, omega-3 zsírsavra vagy B-vitaminra lenne szüksége.

Izom- vagy ízületi fájdalom gyötör?

Itt nem arra gondolunk, hogy kicsit túltoltad az edzés és az izomláztól szinte lábra sem tudsz állni. Ha a legnehezebb dolog, amit az elmúlt napokban tettél, hogy sétáltál 3 lépcsőfokot vagy felemelted a tepsit, és még úgy is izom-vagy ízületi fájdalom gyötör, akkor elképzelhető, hogy a kellemetlen tünet D-vitamin vagy magnéziumhiányra utal.

Száraz bőrrel és repedezett körmökkel küzdesz?

Teljesen természetes, hogy a téli hideg nem tesz jót a bőrnek, ha nem gondoskodsz róla megfelelően. Azonban egy-egy jó krém közel sem minden, hiszen ez a probléma arra is utalhat, hogy D-vitamin, cink- vagy omega-3-hiányban szenvedsz.

Az alábbi videóból megtudhatod, hogyan befolyásolja a 6 alapvető tápanyag a szervezetedet:

